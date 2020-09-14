В Слуге народа рассказали, случится ли отсрочка даты местных выборов

В Слуге народа рассказали, перенесут ли местные выборы/ УНИАН

Местные выборы 2020 в Украине должны и пройдут в установленный законом срок и с неукоснительных соблюдением правил в условиях адаптивного карантина на Covid-19.

Об этом заявила нардеп и кандидат в мэры Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук в эфире телеканала Украина24.

"Законом определен срок, когда должны проводиться выборы — давайте его придерживаться. Есть Конституция, есть закон и постановление — давайте соблюдать сроки, и делать все, чтобы обезопасить себя: соблюдать социальную дистанцию и т.д.", — рассказала она.

Верещук также отметила ‒ у нее громадные сомнения в том, что депутаты Верховной Рады решатся переносить местные выборы по причине пандемии Covid-19.

"Я не верю, что парламент проголосует. Разве что если будет введено чрезвычайное положение, а для этого надо железные основания, я не эксперт по Covid — возможно кто-то знает больше, но думаю, что многие согласятся, что Covid не пройдет 25 октября. И даже если их перенести на месяц, два, три — ничего не изменится", — подытожила она.

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