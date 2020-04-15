Как сделать красивые брови дома: простые советы по коррекции - фото

Красивые брови творят чудеса – они омолаживают женщин и в зависимости от формы – добавляют жесткости или мягкости – кому что больше нравится.

Как правило, многие женщины, которые поручали эту ответственную миссию – сделать красивые брови – мастеру, сейчас оказались неловкой ситуации, ведь с бровями срочно нужно что-то делать.

Конечно, это не настолько важный вопрос, чтобы впадать в депрессию или расстраиваться, но все же решить его нужно, как как на фоне маски для лица в условиях карантина весь акцент на глаза, а если там что-то не в порядке, то теряется чувство гармонии и уверенности в себе.

Запускать эту ситуацию ни в коем случае нельзя, ведь ухоженные брови – это важно!

Отметим, корректировать брови вовсе не сложно, хотя может показаться, что это больно – но больно только вначале, а потом вы даже не заметите, как почти машинально будете наводить красоту сами.

Главред собрал важные советы по уходу за бровями дома. В нашей фотогалерее собраны образцы модных бровей 2020 – это то, на что можно ориентироваться.

Как сделать красивые брови дома: простые советы

1 - Вооружитесь пинцетом, а воск подождет

Многие девушки делают ошибку, когда начинают уход за бровями с воска. Не нужен он вам! Хороший наклонный пинцеп поможет вам быстро откорректировать брови – в любое время при любых обстоятельствах. Главное тянуть волосы в направлении роста. Делать это нужно не спеша.

2 – Форма бровей

Вначале определитесь с формой бровей. Для этого вы можете взять карандаш и нарисовать границу. Как правило, форма бровей создается по верхней части брови. Только на этом этапе не пытайтесь сделать совершенно новые брови, а постарайтесь прийти з более естественной форме. Помните: это лицо, а ужасные брови бросаются в глаза сразу.

Так вот, когда линию нарисовали, то все, что выйдет за нее, нужно выщипать. Это очень удобный прием, так как если такую линию не делать, порой, в задумчивости, можно выщипать все волоски, которые отросли, а этого допускать нельзя.

3 – Стричь брови нельзя

Если вы хотите повторить дома все то, что делал ваш мастер бровей, то лучше не надо: одно неловкое движение ножницами, чтобы выровнять форму бровей, и вы рискуете не узнать себя в зеркале. Если очень хочется зафиксировать брови и придать им четкой формы, тогда используйте специальный гель.

4 – Когда нужно остановиться

Порой женщины слишком увлекаются, когда выщипывают лишние волоски и формируют брови. Но как только вы ловите себя на мысли, что вы недовольны тем, что получилось, значит пришло время остановиться. В этом деле важно не перегнуть палку, потому что один лишний волосы – и уже пустота, которую придется чем-то заполнять. Особенно большой соблазн возникает убрать лишние, как вам кажется, волоски возле арки – но как только арку нарушите, все, брови испорчены!

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