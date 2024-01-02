Если вы чувствуете этот запах, кофе пить не стоит

Главная опасность испорченного кофе кроется не в истекшем сроке годности.

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Читайте, можно ли пить кофе с истекшим сроком годности / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay

Не всегда доброе утро начинается с кофе - иногда всеми любимый напиток может вызвать изжогу или даже отравление. Однако есть ряд признаков, которые, скорее всего, вас убедят воздержаться от утренней чашечки кофе.

Речь пойдет о просроченном напитке. Появляется большое соблазнение открыть старый пакет с зернами, если на кухне больше не осталось свежего кофе. Однако если вы не желаете весь день провести в уборной - лучше повременить с употреблением напитка. Хотя бы убедитесь, что с самим кофе все в порядке - он не воняет и не отдает странной горечью.

Кроме того, подсказать, пить ли кофе, вам поможет внешний вид: если зерна буквально рассыпаются в ладонях, лучше выбросить всю пачку.

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Почему нельзя пить старый кофе

Сразу стоит заметить, что кофе хранится от 3 недель до 2 месяцев после вскрытия упаковки и до 18 месяцев и 2 лет - в закрытой упаковке.

Точные сроки зависят как от вида кофе, так и от самой упаковки.

Испорченный кофе не содержит токсины, но вкус его вас точно не порадует: он будет чрезвычайно горьким либо кислым. Иногда запах напоминает прогорклое масло. Напиток выйдет безвкусным и пресным.

Главная опасность кроется во влаге. Когда зерна / кофейная смесь поддаются долгое время влаге, есть большой риск появления в пачке плесени. В таком случае вы не только рискуете лечь в больницу с пищевым отравлением, но и заполучить какую-то инфекцию.

Вы можете дать новый шанс просроченному кофе

Используйте зерна кофе в краске для бровей, как ароматизатор для комнат или удобрение.

А чтобы сохранить кофе как можно дольше, используйте герметичный непрозрачный контейнер.

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