Церковный праздник 4 ноября: что нельзя делать на преподобного Иоанникия Великого

4 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День преподобного Иоанникия Великого и какой сегодня праздник.
Какой праздник 4 ноября
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Церковный праздник 4 ноября
4 ноябряДень преподобного Иоанникия Великого появился на свет в бедной семье в Вифинии (Малая Азия) в 752 году. Родители не могли дать отроку образования, так что с детства он должен был пасти домашний скот. Но любовь к Богу и молитва уже тогда владели душой мальчика. Осенив стадо крестным знамением, он нередко уходил в уединенное место и целый день молился, и ни вор, ни зверь не приближались к его стаду.
Что нельзя делать 4 ноября?
играть свадьбу
знакомится
давать взаймы
ходить по перекрестку
начинать важные дела
Именины 4 ноября
День Ангела 4 ноября празднуют Ян, Федор, Теодор, Серафим, Павел, Николай, Максимилиан, Константин, Ираклий, Иван, Захар, Денис, Григорий, Герман, Вольдемар, Владимир, Василий, Александр, Елизавета, Гликерия и Анна.
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