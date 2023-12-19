Только не в мусорку: что можно сделать из кожуры мандарина

Мандарины являться настоящим символом новогодних праздников. Но что делать с ароматной кожурой, чтобы не только сэкономить, но и создать что-то вкусное и полезное?
Мы расскажем о том, как можно использовать мандариновую кожуру, и как эти кулинарные идеи станут настоящим открытием для вашего стола.
Кондитерское дело
Мандариновая кожура - отличный ингредиент для создания удивительных сладких блюд. Измельченная кожура прекрасно сочетается с творогом в начинке для пирогов или добавляет аромат к кексам. Попробуйте создать конфеты в шоколадной глазури с добавлением измельченной кожуры - восторг и вкус в одном!
Ароматный чай
Чтобы принести в дом уют и тепло, используйте мандариновую кожуру для ароматизации чая. Высушенная кожура добавит напитку неповторимый аромат и вкус, поднимая настроение и создавая умиротворенную атмосферу.
Креатив с мандариновой кожурой
Превратите обычные десерты в настоящие произведения искусства! С помощью вырубных форм вы можете создать оригинальные украшения для тортов и пирожных из мандариновой кожуры. Такие декорации добавят яркости и веселья вашему праздничному столу.
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