Только не в мусорку: что можно сделать из кожуры мандарина

Не выбрасывайте мандариновую кожуру - превратите ее во вкусные и оригинальные блюда!

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Что можно сделать из кожуры мандарина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мандарины являться настоящим символом новогодних праздников. Но что делать с ароматной кожурой, чтобы не только сэкономить, но и создать что-то вкусное и полезное?

Мы расскажем о том, как можно использовать мандариновую кожуру, и как эти кулинарные идеи станут настоящим открытием для вашего стола.

Кондитерское дело

Мандариновая кожура - отличный ингредиент для создания удивительных сладких блюд. Измельченная кожура прекрасно сочетается с творогом в начинке для пирогов или добавляет аромат к кексам. Попробуйте создать конфеты в шоколадной глазури с добавлением измельченной кожуры - восторг и вкус в одном!

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Ароматный чай

Чтобы принести в дом уют и тепло, используйте мандариновую кожуру для ароматизации чая. Высушенная кожура добавит напитку неповторимый аромат и вкус, поднимая настроение и создавая умиротворенную атмосферу.

Креатив с мандариновой кожурой

Превратите обычные десерты в настоящие произведения искусства! С помощью вырубных форм вы можете создать оригинальные украшения для тортов и пирожных из мандариновой кожуры. Такие декорации добавят яркости и веселья вашему праздничному столу.

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