Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Сегодня свой День Ангела празднует Ефросиния, а также Александр, Герман, Максим и другие.

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День ангела 25 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (My Photo Journeys), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 25 сентября по новому православному календарю.

Именины 25 сентября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защитник людей";

в переводе означает "защитник людей"; Афанасий - в переводе означает "бессмертный";

- в переводе означает "бессмертный"; Герман - в переводе означает "близкий", "родной";

- в переводе означает "близкий", "родной"; Евгений - в переводе означает "благородный", "знатный";

- в переводе означает "благородный", "знатный"; Максим - в переводе означает "самый большой", "величайший";

- в переводе означает "самый большой", "величайший"; Николай - в переводе означает "побеждать", "народ";

- в переводе означает "побеждать", "народ"; Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий", "прочный";

- в переводе означает "твердый", "стойкий", "прочный"; Павел - в переводе означает "малый", "небольшой";

- в переводе означает "малый", "небольшой"; Прохор - в переводе означает "иду впереди";

- в переводе означает "иду впереди"; Роман - в переводе означает "сильный", "крепкий";

- в переводе означает "сильный", "крепкий"; Сергей - в переводе означает"высокий", "знатный".

Именины 25 сентября: женские имена

Ефросинья - в переводе означает "радость", "веселье". Это творческая, амбициозная и настойчивая индивидуальность. У нее отлично развита интуиция, она требовательна и разумна, наслаждается возможностью мечтать. Главной целью такой женщины является достижение финансовой независимости, и поэтому она с упорством стремится к этой цели, иногда даже пожертвовав близкими, семьей и своим здоровьем. Наблюдателям может показаться, что Ефросинья слишком закрыта и строга, но на самом деле она является скромной и нежной дамой.

Кто родился 25 сентября

Кэтрин Зета-Джонс , британская актриса;

, британская актриса; Сергей Мизин , украинский футболист и тренер;

, украинский футболист и тренер; Анна Задорожнюк , украинская фигуристка;

, украинская фигуристка; Татьяна Козлова , украинская волейболистка;

, украинская волейболистка; Максим Шемберев , украинский пловец;

, украинский пловец; Лу Синь , китайский писатель, основоположник современной китайской литературы;

, китайский писатель, основоположник современной китайской литературы; Уильям Фолкнер , американский писатель, лауреат Нобелевской премии.

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