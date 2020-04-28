Самый модный маникюр весна 2020 – ногти балерина или "гробы": фото

Одни называют эти ногти гробами, другие – балериной, потому что они сильно похожи на пуанты. Кому-то они безумно нравятся, а кто-то считает их ужасом, которому не место на руках.

Честно говоря, четыре года назад, когда ногти балерина только появились благодаря знаменитой Кайли Дженнер, все хотели быть в тренде и удивить мир "безумием". Тогда труны на ногтях можно было понять.

Но почему они вернулись в моду сейчас – тайна за семью печатями. Тем не менее, мода 2020 смогла нас удивить, и сегодня маникюр балерина в тренде.

Весенний маникюр балерина – словно магнит: глянул и утонул. И проблема вовсе не в форме ногтей, а в том, что на них нарисовано и как. Поверьте, даже короткие ногти могут выглядеть ужасно.

Кроме того, эта форма ногтей – словно глоток свежего ветра, ведь они еще не успели надоесть. Да, обычно в зависимости от формы своих пальцев мы выбираем круглую или квадратную форму. Но на какой-то небольшой промежуточный период можно сделать самые модные ногти 2020 года под названием балерина. Тем более, это всего лишь ногти, и не стоит к ним слишком серьёзно относиться, особенно сейчас, на карантине.

Дизайн ногтей в форме гробов выглядит роскошно на длинных ногтях, но вам не обязательно иметь длинные ногти, чтобы сделать стильный маникюр балерина. В продаже есть накладные акриловые ногти гробы, которые позволят вам некоторое время выглядеть неотразимо и немного драматично, словно в кино.

Если длинные ногти – не ваше, то можно сделать короткие ногти гробы, которые в повседневной жизни не сильно напрягают и позволяют что-то делать дома.

Главред собрал самые модные варианты дизайна ногтей балерина – в фотогалерее лучшие идеи дизайна ногтей в виде гробов 2020 для вдохновения. Выбирайте, пробуйте, удивляйтесь и учитесь чему-то новому, ведь никогда не знаешь, куда это все приведет.

Модный маникюр весна 2020 балерина – тренды

Розовый маникюр балерина

Если вы когда-либо смотрели балет, то вы точно обратили внимание на обувь балерины. Честно говоря, эти красивые розовые туфли, которые каждая женщина в то или иное время мечтала примерить и в них потанцевать, - это то, что вызывает нежные чувства. Поэтому пастельный розовый лак – отличная основа для маникюра балерина. Получится очень эффектный и нежный маникюр. Но не останавливайтесь на достигнутом. Используйте негативное пространство, то есть оставьте прозрачные участки на ногтях — это сделает маникюр более интересным.

Бордовый маникюр балерина

Если вы в поисках более элегантного маникюра, тогда покрасьте ногти в форме гробов бордовым цветом. Украшать такие ногти вовсе не обязательно, ведь цвет сам по себе очень богатый, насыщенный. Бордовый маникюр – торжественный, сильный, он позволяет чувствовать себя более уверенно, что в наше время – находка.

Летний маникюр балерина

Скоро лето, и оно будет наполненным неожиданными цветами и рисунками в маникюре. На первом месте оранжевый цвет лака и его оттенки - морковный, мандариновый, кирпичный, коралловый и шафрановый, которые на ногтях выглядят очень удачно. Сюда же добавьте желтый цвет и бирюзовый. Оранжевый маникюр балерина, а также желтый и бирюзовый – вдохновляет, улучшает настроение и веселит.

Читайте такжеВ моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фотоНапомним, ранее сообщалось, бананы на ногтях начали появляться настолько часто, что этот действительно очень красивый маникюр заслуживает особого внимания. Кстати, банан фигурирует на ногтях не только как сладкий фрукт, но и как комический или сказочный герой.