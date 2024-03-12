Как бороться с зависимостью от телефона у ребенка: Холоденко дала дельный совет

Главред расскажет, что делать, если ребенок постоянно играет в гаджетах.

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Как бороться с зависимостью от телефона у ребенка / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Зависимость от гаджетов - проблема современных детей, которая знакома многим родителям. Мало кто знает, как можно с ней справиться, однако сделать это всё же возможно. Мы расскажем, как бороться с зависимостью от телефона у ребенка.

Как помочь ребенку побороть зависимость от телефона

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко, которая известна своими курсами и специализируется на работе со детской, взрослой и психологией бизнеса ответила на вопрос о том, как можно помочь ребенку справиться с зависимостью от гаджетов.

Для начала Холоденко советует родителям понять тот факт, что данные гаджеты были куплены родителями, которые и оплачивают интернет в том числе, а главная проблема кроется не в гаджетах, а в отсутствии времени, проведенного с детьми. В таком случае она советует не перекладывать свои родительские ошибки на детей и "вызывать психолога" не ребенку, а себе в первую очередь.

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После того, как родитель осознает свою ошибку и факт отсутствия времени, уделенного ребенку, можно приступить к борьбе с зависимостью от гаджетов. Способ Наталья Холоденко назвала простой - играть со своими детьми и больше с ними контактировать.

Кто такая Наталья Холоденко? Наталья Холоденко - известный в Украине психолог, известная своими курсами и участием во множестве проектов на ТВ. Наталья Холоденко активно ведет свои социальные сети, в которых делится советами с желающими. В ТикТок на психолога подписаны почти 500 тысяч человек, в Facebook почти миллион - 936 000 человек.

Смотрите видео о том, как бороться с зависимостью от гаджетов:

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