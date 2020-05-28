Женское безумие: самые модные сандалии на лето - фото

Самая лучшая обувь на лето та, которую можно носить с удовольствием. Нет ничего хуже, чем пара сногсшибательных босоножек на каблуках, которые сиротливо ждут своего звездного часа в шкафу, но все время они не к месту: то погода ужасная, то возникает необходимость много ходить пешком.

Сама жизнь подвела все к тому, что комфорт и удобство стали диктовать условия моде – и она подчинилась. Именно поэтому хитом лета 2020 станут удивительные сандалии, которые соединили в себе туристическую проходимость так называемых папиных сандалий и стиль знаменитой Коко Шанель.

Честно говоря, в начале года модные эксперты говорили о том, что массивные папины сандалии в стиле 90-х доживают свои последние дни на модном Олимпе. Но они никуда не пропали – наоборот, как пишет издание lofficielusa.com, французский дом моды Шанель вдохнул в них новую жизнь, добавив немного изящества и фирменный логотип с двойной буквой С.

Как оказалось, сегодня об этой красоте мечтают многие женщины.

Модные папины сандалии 2020 / Instagram

Будете крайне удивлены, но уже сегодня эти сандалии стали одними из самых популярных в модном паблике Инстаграм: счастливые обладательницы хвастаются покупкой, а продавцы обуви зазывают покупателей, словно на горячие пирожки.

Феномен папиных (или дедушкиных, как их окрестили девушки) сандалий в том, что несмотря на грубый внешний вид, они отлично сочетаются с платьями, юбками и джинсами. Что не говорите, в последние годы кроссовки отлично подготовили почву, и если раньше платье с кроссовками вызывало удивленные взгляды, то сегодня папины сандалии с носками воспринимаются нормально.

Модные папины сандалии 2020 / Instagram

Или почти нормально.

Обычно, когда что-то входит в моду, находятся и те, кто начинает искать недостатки в том, к чему остальные стремятся. Честно говоря, в соцсетях немало комментариев о том, что это ужасные сандалии, они слишком просты, уродливые и очень грубые.

Но когда что-то критикуют, значит, надо брать.

Модные папины сандалии 2020 / Instagram

С чем носить папины сандалии – 7 идей:

с джинсами

с длинной юбкой с рюшами

с коротким платьем с рюшами

с белыми брюками

с юбкой миди

с брюками-кюлотами

с шортами-бермудами.

Папины сандалии, безусловно, выгодная покупка, ведь вы их будете носить с удовольствием.

И о расцветках.

Папины сандалии в 2020 году стали яркими, можно найти модные сандалии цвета фуксии или песка.

Модные папины сандалии 2020 / Instagram

Обратите внимание и на фактуру – это варианты, похожие на знаменитые пиджаки и стеганые сумки Шанель, и сдержанная классика.

Читайте такжеЖенская обувь 2020 лето – в моду вернулись сандалии из 1960-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы ищете универсальные кроссовки, которые подойдут под любой ваш наряд, тогда будьте спокойны – в моде роскошные кроссовки с разноцветными вставками. Словно мозаика, такие кроссовки вдохновляют и наполняют жизнью, в них хочется неустанно ходить и покорять мир.