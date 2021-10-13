Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

Когда начинается Рождественский пост и сколько постных дней в ноябре - расскажет Главред.
В ноябре православных христиан ждут несколько важных религиозных событий и праздников. Среди них день Казанской иконы Божьей Матери и Собор архистратига Михаила.
Также в конце последнего месяца осени – 28 ноября – начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2022 года.
В ноябре 8 постных дней, когда разрешено сухоядение: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября. С 28 ноября – Рождественский пост. 28 и 30 ноября разрешена рыба, а 29 – горячее без масла.
Какой сегодня церковный праздник 1 ноября 2021 – понедельник
- Пророка Иоиля.
- Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
Какой сегодня церковный праздник 2 ноября 2021 – вторник
- Великомученика Артемия Антиохийского.
- Праведного отрока Артемия Веркольского.
Какой сегодня церковный праздник 3 ноября 2021 – среда
- Преподобного Илариона Великого.
- Преподобного Илариона, схимника Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 4 ноября 2021 – четверг
- Казанская икона Божьей Матери.
- Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца.
- Семи отроков, в Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина), Иоанна.
Какой сегодня церковный праздник 5 ноября 2021 – пятница
- Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Какой сегодня церковный праздник 6 ноября 2021 – суббота
- Мученика Арефы.
- Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
- Святителя Афанасия I Константинопольского, патриарха.
- Димитриевская родительская суббота.
Какой сегодня церковный праздник 7 ноября 2021 – воскресенье
- Мучеников Маркиана и Мартирия.
- Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских.
Какой сегодня церковный праздник 8 ноября 2021 – понедельник
- Великомученика Димитрия Солунского.
- Мученика Луппа.
- Преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского.
Какой сегодня церковный праздник 9 ноября 2021 – вторник
- Мученика Нестора Солунского.
- Преподобных Нестора Летописца, Печерского и Нестора, Некнижного, Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 10 ноября 2021 – среда
- Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница
- Мучеников Терентия и Неониллы, и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила, Евникии
- Преподобного Иова, игумена Почаевского.
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Какой сегодня церковный праздник 11 ноября 2021 – четверг
- Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
- Преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его.
Какой сегодня церковный праздник 12 ноября 2021 – пятница
- Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии.
- Обретение мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского.
Какой сегодня церковный праздник 13 ноября 2021 – суббота
- Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и и Аристовула.
- Мученика Епимаха Нового.
- Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.
Какой сегодня церковный праздник 14 ноября 2021 – воскресенье
- Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.
Какой сегодня церковный праздник 15 ноября 2021 – понедельник
- Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста.
Какой сегодня церковный праздник 16 ноября 2021 – вторник
- Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
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Какой сегодня церковный праздник 17 ноября 2021 – среда
- Преподобного Иоанникия Великого.
- Священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера.
- Преподобного Меркурия Печерского.
- Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.
Какой сегодня церковный праздник 18 ноября 2021 – четверг
- Мучеников Галактиона и Епистимии.
Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 – пятница
- Святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.
- Преподобного Варлаама Хутынского.
Какой сегодня церковный праздник 20 ноября 2021 – суббота
- Мучеников в Мелитине.
- Преподобного Лазаря Галисийского.
- Священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского.
Какой сегодня церковный праздник 21 ноября 2021 – воскресенье
- Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
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Какой сегодня церковный праздник 22 ноября 2021 – понедельник
- Мучеников Онисифора и Порфирия.
- Преподобной Матроны.
- Иконы Божией Матери, именуемой.
- Преподобной Феоктисты Паросской.
Какой сегодня церковный праздник 23 ноября 2021 - вторник
- Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
- Мученика Ореста врача.
- Священномучеников Августина (Беляева), архиепископа Калужского.
Какой сегодня церковный праздник 24 ноября 2021 – среда
- Великомученика Мины.
- Мученика Виктора и мученицы Стефаниды.
- Мученика Викентия.
- Преподобного Феодора Студита, исповедника.
- Блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 25 ноября 2021 – четверг
- Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
- Преподобного Нила Постника.
- Преподобного Нила Мироточивого, Афонского.
- Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 26 ноября 2021 – пятница
- Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Какой сегодня церковный праздник 27 ноября 2021 – суббота
- Апостола Филиппа.
- Преподобного Филиппа Ирапского.
- Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
Какой сегодня церковный праздник 28 ноября 2021 – воскресенье
- Начало Рождественского поста.
- Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Какой сегодня церковный праздник 29 ноября 2021 – понедельник
- Апостола и евангелиста Матфея.
Какой сегодня церковный праздник 30 ноября 2021 – вторник
- Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
- Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.
Автор: Елена Стронг