День дочери 2022: милые поздравления и картинки к празднику

День дочери 2022 в Украине / depositphotos.com/

День дочери в Украине отмечается 25 апреля. Средина весны – отличный повод провести этот семейный праздник, который призван напомнить о проблемах, с которыми могут сталкиваться девочки и подростки.

День дочери дополняет ряд семейных праздников, которые посвящены матери, отцу, сестрам и братьям. В этот день проводятся мероприятия, на которых не только освещают проблемы современных девочек и подростков, но и подчеркивают важность правильного подхода к воспитанию ребенка, которое поможет вырастить успешную личность.

Поздравления с днем дочери помогут поднять настроение вашим самым близким и родным людям.

С днем дочери – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днём распускаться, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в своём деле и любых начинаниях, покорять бравые вершины и получать море удовольствия от жизни.

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Моя славная доченька, я желаю тебе небо, полное звёзд, исполняющих мечты. Желаю океан возможностей добиться успеха. Желаю водопад сладких грёз и надежд. Желаю море нежных чувств и приятных ощущений. Оставайся всегда самой красивой, любимой, желанной и неповторимой.

открытки с Днем дочери

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Дорогая, самая любимая и лучшая на планете доченька, поздравляю тебя и желаю всегда купаться в счастье. Пусть все будет у тебя здорово, легко, надежно. Желаю, чтобы в твоей жизни во всем была гармония и красота.

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Милая доченька, я желаю тебе никогда не останавливаться на достигнутом. Будь успешна и счастлива во всех сферах своей жизни. Ты самая любимая и прекрасная девочка на планете. Желаю тебе море радости и добра.

День дочери 2022 Украина

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Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

Поздравления с Днем дочери

***

Будь весёлой и красивой.

Поздравляю я тебя!

Радости во всём желаю.

Будь счастливой, дочь моя.

Будь удачливой, здоровой.

Пусть сбываются мечты.

Получить тебе желаю

Всё, чего захочешь ты.

С Днем дочки 2022

***

Тебя поздравляю, любимая дочка.

Пусть день будет ясным и звездною — ночка.

Улыбка легко на губах пусть гуляет,

А взгляд твой с хитринкой — сердца открывает.

Пусть радужным будет всегда настроенье,

К познанью — желанье, в делах — вдохновенье.

Любви, теплоты в твоем близком кругу,

И знай, что тебе я всегда помогу.

День дочери открытки

***

Поздравляю доченька, девочка моя,

Пусть все-все получится в жизни у тебя!

Пусть мечты сбываются,

Пусть душа цветет,

Пусть чудеса случаются,

Успех к тебе придет!

День дочери 2022 в Украине

Поздравления с Днем дочери