Что приготовить из вчерашней картошки: 3 фантастических блюда

Все мы иногда сталкиваемся с ситуацией, когда в холодильнике остаются остатки вчерашнего обеда. Однако, не спешите выбрасывать вчерашнее картофельное пюре!
Вместо этого, давайте вдохнем вторую жизнь этому блюду с помощью некоторых кулинарных хитростей. Давайте рассмотрим, какие волшебства можно сотворить с помощью оставшегося картофельного пюре.
Картофельные оладьи
Пюре может быть идеальной основой для приготовления аппетитных картофельных оладий. Просто добавьте в него яйцо, немного муки и по желанию, нежно нарубленный зелень и лук. Сформируйте из этой смеси небольшие лепешки и обжаривайте на сковороде до золотистой корки. Эти оладьи могут стать отличным гарниром или лакомой закуской.
Картофельные крокеты
Хотите устроить ужин с изыском? Воспользуйтесь вчерашним картофельным пюре, чтобы приготовить картофельные крокеты. Добавьте немного сыра, мелко нарубленной зелени и формируйте из этой смеси изысканные крокеты. Обваляйте их в яйце и хлебных крошках, а затем обжаривайте до хрустящей корки.
Картофельные клецки
Из вчерашнего картофельного пюре можно приготовить аутентичные картофельные клецки. Просто добавьте муку и яйцо, чтобы получить мягкое тесто. Сформируйте маленькие клецки и варите их в кипящей воде до всплытия. Эти клецки идеально подойдут в качестве гарнира или основы для разнообразных соусов.
Кулинарные эксперименты
Всегда есть место для кулинарных экспериментов. Используйте вчерашнее картофельное пюре в качестве начинки для запеканок, добавьте его в супы для кремовой текстуры, или просто обогатите разнообразие вашего меню.
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