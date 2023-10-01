Именины 2 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела 2 октября празднуют женщины с красивым именем - Мария.

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Именины 2 октября / Коллаж Главред, фото flickr (murych_), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 2 октября по новому православному календарю.

Именины 2 октября: мужские имена

Алексей - в переводе означает "оберегающий";

в переводе означает "оберегающий"; Гавриил - в переводе означает "моя мощь — Бог", "сила Божия" или "помощник Бога";

в переводе означает "моя мощь — Бог", "сила Божия" или "помощник Бога"; Георгий, Егор - в переводе означает "земледелец";

в переводе означает "земледелец"; Давид - в переводе означает "возлюбленный", "любимый";

в переводе означает "возлюбленный", "любимый"; Игорь - в переводе означает "воинство", "сила";

в переводе означает "воинство", "сила"; Константин - в переводе означает "постоянный", "стойкий";

в переводе означает "постоянный", "стойкий"; Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";

в переводе означает "блаженный", "счастливый"; Николай - в переводе означает "победитель народов".

в переводе означает "победитель народов". Нил - в переводе означает "облако";

в переводе означает "облако"; Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";

в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар"; Трофим - в переводе означает "кормилец" либо "питомец".

Именины 2 октября: женские имена

Мария - в переводе означает "госпожа". Мария - загадочная женщина, обладающая сильным духом активности, динамизма и предприимчивости. Она воплощение свободы и приключений. В реальности она довольно беспокойная и самосознательная особа, которая обращает внимание на свою личность. Может показаться непоследовательной перед окружающими, но на самом деле Мария хорошо разработала свой план действий и может предвидеть различные сценарии событий, предпочитая идти по заданному пути.

Ей присущ скептицизм и независимый взгляд на вещи, что часто делает ее непонятной для многих, и она не всегда чувствует себя комфортно среди других людей. В любом случае, женщины с именем Мария имеют потребность в движении и активности, и они готовы подвергнуть сомнению любой очевидный ответ на вопрос, который другие считают закрытым и разрешенным.

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Кто родился 2 октября

Том Петти , американский рок-музыкант, вокалист;

, американский рок-музыкант, вокалист; Василий Простопчук , украинский поэт;

, украинский поэт; Степан Чарнецкий , украинский поэт, автор слов песни-гимн "Ой у лузі червона калина";

, украинский поэт, автор слов песни-гимн "Ой у лузі червона калина"; Иван Мазепа , украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины;

, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины; Кико Касилья , испанский футболист;

, испанский футболист; Андрей Данилко , украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки;

, украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки; Стинг , английский рок-музыкант, певец, автор песен, актёр, обладатель "Золотого глобуса", "Эмми", 17-кратный лауреат премии "Грэмми".

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