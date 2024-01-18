Как убрать перегар очень быстро: простые средства, о которых многие забывают

Вы узнаете, как избавиться от запаха алкоголя изо рта, если попробуете простой способ с кофейными зернами, который поможет на время решить вашу проблему.

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Как быстро убрать перегар изо рта без похода в аптеку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многим хорошо известно, что перегар и похмелье – верные спутники человека, который накануне очень весело провел время. Порой бывает, что после шумной вечеринки нужно делать свои обыденные дела, и этот неприятный запах преследует человека всюду и причиняет дискомфорт. В такой ситуации возникает вопрос, как убрать перегар быстро и просто. Мы расскажем вам о самых известных способах.

Перегар обычно держится от 3 до 36 часов, сила запаха напрямую зависит от особенностей организма и количества выпитого прошлым вечером. Сам перегар можно лишь перебить и заглушить на время. Полностью он пройдет только через несколько часов.

Как убрать запах алкоголя изо рта в домашних условиях

Кофейные зерна от перегара

Нужно взять и пожевать зерна кофе. Они содержат большое количество эфирных масел и способны на 30-40 минут замаскировать запах. В принципе, можно выпить и чашку эспрессо или американо, но зерна будут более эффективны.

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От перегара помогает и полоскание рта с чисткой зубов. Такой метод уберет запах на те же около получаса, после чего придется снова полоскаться. В общем, помогает хорошо, но эффект недолгий.

Семечки от запаха перегара изо рта

Можно пожевать семечки. На 20-30 минут это решит проблему перегара. После этого нужно будет снова искать другие методы.

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