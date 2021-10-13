Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

Православный календарь на ноябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В ноябре православных христиан ждут несколько важных религиозных событий и праздников. Среди них день Казанской иконы Божьей Матери и Собор архистратига Михаила.

Также в конце последнего месяца осени – 28 ноября – начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2022 года.

В ноябре 8 постных дней, когда разрешено сухоядение: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября. С 28 ноября – Рождественский пост. 28 и 30 ноября разрешена рыба, а 29 – горячее без масла.

Какой сегодня церковный праздник 1 ноября 2021 – понедельник

Пророка Иоиля.

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Какой сегодня церковный праздник 2 ноября 2021 – вторник

Великомученика Артемия Антиохийского.

Праведного отрока Артемия Веркольского.

Какой сегодня церковный праздник 3 ноября 2021 – среда

Преподобного Илариона Великого.

Преподобного Илариона, схимника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 4 ноября 2021 – четверг

Казанская икона Божьей Матери.

Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца.

Семи отроков, в Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина), Иоанна.

Какой сегодня церковный праздник 5 ноября 2021 – пятница

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

Какой сегодня церковный праздник 6 ноября 2021 – суббота

Мученика Арефы.

Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Святителя Афанасия I Константинопольского, патриарха.

Димитриевская родительская суббота.

Какой сегодня церковный праздник 7 ноября 2021 – воскресенье

Мучеников Маркиана и Мартирия.

Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 8 ноября 2021 – понедельник

Великомученика Димитрия Солунского.

Мученика Луппа.

Преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского.

Какой сегодня церковный праздник 9 ноября 2021 – вторник

Мученика Нестора Солунского.

Преподобных Нестора Летописца, Печерского и Нестора, Некнижного, Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 10 ноября 2021 – среда

Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница

Мучеников Терентия и Неониллы, и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила, Евникии

Преподобного Иова, игумена Почаевского.

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Какой сегодня церковный праздник 11 ноября 2021 – четверг

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.

Преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его.

Какой сегодня церковный праздник 12 ноября 2021 – пятница

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии.

Обретение мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского.

Какой сегодня церковный праздник 13 ноября 2021 – суббота

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и и Аристовула.

Мученика Епимаха Нового.

Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 14 ноября 2021 – воскресенье

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

Какой сегодня церковный праздник 15 ноября 2021 – понедельник

Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста.

Какой сегодня церковный праздник 16 ноября 2021 – вторник

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

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Какой сегодня церковный праздник 17 ноября 2021 – среда

Преподобного Иоанникия Великого.

Священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера.

Преподобного Меркурия Печерского.

Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.

Какой сегодня церковный праздник 18 ноября 2021 – четверг

Мучеников Галактиона и Епистимии.

Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 – пятница

Святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.

Преподобного Варлаама Хутынского.

Какой сегодня церковный праздник 20 ноября 2021 – суббота

Мучеников в Мелитине.

Преподобного Лазаря Галисийского.

Священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского.

Какой сегодня церковный праздник 21 ноября 2021 – воскресенье

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

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Какой сегодня церковный праздник 22 ноября 2021 – понедельник

Мучеников Онисифора и Порфирия.

Преподобной Матроны.

Иконы Божией Матери, именуемой.

Преподобной Феоктисты Паросской.

Какой сегодня церковный праздник 23 ноября 2021 - вторник

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

Мученика Ореста врача.

Священномучеников Августина (Беляева), архиепископа Калужского.

Какой сегодня церковный праздник 24 ноября 2021 – среда

Великомученика Мины.

Мученика Виктора и мученицы Стефаниды.

Мученика Викентия.

Преподобного Феодора Студита, исповедника.

Блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 25 ноября 2021 – четверг

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Преподобного Нила Постника.

Преподобного Нила Мироточивого, Афонского.

Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.

Православный календарь ноябрь 2021 / orthodoxy.com.ua

Какой сегодня церковный праздник 26 ноября 2021 – пятница

Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 27 ноября 2021 – суббота

Апостола Филиппа.

Преподобного Филиппа Ирапского.

Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

Какой сегодня церковный праздник 28 ноября 2021 – воскресенье

Начало Рождественского поста.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Какой сегодня церковный праздник 29 ноября 2021 – понедельник

Апостола и евангелиста Матфея.

Какой сегодня церковный праздник 30 ноября 2021 – вторник