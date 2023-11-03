Церковный праздник 4 ноября: что нельзя делать на преподобного Иоанникия Великого

Мы расскажем, какой праздник 4 ноября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 4 ноября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Википедия

4 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День преподобного Иоанникия Великого и какой сегодня праздник.

Какой праздник 4 ноября

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Церковный праздник 4 ноября

4 ноябряДень преподобного Иоанникия Великого появился на свет в бедной семье в Вифинии (Малая Азия) в 752 году. Родители не могли дать отроку образования, так что с детства он должен был пасти домашний скот. Но любовь к Богу и молитва уже тогда владели душой мальчика. Осенив стадо крестным знамением, он нередко уходил в уединенное место и целый день молился, и ни вор, ни зверь не приближались к его стаду.

Что нельзя делать 4 ноября ?

играть свадьбу

знакомится

давать взаймы

ходить по перекрестку

начинать важные дела

Именины 4 ноября

День Ангела 4 ноября празднуют Ян, Федор, Теодор, Серафим, Павел, Николай, Максимилиан, Константин, Ираклий, Иван, Захар, Денис, Григорий, Герман, Вольдемар, Владимир, Василий, Александр, Елизавета, Гликерия и Анна.

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