Чубаров объявил, с кем крымские татары идут на выборы в Раду / Униан

На выборы в Верховную Раду 2019 крымские татары пойдут в составе нескольких политсил.

"В списках партии Европейская солидарность Петра Порошенко будут представлены крымские татары – Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса и Ахтем Чийхоз. В списках партии Украинская стратегия" которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, – первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии Голос, которую возглавил Святослав Вакарчук – будет два представителя крымских татар", – цитирует Интерфакс-Украина лидера Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа от БПП Рефата Чубарова.

Сам Чубаров станет №3 в списках партии Сила и честь Игоря Смешко.

Напомним, партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки. В списках встречаются весьма интересные кандидаты.

Ранее Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду. В первой пятерке партии Садового четыре женщины.