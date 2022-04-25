День дочери 2022: милые поздравления и картинки к празднику

Открытки с днем дочери и душевные поздравления в прозе и стихах в подборке Главреда.
День дочери в Украине отмечается 25 апреля. Средина весны – отличный повод провести этот семейный праздник, который призван напомнить о проблемах, с которыми могут сталкиваться девочки и подростки.
День дочери дополняет ряд семейных праздников, которые посвящены матери, отцу, сестрам и братьям. В этот день проводятся мероприятия, на которых не только освещают проблемы современных девочек и подростков, но и подчеркивают важность правильного подхода к воспитанию ребенка, которое поможет вырастить успешную личность.
Поздравления с днем дочери помогут поднять настроение вашим самым близким и родным людям.
С днем дочери – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днём распускаться, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в своём деле и любых начинаниях, покорять бравые вершины и получать море удовольствия от жизни.
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Моя славная доченька, я желаю тебе небо, полное звёзд, исполняющих мечты. Желаю океан возможностей добиться успеха. Желаю водопад сладких грёз и надежд. Желаю море нежных чувств и приятных ощущений. Оставайся всегда самой красивой, любимой, желанной и неповторимой.
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Дорогая, самая любимая и лучшая на планете доченька, поздравляю тебя и желаю всегда купаться в счастье. Пусть все будет у тебя здорово, легко, надежно. Желаю, чтобы в твоей жизни во всем была гармония и красота.
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Милая доченька, я желаю тебе никогда не останавливаться на достигнутом. Будь успешна и счастлива во всех сферах своей жизни. Ты самая любимая и прекрасная девочка на планете. Желаю тебе море радости и добра.
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Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.
Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.
Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.
***
Будь весёлой и красивой.
Поздравляю я тебя!
Радости во всём желаю.
Будь счастливой, дочь моя.
Будь удачливой, здоровой.
Пусть сбываются мечты.
Получить тебе желаю
Всё, чего захочешь ты.
***
Тебя поздравляю, любимая дочка.
Пусть день будет ясным и звездною — ночка.
Улыбка легко на губах пусть гуляет,
А взгляд твой с хитринкой — сердца открывает.
Пусть радужным будет всегда настроенье,
К познанью — желанье, в делах — вдохновенье.
Любви, теплоты в твоем близком кругу,
И знай, что тебе я всегда помогу.
***
Поздравляю доченька, девочка моя,
Пусть все-все получится в жизни у тебя!
Пусть мечты сбываются,
Пусть душа цветет,
Пусть чудеса случаются,
Успех к тебе придет!