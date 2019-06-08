"Падаль в накрахмаленных рубашках": Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду

8 июня 2019, 14:39

В первой пятерке партии Садового четыре женщины.

Андрей Садовый
Садовый презентовал список партии / скриншот

Политическая партия мэра Львова Андрея Садового Самопомич презентовала список кандидатов на досрочные выборы в парламент, которые назначены президентом Украины Владимиром Зеленским на 21 июля.

Стало известно, что возглавляет обновленный список партии градоначальника Львова -  сам Андрей Садовый. Потом четыре места закреплены за женщинами: депутатом Одесского горсовета Ольгой Квасницкой, антикоррупционной активисткой Александрой Дрик, депутатом Харьковской ОГА Татьяной Бедняк и вице-спикером парламента Оксаной Сыроид.

Замыкают первую десятку партии Садового  - ветеран АТО Виталий Федрин, лидер фракции Самопомомич в парламенте Олег Березюк, предприниматель Николай Кмить, депутат Самопомичи Татьяна Острикова, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий и проповедник Игорь Косован.

Кроме того, в список партии попал военный волонтер, координатор общественной организации Наш батальон Вячеслав Скичко.

Отметим, что видео с презентацией первой двадцатки списка партии на своей странице в Facebook разметил Андрей Садовый.

Под видео граждане возмущаются. Многие обвиняют Андрея Садового в предательстве идеалов Майдана.

"Садовий ми пам'ятаємо як ти після революції гідності кричав :ми програли,а Львів це Галіція.Садовий ми тебе нанавидимо,бо ти зрадник України", - отметил Саша Рева.

Кто-то считает, что партия Самопомич была нормальная, пока на горизонте не появился Петр Порошенко.  

"Была нормальная, пока начала поддерживать пороха!!!", - пишет Ольга Жердева.

Оценивая список, граждане пришли к выводу, что отобрали приспособленцев.

"Відбирали таких які здатні адаптуватися під любу ситуацію і владу,продаватися і купувати інших,як сам Садовий", - уверен Владимир Креминский.

Некоторых возмутил список до такой степени, что они стали выражаться очень грубо.

"До верховної ради людей потрібно набирати з зони ато, а не ту гнилу падаль в накрохмалених сорочках .....", - сказал Pavlo Yatsus.

Напомним, ранее в Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского.

Также ранее сообщалось, проходной барьер в Раду преодолевают только четыре партии. За объединение Самопомич голоса отдали бы всего 1,5% потенциальных избирателей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Самопомич выборы в Раду Самопомощь Оксана Сыроид Андрей Садовый новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:44
Зинченко поцеловал журналистку после игры с Сербией
14:39
"Падаль в накрахмаленных рубашках": Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду
13:36
"Уже нет политического будущего": на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку Видео
13:04
"Счастлив, что скоро смогу вылететь в Рим": Паулу Фонсека прокомментировал свое будущее
12:57
Смешко ведет на выборы людей Садового и обвиняемого в госизмене экс-главу Генштаба
12:29
Олимпик начал войну с Украинской ассоциацией футбола
12:25
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото
12:20
Больше не пара в Instagram: Свитолина и ее французский бойфренд расстались
12:01
Сколько успели награбить Путин и его дружки мнение
11:41
Диетолог сказала, какие овощи "созданы для гриля"
11:33
"Полезный идиот врага": Сергей Притула идет на выборы в парламент в списке партии Вакарчука Видео
11:06
"Злостное невыполнение обязанностей": под Киевом погиб 2-летний ребенок
10:43
Валентина Шевченко vs Джессика Ай: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
10:36
Алина Гросу стала замужней и показала фото с любимым
10:23
"Бомбезный" маринад для шашлыка: как замарировать мясо, курицу и грибы Видео
10:01
Российская писательница объяснила, почему Бари Алибасов мог выпить ядовитую жидкость
09:52
Почему у советских гоблинов так бомбит от сериала Чернобыль? мнение
09:33
Главные новости 8 июня: цель заявления Зеленского о России и боевиках и ДТП с полицейским авто в Конотопе Фото
08:59
На Харьковщине у детсада найдены мертвыми отец и дочь
08:29
Британский политик спрогнозировал исход переговоров Зеленский — Путин
08:00
У Зеленского назвали цель заявления президента о потере Россией контроля над боевиками
07:46
Кремль не собирается менять тактику по Украине мнение
07:30
В Конотопе авто "шишки" из полиции сбило мальчика, ребенок лишился селезенки Фото Видео
06:56
Украине очень повезло, что Порошенко вышвырнули с поста президента мнение
06:35
Квас из бузины: рецепт вкуснейшего летнего напитка Фото
06:07
Голос Діти-2019: дочь Кошевого снова идет на программу Видео
05:50
Диетолог назвала варианты здоровых перекусов
05:33
Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве закончатся дожди Фото
05:11
Пати в кровати: Топ-5 секс-игр для постели
04:47
"Девушка Бонда" Ольга Куриленко показала себя 15-летней: юная красотка
04:28
Папа Франциск обновил молитву Отче наш: народ и священники негодуют
04:01
Экономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу лета-2019
03:48
Геннадий Головкин vs Стив Роллс: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
03:25
Мать Илона Маска покрасовалась в наряде от украинского дизайнера Фото
03:16
Топ-5 провалов, которые мужчины допускают в своей сексуальной жизни
02:41
"Перестала есть?": Полина Гагарина ужаснула сеть нереальной худобой
02:26
Новый бойфренд Ани Лорак попал на видео: певице не удалось скрыть возлюбленного Видео
02:12
"Попы нет и сиси пропали": Екатерина Варнава шокировала сеть худощавым видом Видео
01:37
Мисс Украина-2018 очаровала в пикантной фотосессии
01:07
Морской увалень шалит: тюлень пытался конфисковать у аквалангиста маску и попал на видео Видео
01:06
Италия сыграет с Украиной в полуфинале ЧМ-2019
00:39
"Выпустить огненного змея": Путин предупредил об угрозе глобальных конфликтов
00:31
Официально: Азар перешел в мадридский Реал
00:24
Симптомы будут только нарастать: мощнейшая магнитная буря июня растянется на три дня
00:05
Украина - Сербия - 5:0: хозяева перестреляли сербов Видео
07 июня, пятница
23:41
Посольство США посоветовало американцам остерегаться выборов в Верховную Раду
23:37
Отборочный матч Евро-2020. Украина - Сербия - 5:0: текстовая трансляция матча, все подробности
23:25
"Подставлю плечо": Гройсман разоткровенничался о своих отношениях с Зеленским Видео
23:20
"Вор": В Днепре вандалы разрисовали памятник Леонид Кучме - опубликовано фото
22:35
"Готовы к общению": Главарь "ДНР" Пушилин пофантазировал о встрече с Зеленским
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять