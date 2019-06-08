"Падаль в накрахмаленных рубашках": Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду

Садовый презентовал список партии / скриншот

Политическая партия мэра Львова Андрея Садового Самопомич презентовала список кандидатов на досрочные выборы в парламент, которые назначены президентом Украины Владимиром Зеленским на 21 июля.

Стало известно, что возглавляет обновленный список партии градоначальника Львова - сам Андрей Садовый. Потом четыре места закреплены за женщинами: депутатом Одесского горсовета Ольгой Квасницкой, антикоррупционной активисткой Александрой Дрик, депутатом Харьковской ОГА Татьяной Бедняк и вице-спикером парламента Оксаной Сыроид.

Замыкают первую десятку партии Садового - ветеран АТО Виталий Федрин, лидер фракции Самопомомич в парламенте Олег Березюк, предприниматель Николай Кмить, депутат Самопомичи Татьяна Острикова, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий и проповедник Игорь Косован.

Кроме того, в список партии попал военный волонтер, координатор общественной организации Наш батальон Вячеслав Скичко.

Отметим, что видео с презентацией первой двадцатки списка партии на своей странице в Facebook разметил Андрей Садовый.

Под видео граждане возмущаются. Многие обвиняют Андрея Садового в предательстве идеалов Майдана.

"Садовий ми пам'ятаємо як ти після революції гідності кричав :ми програли,а Львів це Галіція.Садовий ми тебе нанавидимо,бо ти зрадник України", - отметил Саша Рева.

Кто-то считает, что партия Самопомич была нормальная, пока на горизонте не появился Петр Порошенко.

"Была нормальная, пока начала поддерживать пороха!!!", - пишет Ольга Жердева.

Оценивая список, граждане пришли к выводу, что отобрали приспособленцев.

"Відбирали таких які здатні адаптуватися під любу ситуацію і владу,продаватися і купувати інших,як сам Садовий", - уверен Владимир Креминский.

Некоторых возмутил список до такой степени, что они стали выражаться очень грубо.

"До верховної ради людей потрібно набирати з зони ато, а не ту гнилу падаль в накрохмалених сорочках .....", - сказал Pavlo Yatsus.

Напомним, ранее в Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского.

Также ранее сообщалось, проходной барьер в Раду преодолевают только четыре партии. За объединение Самопомич голоса отдали бы всего 1,5% потенциальных избирателей.