Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау

Куда пойти на 14 февраля – Киев или как феерично провести 14 февраля / 1zoom.ru

День святого Валентина 2020 Киев отметит весело и романтично. Найдется, куда пойти на 14 февраля и парой, и одному.

День святого Валентина в 2020 году выпал на пятницу, так что праздновать можно с пятницы и хоть до утра понедельника.

Главред собрал афишу мероприятий: можно сходить на 14 февраля куда-то одному, а куда-то со своей половинкой, компанией друзей или даже с родителями. Можно превратить такой поход в подарок на День Валентина – для себя любимого или того любимого, что рядом.

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Куда пойти на 14 февраля – Киев

Благотворительный бал All You need is love

Здесь будет и фото-зона, и ростовые куклы, зона быстрых свиданий Speed dating, и много чего еще интересного. Все вырученные деньги направят на лечение студента университета им. Т. Шевченко.

Где : улица Крещатик, 36, колонный зал КГГА (2 этаж);

: улица Крещатик, 36, колонный зал КГГА (2 этаж); Когда: в 19:00.

Cirque du soleil. Crystal

Всего несколько представлений представят на суд столичных зрителей знаменитые циркачи – с 13 по 16 февраля. В программе будут акробаты, эквилибристы, мастера фигурного катания, гимнасты и жонглеры.

Где : Киев, М. Палац спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1;

: Киев, М. Палац спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1; Когда : в 11:00, 15:00, 19:00;

: в 11:00, 15:00, 19:00; Цена – 1499-2299 грн.

Выставка-путешествия Ukraine Wow

Здесь можно устроить фотосессию в уникальных романтических локациях (у розового вагона со снами и мечтами или в воссозданном Клеванском Тоннеле любви). Можно даже парой озвучить мультфильм. Или посмотреть на Украину так, словно путешествуешь в поезде, благодаря 3900 кв. метров уникальных экспонатов и интерактивных инсталляций.

Где : Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство Здание багажного отделения с рампой, корпус В;

: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство Здание багажного отделения с рампой, корпус В; Когда : 4 января — 29 февраля, с 11:00 до 20:00;

: 4 января — 29 февраля, с 11:00 до 20:00; Цена – 50 грн. Бесплатно для детей до 12 лет, участников боевых действий и пенсионеров (при наличии удостоверения).

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Уик-энд влюбленных на ВДНГ

На 14 февраля тут запланирована специальная программа. В праздничном меню веселья – романтическое катание на катке, участие в установлении рекорда Украины на массовый поцелуй и пр.

Где : пр. Академика Глушкова, 1, м. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2;

: пр. Академика Глушкова, 1, м. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; Когда: каждую субботу и воскресенье февраля;

Цена – в парк вход свободный.

День влюбленных в Dream Town

Здесь будут аниматоры с ромашкой предсказаний, ростовые куклы с обнимашками, диджей и розыгрыш призов и сертификатов от магазинов "Дрима". Влюбленные смогут сделать временные парные татуировки. На 3-м этаже можно посетить спецзону экспресс-макияжа и причесок.

Где : Оболонский проспект, 1б, ТРЦ Dream Town, 1 часть;

: Оболонский проспект, 1б, ТРЦ Dream Town, 1 часть; Когда : с 12:00 до 22:00 (диджей – с 17:00, Джаз-бэнд Capital City Cats – в 20:00);

: с 12:00 до 22:00 (диджей – с 17:00, Джаз-бэнд Capital City Cats – в 20:00); Цена – развлечения бесплатные.

#ПРОЛЮБОВЬ

Это праздничный концерт сразу трех украинских групп с их лучшими романтическими хитами: Скрябин, Друга ріка и LETAY представят свои шлягеры Сьомий день, Монстр, Ти є я, Ангел и другие хиты.

Где : пр. Лобановского, 119, Stereo Plaza;

: пр. Лобановского, 119, Stereo Plaza; Когда : 19:00;

: 19:00; Цена – от 400 грн.

Китайский новый год. Фестиваль гигантских китайских фонарей

Влюбленные – друг в друга или просто в жизнь – смогут полюбоваться более 30 новыми световыми инсталляциями. Работает фудкорт с китайской едой, будет ярмарка сувениров и тематические мастер-классы.

Где : м. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская, 33;

: м. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская, 33; Когда : с 16.00;

: с 16.00; Цена – 160-200 грн.

Концерт Kyivstoner

На концерте в Киеве рэп-исполнитель с 1,5 миллионами подписчиков представит как песни из предыдущих альбомов, так и новые хиты.

Где : ул. Сечевых Стрельцов 37-41, клуб Atlas;

: ул. Сечевых Стрельцов 37-41, клуб Atlas; Когда : с 19:00 до 22:00;

: с 19:00 до 22:00; Цена: фан-зона – по 400 грн, в зале места – от 850 грн.

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Танцы в Киевской розе

В самом сердце Мариинского парка – молодежном павильоне Киевская роза – можно будет зажечь с друзьями или подыскать пару для танца и, может, чего-то большего.

Где : Владимирский спуск, 2 (Мариинский парк), молодежный павильон Киевская роза;

: Владимирский спуск, 2 (Мариинский парк), молодежный павильон Киевская роза; Когда : с 21:00;

: с 21:00; Цена – 200 грн.

Концерт Лаймы Вайкуле

Чувственный и нежный концерт всколыхнет чувство ностальгии и просто зажжет огонек нежности в груди. Еще не вечер, господа, но вам уже пора выйти на Пикадилли :)