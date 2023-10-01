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Именины 2 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
1 октября 2023, 09:41 обновлено 1 октября, 09:41
День ангела 2 октября празднуют женщины с красивым именем - Мария.
Именины 2 октября
Именины 2 октября / Коллаж Главред, фото flickr (murych_), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 2 октября по новому православному календарю.

Именины 2 октября: мужские имена

  • Алексей - в переводе означает "оберегающий";
  • Гавриил- в переводе означает "моя мощь — Бог", "сила Божия" или "помощник Бога";
  • Георгий,Егор- в переводе означает "земледелец";
  • Давид- в переводе означает "возлюбленный", "любимый";
  • Игорь-в переводе означает "воинство", "сила";
  • Константин- в переводе означает "постоянный", "стойкий";
  • Макар- в переводе означает "блаженный", "счастливый";
  • Николай- в переводе означает "победитель народов".
  • Нил- в переводе означает "облако";
  • Теодор, Федор- в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";
  • Трофим- в переводе означает "кормилец" либо "питомец".

Именины 2 октября: женские имена

Мария - в переводе означает "госпожа". Мария - загадочная женщина, обладающая сильным духом активности, динамизма и предприимчивости. Она воплощение свободы и приключений. В реальности она довольно беспокойная и самосознательная особа, которая обращает внимание на свою личность. Может показаться непоследовательной перед окружающими, но на самом деле Мария хорошо разработала свой план действий и может предвидеть различные сценарии событий, предпочитая идти по заданному пути.

Ей присущ скептицизм и независимый взгляд на вещи, что часто делает ее непонятной для многих, и она не всегда чувствует себя комфортно среди других людей. В любом случае, женщины с именем Мария имеют потребность в движении и активности, и они готовы подвергнуть сомнению любой очевидный ответ на вопрос, который другие считают закрытым и разрешенным.

видео дня

Кто родился 2 октября

  • Том Петти, американский рок-музыкант, вокалист;
  • Василий Простопчук, украинский поэт;
  • Степан Чарнецкий, украинский поэт, автор слов песни-гимн "Ой у лузі червона калина";
  • Иван Мазепа, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины;
  • Кико Касилья, испанский футболист;
  • Андрей Данилко, украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки;
  • Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен, актёр, обладатель "Золотого глобуса", "Эмми", 17-кратный лауреат премии "Грэмми".

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