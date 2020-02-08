  1. Главная
  3. Праздники

Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау

8 февраля 2020, 05:32

Как провести 14 февраля хоть парой, хоть одному, романтично, но недорого, приятно и для души – узнал Главред.

Куда пойти на 14 февраля – Киев или как феерично провести 14 февраля
Куда пойти на 14 февраля – Киев или как феерично провести 14 февраля / 1zoom.ru

День святого Валентина 2020 Киев отметит весело и романтично. Найдется, куда пойти на 14 февраля и парой, и одному.

День святого Валентина в 2020 году выпал на пятницу, так что праздновать можно с пятницы и хоть до утра понедельника.

Главред собрал афишу мероприятий: можно сходить на 14 февраля куда-то одному, а куда-то со своей половинкой, компанией друзей или даже с родителями. Можно превратить такой поход в подарок на День Валентина – для себя любимого или того любимого, что рядом.

Читайте такжеДень святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить

Куда пойти на 14 февраля – Киев

Благотворительный бал All You need is love

Здесь будет и фото-зона, и ростовые куклы, зона быстрых свиданий Speed dating, и много чего еще интересного. Все вырученные деньги направят на лечение студента университета им. Т. Шевченко.

  • Где: улица Крещатик, 36, колонный зал КГГА (2 этаж);
  • Когда: в 19:00.

Cirque du soleil. Crystal

Всего несколько представлений представят на суд столичных зрителей знаменитые циркачи – с 13 по 16 февраля. В программе будут акробаты, эквилибристы, мастера фигурного катания, гимнасты и жонглеры.

  • Где: Киев, М. Палац спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1;
  • Когда: в 11:00, 15:00, 19:00;
  • Цена – 1499-2299 грн.

Выставка-путешествия Ukraine Wow

Здесь можно устроить фотосессию в уникальных романтических локациях (у розового вагона со снами и мечтами или в воссозданном Клеванском Тоннеле любви). Можно даже парой озвучить мультфильм. Или посмотреть на Украину так, словно путешествуешь в поезде, благодаря 3900 кв. метров уникальных экспонатов и интерактивных инсталляций.

  • Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство Здание багажного отделения с рампой, корпус В;
  • Когда: 4 января — 29 февраля, с 11:00 до 20:00;
  • Цена – 50 грн. Бесплатно для детей до 12 лет, участников боевых действий и пенсионеров (при наличии удостоверения).

Читайте такжеМаникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фото

Уик-энд влюбленных на ВДНГ

На 14 февраля тут запланирована специальная программа. В праздничном меню веселья – романтическое катание на катке, участие в установлении рекорда Украины на массовый поцелуй и пр.

  • Где: пр. Академика Глушкова, 1, м. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2;
  • Когда: каждую субботу и воскресенье февраля;
  • Цена – в парк вход свободный.

День влюбленных в Dream Town

Здесь будут аниматоры с ромашкой предсказаний, ростовые куклы с обнимашками, диджей и розыгрыш призов и сертификатов от магазинов "Дрима". Влюбленные смогут сделать временные парные татуировки. На 3-м этаже можно посетить спецзону экспресс-макияжа и причесок.

  • Где: Оболонский проспект, 1б, ТРЦ Dream Town, 1 часть;
  • Когда: с 12:00 до 22:00 (диджей – с 17:00, Джаз-бэнд Capital City Cats – в 20:00);
  • Цена – развлечения бесплатные.

#ПРОЛЮБОВЬ

Это праздничный концерт сразу трех украинских групп с их лучшими романтическими хитами: Скрябин, Друга ріка и LETAY представят свои шлягеры Сьомий день, Монстр, Ти є я, Ангел и другие хиты.

  • Где: пр. Лобановского, 119, Stereo Plaza;
  • Когда: 19:00;
  • Цена – от 400 грн.

Китайский новый год. Фестиваль гигантских китайских фонарей

Влюбленные – друг в друга или просто в жизнь – смогут полюбоваться более 30 новыми световыми инсталляциями. Работает фудкорт с китайской едой, будет ярмарка сувениров и тематические мастер-классы.

  • Где: м. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская, 33;
  • Когда: с 16.00;
  • Цена – 160-200 грн.

Концерт Kyivstoner

На концерте в Киеве рэп-исполнитель с 1,5 миллионами подписчиков представит как песни из предыдущих альбомов, так и новые хиты.

  • Где: ул. Сечевых Стрельцов 37-41, клуб Atlas;
  • Когда: с 19:00 до 22:00;
  • Цена: фан-зона – по 400 грн, в зале места – от 850 грн.

Читайте такжеПрически на День святого Валентина 2020 – мальвинка сердце и косы фото

Танцы в Киевской розе

В самом сердце Мариинского парка – молодежном павильоне Киевская роза – можно будет зажечь с друзьями или подыскать пару для танца и, может, чего-то большего.

  • Где: Владимирский спуск, 2 (Мариинский парк), молодежный павильон Киевская роза;
  • Когда: с 21:00;
  • Цена – 200 грн.

Концерт Лаймы Вайкуле

Чувственный и нежный концерт всколыхнет чувство ностальгии и просто зажжет огонек нежности в груди. Еще не вечер, господа, но вам уже пора выйти на Пикадилли :)

  • Где: ул. Симона Петлюры, 4, Caribbean club;
  • Когда: в 19:00;
  • Цена – 2200-8700 грн.

новости Киева День святого Валентина День всех влюбленных афиша
Сейчас вы просматриваете новость «Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:32
Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау
05:01
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
04:32
"Год Большого строительства": Гончарук рассказал о грандиозных планах Кабмина
03:58
"Кража века": эксперт предупредил Пушилина об опасности
03:03
Половые фокусы: топ-3 лучших и пикантных игр для секса
02:15
Дар небес: астролог рассказала, кому светит крупный прикуп в феврале-2020
01:40
"Смешная цифра": эксперт разгромил электронную перепись населения Кабмина
00:52
Точка входа: эксперты рассказали, какие позы для секса больше всего любят люди
00:28
"Арахамия прав": эксперт пояснил бесперспективность гармонизации законов Украины и ЕС
00:19
8 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Федора-поминальника Видео
00:01
Эпидемия рака в Украине: врач-онколог забил тревогу и озвучил шокирующие данные
07 февраля, пятница
23:40
В России продюсер-"путинолюб" написал песню на украинском языке Видео
23:30
Преднамеренный теракт: Канада требует от Ирана огромных компенсаций
23:16
Суд принял решение по оскорблению Зозули фанатами Райо Вальекано
22:57
В Польше украинцы попались на подделке документов для иностранцев
22:54
"Пусть череп продаст": Кравчука взбесило заявление Брагара о собаке
22:35
Итальянский музыкант воссоздал звук коронавируса Видео
22:28
Прощай, Липтон: в МВФ произошли важные кадровые изменения - подробности
21:59
В Херсонской области вспыхнула автозаправка - фото
21:30
В Николаеве пьяный таксист гонялся за "бородатыми и маленькими гномиками" Видео
21:24
Стрельба в Мукачево: Аваков пошел на крайние меры и отдал важный приказ
21:21
Эксперт рассказал, какую опасность несет для страны открытый рынок земли
21:00
Актерам из РФ запретили въезд в Украину на рекордные 10 лет Видео
20:59
Список участников Нацотбора на Евровидение 2020 - первый полуфинал Видео
20:55
В пучине разврата: педагог склонял к сексу своих несовершеннолетних учениц
20:46
Борьба с коронавирусом: в Китае разработали уникальное устройство
20:45
Двум пособникам боевиков ОРДЛО объявили подозрение: все подробности
20:10
Мэр Львова не позволил России забрать прах советского разведчика Видео
20:09
"Закрыть офисы": Зеленский в Италии сделал жесткое заявление
20:03
Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал условие передачи Украине черных ящиков
20:02
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: служебные шашни, печальный флирт и острые случаи Видео
19:43
"Идиотов жалко": в Сети схлестнулись Аваков и Сытник
19:42
До рези в глазах: магнитная буря сегодня ударила незаметно – что делать Видео
19:36
"На борту уже одна смерть": украинцы сообщили жуткие подробности о ситуации на лайнере
19:12
Животное-шишка: в Китае назвали промежуточное звено коронавируса Видео
19:00
"Ох*енели": в Сети показали реакцию россиян на портрет "плешивой моли" Путина Видео
18:46
В России разбился вертолет с депутатом-мультимиллионером на борту Фото
18:23
"Потерял контроль": Ткаченко обвинил Кучеренко в провокации Видео
18:09
Жириновский взбесился после просмотра трейлера фильма Наши котики
18:08
Эксперт рассказал, когда и почему в Украине подорожают дизтопливо и газ
17:47
"Политический вопрос": в МОН "отшили" главу МИД Венгрии с его предложениями
17:45
Оскар 2020: список победителей слили в сеть до церемонии награждения
17:29
В Мукачево произошла перестрелка: горсовет просит помощи у президента Видео
17:19
Шарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецепты Видео
17:18
Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию: что известно Видео
17:04
Эксперт рассказал, насколько сильны в Украине позиции Сороса и соросят
16:53
"Неадекватная, поссорилась с парнем": подробности убийства инструктора тира в Полтаве
16:50
Переход на летнее время 2020 – Украина готовит сюрприз Видео
16:48
"До глубины седых времен": Лукашенко рассказал о встрече с Путиным в узком кругу
16:18
В Полтаве застрелен инструктор тира: задержана молодая девушка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять