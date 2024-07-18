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Не без риска: что происходит с телом после стояния на гвоздях

Анна Косик
18 июля 2024, 18:55обновлено 18 июля, 19:29
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Стояние на гвоздях довольно необычная практика, которая в последнее время привлекает все больше внимания. Поэтому стоит выяснить, в чем польза стояния на гвоздях.
Гвоздестояние
Зачем люди стоят на гвоздях / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Сегодня существует немало практик, привлекающих внимание искателей духовного просветления и физической выносливости. Многих интересует вопрос, зачем люди стоят на гвоздях. На самом деле, как пишет Medium, практика стояния на гвоздях имеет глубокие корни в различных культурах и духовных традициях.

Его обычно ассоциируют с индуистскими садху, которых в Индии почитают аскетами. Садху используют широкий спектр аскетических практик, чтобы достичь духовного пробуждения, и одна из этих практик включает стояние на гвоздевом ложе.

На первый взгляд стояние на гвоздях может показаться болезненным и даже опасным. Однако, когда человек равномерно распределяет свой вес по гвоздям, давление на каждую точку ног значительно уменьшается. Этот принцип в сочетании с интенсивной концентрацией и медитацией позволяет выдерживать практику длительное время без вреда.

видео дня

Стояние на гвоздях часто также воспринимается как проверка умственной и физической дисциплины. Считается, что эта практика очищает ум, повышает концентрацию и улучшает духовное осознание. Практикующие входят в глубокое медитативное состояние, стоя на гвоздях и преодолевая чувство боли.

Почему люди плачут на гвоздях

Считается, что проявление эмоций на гвоздях - способ отвлечься от боли и является показателем искренности с собой. На самом деле люди довольно часто плачут во время этой практики. Таким образом выходит все накопившееся напряжение.

Чем вредно стоять на гвоздях

Если не придерживаться определенных правил, то стояние на гвоздях может превратиться во вредную практику. В частности, это может произойти, если использовать некачественную доску, гвозди расположены на разном расстоянии друг от друга, или плохо откалиброваны, или гвозди имеют ржавчину и заусенцы.

Кому противопоказано гвоздестояние

Стояние на гвоздях доступно почти всем, исключение лишь для тех, у кого есть открытые раны на стопах, беременных или кормящих матерей, людей с повышенной температурой, эпилепсией в анамнезе, инсультом и инфарктом перенесенными менее 6 месяцев назад, или же опьяневших.

Что такое Medium?

Medium - платформа для электронных публикаций, созданная соразработчиком Blogger и соучредителем Twitter Эваном Уильямсом и запущенная в августе 2012 года. Доступна любым пользователям на безвозмездной основе и отличается возможностью простыми средствами оформлять публикации на профессиональном дизайнерском уровне, пишет Википедия.

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Гвоздь тело
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