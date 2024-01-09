Что будет, если съесть 1 кг мандаринов: доктор Габорец удивил ответом

Что происходит с вашим организмом, если вы решите съесть целый килограмм мандаринов?

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Что будет, если съесть 1 кг мандаринов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Мандарин - вкусный и полезный фрукт, который может принести не только радость, но и ряд нежелательных последствий, если потреблять его в избытке.

Доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram поделился своим экспертным мнением о том, что происходит с вашим организмом, если вы решите съесть целый килограмм мандаринов.

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Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

Врач отметил, что мандарины подвергаются обработке пестицидами и фунгицидами для ускоренного созревания и предотвращения болезней. Поэтому выбирайте качественные фрукты и промывайте их перед употреблением.

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Доктор рекомендует употреблять мандарины в разумных количествах - до 300 г в день. Кожуру лучше выбрасывать, так как в ней может содержаться больше химии.

А вот съедание крупных объемов мандаринов может привести к избыточному введению витамина С через почки, что может вызвать образование камней. Кроме того, кислота из мандаринов может стать причиной гастрита.

Чем полезны мандарины?

Фруктоза, содержащаяся в мандаринах, обрабатывается в печени. Переизбыток может привести к жировому гепатозу. Однако употребление в разумных пределах (до 5 дней) приносит организму клетчатку, витамины и флавоноиды.

Если нет аллергии, мандарины становятся отличным заменителем конфет, тортов и других сладких угощений.

Доктор Габорец подчеркнул, что умеренное потребление мандаринов приносит организму множество полезных веществ, но важно соблюдать меру и выбирать качественные плоды.

Смотрите видео о том, что будет, есть съесть 1 кг мандаринов:

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