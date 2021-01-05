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В моду на весну-лето 2021 входят юбки и блузки с эффектными надписями

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 января 2021, 06:32

Модная одежда весна-лето 2021 щедро усыпана всевозможными надписями, которые вмиг делают образ интересным, сильным и стильным.

В моду на весну-лето 2021 входят юбки и блузки с эффектными надписями / Instagram

Мода-2021 красноречива – она в буквальном смысле решила с нами заговорить. Она отправила нам множество посланий – загадочных, необычных, волшебных. Еще не догадались, о чем это мы? Конечно же, это все о яркой модной тенденции "надписи на вещах", благодаря которой все мы сможем сказать миру этой весной и летом что-то важное, выразить себя или привлечь к себе внимание.

Вообще в сезоне весна-лето 2021 нас ждет много удивительных вещей, среди которых – роскошные брюки – в нашем материале В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х можете подробнее об этом узнать.

Так вот, модная одежда весна-лето 2021 щедро усыпана всевозможными надписями, которые вмиг делают образ интересным, сильным и стильным.

Дизайнеры постарались на славу и сделали все возможное, чтобы выбор надписей был максимально широким, и каждая модница могла найти что-то свое в зависимости от состояния души и настроения.

Конечно, чтобы носить одежду с крупными яркими надписями, нужно быть отважной – ведь вы гарантированно превращаетесь в магнит, и каждый, кто встретится вам на пути, точно захочет прочитать манящую надпись на вашей рубашке, платье или юбке.

При этом важно то, что модная одежда с надписями в 2021 году не всегда живописная и ослепляющая – многие модели выполнены в лаконичном стиле.

Эффектная одежда с надписями представлена в коллекции Prada весна-лето 2021. Строгие черные буквы и надписи на белых или молочных юбках и блузках создают неописуемую элегантность и притягивают, словно маяк в ночном океане.

Выразительные надписи вы также найдете в коллекции одежды Chloé весна-лето 2021. Правда, эти сообщения прочитать сразу сложно, поэтому готовьтесь ловить на себе сосредоточенные взгляды, ведь надписи перевернуты.

Chanel тоже использует надписи в своей коллекции одежды на весну-лето 2021. Вы будете приятно удивлены, как красиво смотрятся шикарные вещи в сочетании с надписями. При этом у Шанель надписи не слишком бьют по глазам – они сдержанные, но оригинальные. Черная юбка с белыми надписями впечатляет!

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