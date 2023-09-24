Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Сегодня свой День Ангела празднует Ефросиния, а также Александр, Герман, Максим и другие.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 25 сентября по новому православному календарю.
Именины 25 сентября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защитник людей";
- Афанасий - в переводе означает "бессмертный";
- Герман - в переводе означает "близкий", "родной";
- Евгений - в переводе означает "благородный", "знатный";
- Максим - в переводе означает "самый большой", "величайший";
- Николай - в переводе означает "побеждать", "народ";
- Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий", "прочный";
- Павел - в переводе означает "малый", "небольшой";
- Прохор - в переводе означает "иду впереди";
- Роман - в переводе означает "сильный", "крепкий";
- Сергей - в переводе означает"высокий", "знатный".
Именины 25 сентября: женские имена
Ефросинья - в переводе означает "радость", "веселье". Это творческая, амбициозная и настойчивая индивидуальность. У нее отлично развита интуиция, она требовательна и разумна, наслаждается возможностью мечтать. Главной целью такой женщины является достижение финансовой независимости, и поэтому она с упорством стремится к этой цели, иногда даже пожертвовав близкими, семьей и своим здоровьем. Наблюдателям может показаться, что Ефросинья слишком закрыта и строга, но на самом деле она является скромной и нежной дамой.
Кто родился 25 сентября
- Кэтрин Зета-Джонс, британская актриса;
- Сергей Мизин, украинский футболист и тренер;
- Анна Задорожнюк, украинская фигуристка;
- Татьяна Козлова, украинская волейболистка;
- Максим Шемберев, украинский пловец;
- Лу Синь, китайский писатель, основоположник современной китайской литературы;
- Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии.
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