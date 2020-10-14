Держитесь крепче: невероятным трендом осени стали босоножки с носками

Модный тренд осени - босоножки с носками / Instagram

Мода еще та проказница! На осень-зиму 2020-2021 для всех женщин мира она подготовила сюрприз, который одни не поймут, другие высмеют, а третьи возьмут на заметку и постараются вместе с ним всех удивить. Учитывая то, какой сложный год мы проживаем из-за пандемии коронавируса, это будет выглядеть очень забавно и… вполне в духе этого времени.

Не прячьте пока далеко летнюю обувь, она вам понадобится – на осень и зиму! Теперь вы можете носить свои любимые сандалии и босоножки с носками. С теплыми-теплыми носками!

Неожиданным модным трендом сезона осень-зима 2020-2021 вместе с боевыми сапогами и ботфортами стала летняя обувь с носками!

При этом вы можете сочетать с носками любую летнюю обувь – это могут быть и кожаные босоножки с широкими ремешками, и мокасины, в которых вы ходили летом, и босоножки на высоких каблуках! Правило одно: чем необычнее и грубее будет дуэт "обувь+носки" на ногах, тем лучше.

Модный тренд осени - босоножки с носками / Instagram

Мода обожает контрасты, особенно в осенне-зимнем сезоне. Если вы хотите поэкспериментировать с босоножками и носками, сочетайте их с модными нарядами.

Модный тренд осени - босоножки с носками / Instagram

Носите их с джинсами и хорошим тренчем или длинным пальто. Носите их вместе с модным платьем из искусственной кожи, или стильным трикотажным платьем, которое очень популярно в этом сезоне. Длинная юбка, стильные брюки палаццо и кожаные брюки с босоножками и носками создадут неповторимый образ, который зачарует всех вокруг, и покорит!

Правда, чтобы вы в босоножках с носками не шокировали окружение, важны детали. Обязательно сделайте безупречный макияж и красивую прическу. Для того, чтобы выглядеть модно – мало купить одну модную вещь, или надеть то, что в трендах. Важен цельный образ. В этом, собственно, и кроется секрет стильного образа.

Стильный образ – это когда все гармонично, одно дополняет другое, и даже намека на искусственность нет.

Модный тренд осени - босоножки с носками / Instagram

И еще. Важно то, как вы идете и смотрите на мир. Когда вы войдете в осень в летних босоножках с носками, забудьте об этом необычном сочетании. Беззаботность и легкое равнодушие – вот что должно излучать ваше лицо – в этом еще один секрет потрясающего образа.

Модный тренд осени - босоножки с носками / Instagram

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