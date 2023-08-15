Как быстро протрезветь: способы, которые помогут побороть похмелье

Как убрать перегар – выпить натуральный кофе, пополоскать рот или почистить зубы, однако не забывайте, что эффект в таком случае не будет долговременным.

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Как быстро протрезветь в домашних условиях и бороться с похмельным синдромом / depositphotos.com/ua

После веселого мероприятия многие пытаются избавиться от последствий вчерашнего веселья и даже ищут средства, как протрезветь за 5 минут. Но на самом деле ученые еще не придумали таких способов, как отрезвить человека так скоро. Но есть методы, которые помогут взбодриться как можно более быстрее. Хотя самый лучший способ – это выспаться.

Сколько времени нужно организму, чтобы протрезветь

Если человек выпил очень много, то до трезвости ему еще долго. Можно примерно предположить, когда он отрезвеет.

К примеру, если вы выпили 400 миллилитров алкоголя и весите 60 килограмм, понадобится 18,5 часов, чтобы быть бодрым. При весе в 100 кг процесс может затянуться и вовсе почти на сутки.

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Чем больше напитков вы выпили накануне, тем больше времени потребуется организму на расщепление алкоголя.

Как быстро протрезветь за полчаса

Кофе

Кофе не отрезвит пьяного человека, но на некоторое время даст ощущение трезвости. Впрочем, токсикологи считают, что кофе с алкоголем лучше не употреблять, поэтому увлекаться таким способом не советуют. Также кофе на некоторое время помогает избавиться от перегара. Обязательно проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.

Примите душ

Холодный душ, вопреки многим мифам, не трезвит. Но он может ненадолго привести вас в чувство, тогда как этанол по-прежнему будет находиться в крови.

Покушайте

Причем поесть желательно еще до употребления алкоголя, так он легче усвоится организмом. Может стать легче, но в целом, прием пищи отрезвит лишь временно.

Выпейте воды

Организм после алкоголя теряет много жидкости, и воды защитит его от обезвоживания. Лучше пить минеральную воду без газа.

Поспите

Сон очень хорошо помогает избавиться от похмелья. Но если похмелье тяжелое и налицо все признаки тяжелого отравления, вызывайте экстренные службы.