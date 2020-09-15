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Как снова почувствовать счастье: психологи указали на 10 способов

15 сентября 2020, 11:19

Просыпаясь каждое утро, потратьте около пяти минут на то, чтобы быть благодарным.

Счастье
Как снова почувствовать счастье: психологи указали на 10 способов / Pikabu

Если вы чувствуете себя подавленным и грустным и хотите снова почувствовать себя счастливым, вам придется научиться избавляться от этих грустных чувств и сосредоточиться на положительных аспектах жизни. Это потребует некоторой работы, но вы можете попробовать эти приемы, чтобы стать позитивнее.

1. Волонтерство

Один из самых простых способов перестать думать о своих проблемах - это помочь кому-то другому. Проведите один день в столовой, и это может сотворить чудеса с вашим духом. Всегда есть кто-то, у кого дела хуже, чем у вас, и когда вы отдаете ответ, вы испытываете чувство радости.

2. Благодарность

Просыпаясь каждое утро, потратьте около пяти минут на то, чтобы быть благодарным за все благословения, которые у вас есть. Конечно, вы можете чувствовать меланхолию и подавленность, но грусть можно быстро преодолеть, если вы проявите благодарность.

Напомните себе, что у вас есть еда в холодильнике, одежда в шкафу, машина, которую нужно водить, работа и дом, который можно назвать своим. Подумайте обо всех людях, которые могли желать только одну из этих вещей, не говоря уже обо всем, что вам дали. Сердце, полное благодарности, уклонится от пессимизма и будет смотреть на мир более оптимистично.

3. Природа

Вы подавлены и боитесь, что грустные чувства не исчезнут? Одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы помочь, - это выйти на улицу на солнце. Исследования показывают, что многие люди, испытывающие постоянную грусть, страдают от дефицита витамина D.

Есть что-то такое целительное и обновляющее, когда вы находитесь на улице, наслаждаясь золотыми лучами солнца и вдыхая спокойный ветерок. Прогуляйтесь босиком и почувствуйте землю между пальцами ног. Вы увидите резкое усиление своих чувств, когда будете проводить время на свежем воздухе.

4. Перерыв в соцсетях

Иногда социальные сети могут быть обманчивыми. Если тебе одиноко, тебе здесь не место. Люди выкладывают только то, что хотят, чтобы вы увидели. У них может быть фотография счастливой пары, празднующей день рождения со своим ребенком.

Однако обычно это иллюзия. Конечно, у них могла быть хорошая вечеринка, но они не рассказали вам об ужасной драке до того, как был сделан снимок. Социальные сети - это то место, где вы можете быть кем угодно и заставлять людей поверить в то, что ваша жизнь - это сказка, хотя она далека от волшебства.

Если вы чувствуете себя пораженным совершенством и хвастовством людей по поводу того, что они ели на обед, выключите сети. Нет ничего, что говорило бы, что вам нужно быть активным в социальных сетях, чтобы быть частью толпы. Возможно, вы могли бы прочитать хорошую книгу или сделать что-нибудь, что будет стимулировать ваш мозг как пазл.

5. Питание

Знаете ли вы, что то, что вы едите, может съесть вас? Если вы весь день употребляете пончики, картофельные чипсы и закуски, уровень сахара в крови резко возрастет. Кроме того, ваше тело не получает топлива, необходимого для удовлетворения потребностей психического здоровья.

Как вы думаете, почему так много людей любят кето-диету? Одним из преимуществ отказа от белого хлеба и сахара является ясность ума. Если у вас есть проблемы с депрессией и тревогой, это может быть связано с вашим питанием и образом жизни. Попробуйте отказаться от нездоровой пищи и посмотрите, не повлияет ли она на ваши печальные чувства.

6. Сон

Вашему телу нужен отдых, чтобы восстановить поврежденные клетки и восстановить вашу энергию. Если вы боретесь с бессонницей или используете часы своего сна в качестве инструмента для просмотра телевизора, вам необходимо внести некоторые изменения.

Знаете ли вы, что если вы не высыпаетесь, вы действительно можете заставить свое тело впасть в состояние депрессии? Психологи утверждают, что дни без сна могут вызвать недосыпание. Прекратите откладывать все остальное перед отдыхом и убедитесь, что у вас есть хотя бы семь часов в сутки.

7. Социализируйтесь

Какими бы подавляющими ни были печальные чувства для вас, вам нужно убедиться, что вы не закрываете себя в комнате и не изолированы. Когда вы один в маленькой комнате, стены могут заговорить. Вам нужно выйти и пообщаться с другими. Это не только полезно для вашего психического здоровья, но также поможет вам избавиться от печальных чувств, которые вас преследуют.

8. Упражнения

У вас есть хотя бы два или три часа физических упражнений в неделю? Вам не нужно поднимать тяжести или ездить на велосипеде десять километров, чтобы прийти в форму. Было бы полезно, если бы у вас было что-то, что поддерживает нейротрансмиттеры вашего мозга на оптимальном уровне.

Почему бы не попробовать скоростную ходьбу на природе или плавание? Вы можете сделать так много вещей, которые улучшат ваше психическое благополучие и противодействуют этим печальным ощущениям. Упражнения так же эффективны, как и прием антидепрессантов.

Если вы чувствуете себя подавленным и одиноким, почему бы не включить музыку и не заняться кардио? Скорее всего, вы почувствуете себя намного лучше, когда закончите.

9. Помощь

Если чувство меланхолии не проходит, возможно, вам понадобится помощь. Вы можете делать много вещей в терапии, которые помогут вам победить демонов, беспокоящих ваш разум. Когда вы имеете дело с прошлыми неудачами и сожалениями, легко так много размышлять о своих проблемах, что вы забываете о наслаждении дневными благословениями. Психотерапевт может помочь вам преодолеть эти проблемы и найти практические навыки преодоления.

10. Хобби

Вы любите вязать крючком, играть в гольф, бегать, танцевать в клубе или сидеть у костра с друзьями и смеяться? Вам нужно заняться хобби, которое даст вам повод выйти из дома.

Сколько времени прошло с тех пор, как вы провели вечер с друзьями или семьей? Есть ли новый фильм, который вы хотите посмотреть, или вы очень хотите прогуляться по парку и сфотографировать птиц? Если у вас нет хобби, сейчас отличное время, чтобы найти то, что вам нравится.

Ключ в том, чтобы задействовать свой ум и сосредоточиться на чем-то другом, кроме своих проблем. Если вы чувствуете грусть и депрессию, найдите группу людей, которые займутся с вами хобби.

Счастье жизнь
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