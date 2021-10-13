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Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

13 октября 2021, 13:57

Когда начинается Рождественский пост и сколько постных дней в ноябре - расскажет Главред.

Православный календарь на ноябрь 2021
Православный календарь на ноябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В ноябре православных христиан ждут несколько важных религиозных событий и праздников. Среди них день Казанской иконы Божьей Матери и Собор архистратига Михаила.

Также в конце последнего месяца осени – 28 ноября – начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2022 года.

В ноябре 8 постных дней, когда разрешено сухоядение: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября. С 28 ноября – Рождественский пост. 28 и 30 ноября разрешена рыба, а 29 – горячее без масла.

Какой сегодня церковный праздник 1 ноября 2021 – понедельник

  • Пророка Иоиля.
  • Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Какой сегодня церковный праздник 2 ноября 2021 – вторник

  • Великомученика Артемия Антиохийского.
  • Праведного отрока Артемия Веркольского.

Какой сегодня церковный праздник 3 ноября 2021 – среда

  • Преподобного Илариона Великого.
  • Преподобного Илариона, схимника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 4 ноября 2021 – четверг

  • Казанская икона Божьей Матери.
  • Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца.
  • Семи отроков, в Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина), Иоанна.

Какой сегодня церковный праздник 5 ноября 2021 – пятница

  • Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

Какой сегодня церковный праздник 6 ноября 2021 – суббота

  • Мученика Арефы.
  • Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
  • Святителя Афанасия I Константинопольского, патриарха.
  • Димитриевская родительская суббота.

Какой сегодня церковный праздник 7 ноября 2021 – воскресенье

  • Мучеников Маркиана и Мартирия.
  • Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 8 ноября 2021 – понедельник

  • Великомученика Димитрия Солунского.
  • Мученика Луппа.
  • Преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского.

Какой сегодня церковный праздник 9 ноября 2021 – вторник

  • Мученика Нестора Солунского.
  • Преподобных Нестора Летописца, Печерского и Нестора, Некнижного, Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 10 ноября 2021 – среда

  • Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница
  • Мучеников Терентия и Неониллы, и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила, Евникии
  • Преподобного Иова, игумена Почаевского.

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Какой сегодня церковный праздник 11 ноября 2021 – четверг

  • Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
  • Преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его.

Какой сегодня церковный праздник 12 ноября 2021 – пятница

  • Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии.
  • Обретение мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского.

Какой сегодня церковный праздник 13 ноября 2021 – суббота

  • Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и и Аристовула.
  • Мученика Епимаха Нового.
  • Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 14 ноября 2021 – воскресенье

  • Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

Какой сегодня церковный праздник 15 ноября 2021 – понедельник

  • Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста.

Какой сегодня церковный праздник 16 ноября 2021 – вторник

  • Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

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Какой сегодня церковный праздник 17 ноября 2021 – среда

  • Преподобного Иоанникия Великого.
  • Священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера.
  • Преподобного Меркурия Печерского.
  • Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.

Какой сегодня церковный праздник 18 ноября 2021 – четверг

  • Мучеников Галактиона и Епистимии.

Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 – пятница

  • Святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.
  • Преподобного Варлаама Хутынского.

Какой сегодня церковный праздник 20 ноября 2021 – суббота

  • Мучеников в Мелитине.
  • Преподобного Лазаря Галисийского.
  • Священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского.

Какой сегодня церковный праздник 21 ноября 2021 – воскресенье

  • Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

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Какой сегодня церковный праздник 22 ноября 2021 – понедельник

  • Мучеников Онисифора и Порфирия.
  • Преподобной Матроны.
  • Иконы Божией Матери, именуемой.
  • Преподобной Феоктисты Паросской.

Какой сегодня церковный праздник 23 ноября 2021 - вторник

  • Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
  • Мученика Ореста врача.
  • Священномучеников Августина (Беляева), архиепископа Калужского.

Какой сегодня церковный праздник 24 ноября 2021 – среда

  • Великомученика Мины.
  • Мученика Виктора и мученицы Стефаниды.
  • Мученика Викентия.
  • Преподобного Феодора Студита, исповедника.
  • Блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 25 ноября 2021 – четверг

  • Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
  • Преподобного Нила Постника.
  • Преподобного Нила Мироточивого, Афонского.
  • Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
Православный календарь ноябрь 2021
Православный календарь ноябрь 2021 / orthodoxy.com.ua

Какой сегодня церковный праздник 26 ноября 2021 – пятница

  • Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 27 ноября 2021 – суббота

  • Апостола Филиппа.
  • Преподобного Филиппа Ирапского.
  • Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

Какой сегодня церковный праздник 28 ноября 2021 – воскресенье

  • Начало Рождественского поста.
  • Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Какой сегодня церковный праздник 29 ноября 2021 – понедельник

  • Апостола и евангелиста Матфея.

Какой сегодня церковный праздник 30 ноября 2021 – вторник

  • Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
  • Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.
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православный церковный календарь на 2021 год
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