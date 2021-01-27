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Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 января 2021, 05:59

Мода весна-лето 2021 пытается пробудить в нас надежду. И она всячески нас успокаивает, поэтому в одежде много мягких линий.

  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram
  • Мода весна-лето 2021 тренды Instagram

До весны и лета, кажется, еще целая вечность. Но не успеем оглянуться, как солнце начнет нас баловать теплыми лучами. Поэтому уже сегодня нужно готовиться к долгожданной поре и ознакомиться со всеми новинками и трендами предстоящего сезона. А сюрпризов Мода 2021 подготовила великое множество, и мы сегодня о самых главных из них вам расскажем.

Отметим, что многие тренды весны-лета 2021 позволят нам чувствовать себя уверенно. Например, мы будем носить удивительные брюки, похожие на юбку – в нашем материале Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут большим трендом весны-лета 2021 можете подробнее о них узнать.

В целом в сезоне весна лето нас ждет много удобных, непринужденных, но все равно шикарных вещей, в которых в повседневной жизни будем выглядеть сногсшибательно. Как не крути, карантинные ограничения повлияли на моду и в определенном смысле изменили ее до неузнаваемости. Потому что "одежда на выход" оказалась никому не нужной. В моде то, что можно носить в любой ситуации.

Мода весна-лето 2021 пытается пробудить в нас надежду. И она всячески нас успокаивает, поэтому в одежде много мягких линий. Мода хочет, чтобы мы снова почувствовали себя защищенными, привлекательными и соблазнительными.

Готовы к встрече с новейшими модными тенденциями весны-лета 2021? Тогда читайте и наслаждайтесь.

Мода весна-лето 2021 – горячие тренды

В моду возвращается низкая талия

После длительного затишья в тренды опять выбились брюки с низкой линией талии. И хотя в большинстве своем джинсы, юбки и брюки сезона весна-лето 2021 идут с высокой линией талии, низкая посадка уже не дурной тон. Не верите? А вы посмотрите показ коллекции одежды Versace весна-лето 2021 и в этом убедитесь.

В трендах – монохромность

Для тех, кто постоянно сомневается в том, удачно ли сочетается в его образе один цвет с другим, могут с облегчением вздохнуть – одним из главных трендов предстоящего сезона станет монохромность. Одевайте вещи одного цвета, подбирайте под них аксессуары такого же цвета, и будете в тренде.

Верблюжий цвет – горячий тренд сезона

Верблюд остается одним из самых главных цветов в одежде – носите в этом цвете все, что вам нравится. Обязательный элемент гардероба на весну-лето 2021 – роскошный костюм верблюжьего цвета для повседневного образа. Такие костюмы можете найти в показе коллекции одежды Max Mara весна-лето 2021.

В моду вернулись 80-е

Да здравствуют восьмидесятые. Они продолжают вдохновлять и завоевывать наши сердца. С дискотечными дизайнами, яркими цветами, серебряными блестками, дерзкими вырезами, большими плечами, сильными силуэтами, вещи в стиле 80-х невероятно привлекательны.

Длинные прозрачные платья с цветами

Ее величество Мода пытается пробудить в нас надежду, говорили мы выше. И ей это легко удастся, потому что в сезоне весна-лето 2021 нас ждут фантастически длинные платья, пошитые с прозрачных тканей, щедро усыпанные сказочными цветами, яркие и солнечные, которые вызывают чувство восторга. Коллекция одежды Valentino весна-лето 2021 – красноречиво это доказывает.

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  • В моде одежда больших размеров оверсайз.
  • Одежда розового и красного цвета в тренде.
  • Актуальны брючные костюмы и костюмы с юбкой.
  • В моду вернулась сетка – платья, топы.
  • Горячий тренд - платья из экокожи.
  • Мини-юбки опять в моде.
  • Спортивные костюмы - большая модная тенденция.
  • Пышные и длинные рукава в тренде.
  • В моде пэчворк.

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