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"Одно мощное заявление изменит все": какая встреча решит судьбу войны в Украине - прогноз

Мария Тупик
6 ноября 2023, 11:20
Кто может изменить ход войны в Украине и когда россияне будут бежать с наших территорий, рассказала астролог Стелла.
Когда закончится война в Украине прогноз
Когда закончится война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с видео

Война в Украине до конца 2023 года будет продолжаться. ВСУ сдерживают оккупантов, которые стянули на несколько направлений кучу техники.

Как говорит астролог Стелла, Россия решится на массовый обстрел Украины, но результатов не одержит.

"На Авдеевском направлении враг держится. Там очень много сил. Они топчутся на месте. Нашим ребятам очень тяжело, есть потери, но продвижения у оккупантов не будет. Две недели еще будет тяжело. В ближайшие дни мы не увидим весомого продвижения", - говорит астролог.

Кто такая таролог Стелла

Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

Астролог отметила, что оккупанты будут бежать с одного направления.

"На Купянском направлении, не знаю по какой причине, но оккупанты будут отходить. Будут убегать", - заявила астролог Стелла.

Когда будет освобождение Крыма

"Карты показывают, что война и освобождение Крыма идет до конца. Где-то идут договоренности, что оккупанты будут выходить. Будет до конца года в Крыму какой-нибудь хаос", - отметила она.

Переговоры РФ и Украины

"Россия желает переговоров, они уже не могут вытягивать войну. Уже все. Они хотят заканчивать войну на своих условиях. Они понимают, что уже невозможно воевать. Они хотят захватить Донецкую область и заявить, что они добились своих целей. Они не изменят риторику", - заявила она.

Ракетные удары по Украине - прогноз

"Россия решится на ракетные атаки и на Запад Украины. Массированные атаки будут, они будут комбинированы. Будет их достаточно много, но желаемого результата оккупанты не получат", - прогнозирует астролог.

Какая встреча изменит все в Украине

"Состоится встреча в ноябре Байдена (Джо Байден президент США - ред.) и Си Цзиньпина (президента Китая - ред.). Эта встреча будет очень на пользу Украине и всему миру. Будет очень полезная встреча. После этой встречи последует очень громкое заявление. Но встреча будет очень непростая, но эффективная", - сказала она.

Прогноз на ноябрь для Украины

Как рассказал астролог Влад Росс Главреду, 18 ноября планета активных военных действий Марс сойдётся с Солнцем в Скорпионе, в знаке войны и убийств.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Марс – планета активности и войны, поэтому активные боевые действия на Ближнем Востоке с новой силой разыграются в середине ноября, что повлечёт множество смертей. Также именно в середине ноября украинцам следует остерегаться особенно активных ракетных обстрелов со стороны России", - заявил он.

Смотрите подробный прогноз астролога Влада Росса на ноябрь в Украине:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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