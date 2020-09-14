В Слуге народа рассказали, случится ли отсрочка даты местных выборов

В партии Зеленского дали ответ на вопрос - возможен ли перенос местных выборов в Украине в условиях пандемии коронавируса.
Местные выборы 2020 в Украине должны и пройдут в установленный законом срок и с неукоснительных соблюдением правил в условиях адаптивного карантина на Covid-19.
Об этом заявила нардеп и кандидат в мэры Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук в эфире телеканала Украина24.
"Законом определен срок, когда должны проводиться выборы — давайте его придерживаться. Есть Конституция, есть закон и постановление — давайте соблюдать сроки, и делать все, чтобы обезопасить себя: соблюдать социальную дистанцию и т.д.", — рассказала она.
Верещук также отметила ‒ у нее громадные сомнения в том, что депутаты Верховной Рады решатся переносить местные выборы по причине пандемии Covid-19.
"Я не верю, что парламент проголосует. Разве что если будет введено чрезвычайное положение, а для этого надо железные основания, я не эксперт по Covid — возможно кто-то знает больше, но думаю, что многие согласятся, что Covid не пройдет 25 октября. И даже если их перенести на месяц, два, три — ничего не изменится", — подытожила она.
Смотреть с 19:20
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Центральной избирательной комиссии рассказали ‒ избирательный процесс, связанный с проведением местных выборов в Украине, стартует с 5 сентября. Выборы будут проведены исключительно на территориях, которые контролирует официальный Киев.
- Журналисты со ссылкой на источники в Офисе президента назвали главное условие переноса местных выборов в Украине.
- вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, как именно можно проголосовать на местных выборах переселенцам из Донбасса.