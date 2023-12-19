УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Только не в мусорку: что можно сделать из кожуры мандарина

Сергей Кущ
19 декабря 2023, 10:54
Не выбрасывайте мандариновую кожуру - превратите ее во вкусные и оригинальные блюда!
Что можно сделать из кожуры мандарина
Что можно сделать из кожуры мандарина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мандарины являться настоящим символом новогодних праздников. Но что делать с ароматной кожурой, чтобы не только сэкономить, но и создать что-то вкусное и полезное?

Мы расскажем о том, как можно использовать мандариновую кожуру, и как эти кулинарные идеи станут настоящим открытием для вашего стола.

Кондитерское дело

Мандариновая кожура - отличный ингредиент для создания удивительных сладких блюд. Измельченная кожура прекрасно сочетается с творогом в начинке для пирогов или добавляет аромат к кексам. Попробуйте создать конфеты в шоколадной глазури с добавлением измельченной кожуры - восторг и вкус в одном!

видео дня

Ароматный чай

Чтобы принести в дом уют и тепло, используйте мандариновую кожуру для ароматизации чая. Высушенная кожура добавит напитку неповторимый аромат и вкус, поднимая настроение и создавая умиротворенную атмосферу.

Креатив с мандариновой кожурой

Превратите обычные десерты в настоящие произведения искусства! С помощью вырубных форм вы можете создать оригинальные украшения для тортов и пирожных из мандариновой кожуры. Такие декорации добавят яркости и веселья вашему праздничному столу.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мандарины лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"РФ преобладает в вооружении и живой силе": Сырский назвал ближайшие цели оккупантов

"РФ преобладает в вооружении и живой силе": Сырский назвал ближайшие цели оккупантов

10:37 Украина
"Эта война надолго": командир "Азова" обратился к украинцам с важным заявлением

"Эта война надолго": командир "Азова" обратился к украинцам с важным заявлением

09:25 Украина
В Китае произошло мощное землетрясение: обрушены здания, погибли больше сотни людей

В Китае произошло мощное землетрясение: обрушены здания, погибли больше сотни людей

09:15 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:11

Эксперт ответил, отправит ли Британия свои войска в Украину

10:59

Что приготовить на Новый год горячее: изысканный, но очень простой рецепт говяжьих рулетиков

10:55

Приведет к проблемам с сердцем: диетолог назвал, сколько яиц можно есть в день

10:55

Згурец рассказал, почему плацдарм на Херсонщине является очень перспективным для ВСУ

10:54

Только не в мусорку: что можно сделать из кожуры мандарина

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
10:37

"РФ преобладает в вооружении и живой силе": Сырский назвал ближайшие цели оккупантов

10:35

Оккупанты продавливают оборону ВСУ вблизи Крынок: ситуация на Херсонщине тяжелая

10:13

Чтобы не было проблем со здоровьем и деньгами: в какие дни можно мыть голову

09:58

Церковный праздник и день ангела 20 декабря: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
09:56

"Это нонсенс": кто мог устроить "прослушку" Залужного - Свитан

09:25

"Эта война надолго": командир "Азова" обратился к украинцам с важным заявлением

09:15

В Китае произошло мощное землетрясение: обрушены здания, погибли больше сотни людей

09:01

Завод в РФ не справляется с производством ракет: партизаны получили секретные документы

09:00

Участие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - АндрусивЭксклюзив

08:47

Гороскоп на завтра 20 декабря 2023: Козерогам время обратиться к врачу, Рыбы получат шанс

08:31

"Байден готов к компромиссам": в Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине

08:17

РФ не собирается заканчивать войну в Украине: командующий ВС Латвии назвал причину

08:15

Россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки: в ISW раскрыли детали

08:10

Кто именно осуществил разоружение Украины?мнение

07:19

Сегодня Зеленский даст большую пресс-конференцию: что о ней известно

Реклама
06:49

Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": под ударом был Староконстантинов

06:10

Что будет, если Украина останется без помощи Запада?мнение

05:30

В Украине будут наращивать производство FPV-дронов: это компенсирует 155-мм снаряды

05:00

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти щенка

04:20

Можно ли гладить мокрую одежду: 4 правила, как не испортить свои вещи

03:50

Появятся лишние килограммы и не только: сколько можно есть семечек, чтобы не навредить

03:25

Макароны больше не будут развариваться: мужчина показал простой лайфхак со льдом

02:45

Почему нельзя заправлять бензин в пластиковую канистру: о хитрой фишке знают единицы

02:02

И лапки в доме не будет: чего боятся тараканы больше всего

01:33

Психологический тест: кто вы - трудоголик или перфекционист

18 декабря, понедельник
22:57

Буря усиливается: в Украине затягивается геомагнитный шторм

22:39

В Раде заговорили о мобилизации женщин

22:03

Атаковали 17 дронов: ВСУ полностью уничтожили несколько российских Су-34 на аэродроме

22:00

Ждут "значительные сдвиги": президент Чехии сделал тревожный прогноз о войне

21:44

Новые атаки России и максимальная мобилизация: прогноз эксперта на 2024 годВидео

21:29

"Вариантов победы нет": комбат заявил, что Украина может проиграть войну

21:08

Обострение у Авдеевки и "выборы" Путина: в ГУР назвали цель Кремля

21:05

Китайський гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Змее - разглашение секрета, Коню - неожиданные открытия

20:41

Запад публично расписался в своей несостоятельностимнение

20:12

У США скоро закончится бюджет для военной помощи Украине: названа дата

Реклама
20:00

Медлить нельзя: как понять, что собака заболела

19:56

Одиозный нардеп Дмитрук снова оскандалился: обозвал военных, защищая УМП МПВидео

19:27

"Резонансное событие": в ГУР раскрыли, кто стоит за попыткой прослушки Залужного

19:20

Погода резко меняется: в Украину внезапно возвращается осень

19:18

10% столичного бюджета перечисляется в качестве помощи силам безопасности и обороны - Кличко

19:10

Как появилась прослушка в кабинете Залужногомнение

19:07

Вы удивитесь: этот продукт лучше не употреблять в большом количествеВидео

19:02

Лунный календарь 19 декабря 2023: не делайте резких шагов, чтобы задуманное осуществилось

18:47

ВСУ – о ситуации на поле боя: враг несет огромные потери, но у него большие ресурсы

18:28

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять