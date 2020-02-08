Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау

Как провести 14 февраля хоть парой, хоть одному, романтично, но недорого, приятно и для души – узнал Главред.
День святого Валентина 2020 Киев отметит весело и романтично. Найдется, куда пойти на 14 февраля и парой, и одному.
День святого Валентина в 2020 году выпал на пятницу, так что праздновать можно с пятницы и хоть до утра понедельника.
Главред собрал афишу мероприятий: можно сходить на 14 февраля куда-то одному, а куда-то со своей половинкой, компанией друзей или даже с родителями. Можно превратить такой поход в подарок на День Валентина – для себя любимого или того любимого, что рядом.
Читайте такжеДень святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить
Куда пойти на 14 февраля – Киев
Благотворительный бал All You need is love
Здесь будет и фото-зона, и ростовые куклы, зона быстрых свиданий Speed dating, и много чего еще интересного. Все вырученные деньги направят на лечение студента университета им. Т. Шевченко.
- Где: улица Крещатик, 36, колонный зал КГГА (2 этаж);
- Когда: в 19:00.
Cirque du soleil. Crystal
Всего несколько представлений представят на суд столичных зрителей знаменитые циркачи – с 13 по 16 февраля. В программе будут акробаты, эквилибристы, мастера фигурного катания, гимнасты и жонглеры.
- Где: Киев, М. Палац спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1;
- Когда: в 11:00, 15:00, 19:00;
- Цена – 1499-2299 грн.
Выставка-путешествия Ukraine Wow
Здесь можно устроить фотосессию в уникальных романтических локациях (у розового вагона со снами и мечтами или в воссозданном Клеванском Тоннеле любви). Можно даже парой озвучить мультфильм. Или посмотреть на Украину так, словно путешествуешь в поезде, благодаря 3900 кв. метров уникальных экспонатов и интерактивных инсталляций.
- Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство Здание багажного отделения с рампой, корпус В;
- Когда: 4 января — 29 февраля, с 11:00 до 20:00;
- Цена – 50 грн. Бесплатно для детей до 12 лет, участников боевых действий и пенсионеров (при наличии удостоверения).
Читайте такжеМаникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фото
Уик-энд влюбленных на ВДНГ
На 14 февраля тут запланирована специальная программа. В праздничном меню веселья – романтическое катание на катке, участие в установлении рекорда Украины на массовый поцелуй и пр.
- Где: пр. Академика Глушкова, 1, м. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2;
- Когда: каждую субботу и воскресенье февраля;
- Цена – в парк вход свободный.
День влюбленных в Dream Town
Здесь будут аниматоры с ромашкой предсказаний, ростовые куклы с обнимашками, диджей и розыгрыш призов и сертификатов от магазинов "Дрима". Влюбленные смогут сделать временные парные татуировки. На 3-м этаже можно посетить спецзону экспресс-макияжа и причесок.
- Где: Оболонский проспект, 1б, ТРЦ Dream Town, 1 часть;
- Когда: с 12:00 до 22:00 (диджей – с 17:00, Джаз-бэнд Capital City Cats – в 20:00);
- Цена – развлечения бесплатные.
#ПРОЛЮБОВЬ
Это праздничный концерт сразу трех украинских групп с их лучшими романтическими хитами: Скрябин, Друга ріка и LETAY представят свои шлягеры Сьомий день, Монстр, Ти є я, Ангел и другие хиты.
- Где: пр. Лобановского, 119, Stereo Plaza;
- Когда: 19:00;
- Цена – от 400 грн.
Китайский новый год. Фестиваль гигантских китайских фонарей
Влюбленные – друг в друга или просто в жизнь – смогут полюбоваться более 30 новыми световыми инсталляциями. Работает фудкорт с китайской едой, будет ярмарка сувениров и тематические мастер-классы.
- Где: м. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская, 33;
- Когда: с 16.00;
- Цена – 160-200 грн.
Концерт Kyivstoner
На концерте в Киеве рэп-исполнитель с 1,5 миллионами подписчиков представит как песни из предыдущих альбомов, так и новые хиты.
- Где: ул. Сечевых Стрельцов 37-41, клуб Atlas;
- Когда: с 19:00 до 22:00;
- Цена: фан-зона – по 400 грн, в зале места – от 850 грн.
Читайте такжеПрически на День святого Валентина 2020 – мальвинка сердце и косы фото
Танцы в Киевской розе
В самом сердце Мариинского парка – молодежном павильоне Киевская роза – можно будет зажечь с друзьями или подыскать пару для танца и, может, чего-то большего.
- Где: Владимирский спуск, 2 (Мариинский парк), молодежный павильон Киевская роза;
- Когда: с 21:00;
- Цена – 200 грн.
Концерт Лаймы Вайкуле
Чувственный и нежный концерт всколыхнет чувство ностальгии и просто зажжет огонек нежности в груди. Еще не вечер, господа, но вам уже пора выйти на Пикадилли :)
- Где: ул. Симона Петлюры, 4, Caribbean club;
- Когда: в 19:00;
- Цена – 2200-8700 грн.