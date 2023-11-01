Гороскоп на ноябрь от Влада Росса: мир будет пылать, а РФ усилит ракетные обстрелы Украины

Астрологический прогноз на ноябрь обещает крайне сложное завершение осени, что проявится и в работе, и в личной жизни, и в ситуации на фронте.

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Астролог Влад Росс составил прогноз на ноябрь-2023 и предупредил о периоде "ужаса ужасов" / Главред

Ноябрь 2023 года не будет лёгким – никто не обещал беззаботной жизни после октябрьских затмений. Как бы ни хотелось вздохнуть свободнее, в ноябре ситуация едва ли изменится к лучшему. Это будет ещё один напряжённый и довольно сложный месяц.

18 ноября планета активных военных действий Марс сойдётся с Солнцем в Скорпионе, в знаке войны и убийств. А это значит, что нас ждёт ужас ужасов.

Так, например, ядерная война может разыграться как раз в ноябре. И соответствующие страшилки уже звучат со стороны России, в частности, она заявила, что испытывает ядерное оружие.

Ноябрь многим принесёт довольно неприятные неожиданности в личной жизни.

С другой стороны, сильнейшее соединение Марса с Солнцем в двухлетнем цикле предоставит возможность начать что-либо с нуля, поэтому после 18-го числа появится хорошая возможность заняться новым делом или запустить бизнес-предприятие.

Марс – планета активности и войны, поэтому активные боевые действия на Ближнем Востоке с новой силой разыграются в середине ноября, что повлечёт множество смертей. Также именно в середине ноября украинцам следует остерегаться особенно активных ракетных обстрелов со стороны России.

Кроме того, уже сейчас следует задуматься над тем, какие действия могут помочь вам сохранять и накапливать энергию, необходимую для реализации желаний. Например, можете это делать у камина – погода уже будет способствовать такому времяпрепровождению, хоть, в целом, в этом году осень и тёплая. К слову, вскоре мы войдём в тёплую зиму и сможем пережить её без каких-либо потрясений, связанных с сильными морозами. Поэтому, даже если в каких-то областях будет разрушена энергетическая инфраструктура, это не будет страшно, поскольку больших минусов не предвидится.

В любом случае, в ноябре-2023 перед многими откроются широкие горизонты, особенно во второй половине месяца.

А вот начало последнего месяца осени будет весьма кризисным, что будет связано со ступором Сатурна. Сатурн прекратит своё ретроградное движение 4 ноября и некоторое время будет статичен перед переходом в директное движение. Поэтому в первые десять дней ноября дела застынут, и будет сложно что-либо изменить. Никаких дел лучше не начинать в первую декаду месяца. Разве что можно браться за какое-нибудь долгосрочное строительство или продумывать планы на десять лет вперёд.

Также это будет благоприятное время для ВСУ, чтобы уничтожить Крымский мост. Железобетонные конструкции лучше всего разрушать 4 ноября или в первую декаду месяца, тогда они долго будут непригодны для эксплуатации.

Быстрые планеты в начале ноября 2023-го выделят знак Скорпиона, а во второй половине месяца – знак Стрельца. Первая половина месяца подойдёт для исследований, анализа, погружения в тему, а вторая – для свободы проявления и определения новых целей. Сатурн выйдет из ретродвижения в начале месяца и будет статичным, в связи с этим следует ожидать торможения серьёзных проектов и сложных ситуаций.

Венера в ноябре-2023 окажется в знаке своей обители – в Весах. Потому этот месяц станет одним из главных периодов для налаживания отношений, заключения браков, новых знакомств, а также для ведения переговоров, в частности, об окончании войны. Особенно удачными эти переговоры могут быть в последней декаде месяца, когда Меркурий перейдёт в знак Стрельца.

Марс сделает несколько зловредных аспектов, увеличивая опасности природных катаклизмов и сложных событий. Неблагоприятная звёздная погода октября будет передаваться и на первую половину ноября, которая может быть связана с архиопасными ситуациями.

Смотрите видеоверсию гороскопа на ноябрь 2023 года от астролога Влада Росса:

Новолуние произойдёт 13 ноября, в понедельник, в 11:27, в 21-м градусе Скорпиона. Это будет одно из сложнейших новолуний этого года, поскольку случится в Скорпионе во главе с сильнейшим Марсом и встанет напротив сторонника разрушителя и перемен – Урана. Это говорит о периоде неожиданностей, резких поворотов, агрессивно настроенных выступлений, революций и мятежей. Возможны перевороты где-нибудь в странах Африки. Венесуэла также может напасть на какую-нибудь близлежащую страну, а также КНДР может устроить провокацию на границе с Южной Кореей. Кроме того, талибы могут неожиданно войти в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию или ещё куда-нибудь. Мы будем наблюдать, как ситуация во многих частях земного шара будет нагнетаться и мир будет полыхать в ближайший месяц. Если сейчас внимание всего мирового сообщества приковано к Израилю, то в ноябре оно может переключиться совсем на другие регионы. События и повороты этого месяца могут очень удивить.

Также это худшее время для покупки автомобиля: если вы задумаете купить автомобиль в первые две декады месяца, он точно будет ломаться всю вашу жизнь, или же вы просто в нём разобьётесь.

В общем, в ноябре не миновать резких и неожиданных перемен, причём где и что рванёт предсказать практически невозможно. Поскольку октябрьские затмения лучше всего были видны в Америке, то все эти события могут происходить где-то, например, в Венесуэле, Боливии, Перу или Никарагуа. Там может вспыхнуть конфликт.

Полнолуние. 27 ноября в 11:16 нас ждёт "бобровое" полнолуние, которое не предвещает лёгкого и спокойного периода. В этом полнолуние заложены довольно сложные и изматывающие события, которые будут завершать определённые циклы перемен и революций, заложенных новолунием 13 ноября. Например, если ЦАХАЛ не проведёт активные боевые действия в Секторе Газа до этого новолуния, то на Ближнем Востоке ничего особенного уже не будет. Но всё же подозреваю, что именно в ноябре израильские войска проявят большую активность. Главная фаза зачистки Сектора Газа может завершиться на "бобровой" Луне, после чего понадобится ещё пара месяцев, чтобы полностью очистить его от "тараканов".

К слову, в ноябре благоприятно проводить борьбу с разными видами насекомых и избавляться от них. Можно травить тараканов, особенно вблизи новолуния 13 ноября. Говорят, во Франции завелись клопы – вот как раз будет хорошее время, чтобы от них избавиться.

Полнолуние на оси Близнецы-Стрелец потребует от каждого хороших знаний и осведомленности. Не стоит доверять поверхностным суждениям, а также обрывочным и вырванным из контекста данным. Стоит смотреть на ситуацию с разных сторон, изучать разные точки зрения, а лишь потом делать выводы. Вблизи полнолуния 27 ноября могут обостряться конфликты, в основе которых будет лежать ложная информация. Любое действие, особенно важное, нужно как следует обдумывать в это время.

Вблизи этого полнолуния сложно будут даваться любые дела. Будет складываться впечатление, что развития нет, что вокруг сплошные препятствия, сложности, и люди мешают реализации задуманного.

Кроме того, это полнолуние довольно травмоопасно, как и весь лунный месяц, что неудивительно, учитывая, что Марс идёт по Скорпиону.

24 ноября Марс перейдёт в Стрельца, и только тогда можно будет надеяться, что война затихнет или закончится. До 24 ноября боевые действия будут только обостряться, будет что-то неимоверное, как это сейчас происходит под Авдеевкой.

Деловая активность

Деловой гороскоп на ноябрь 2023 года говорит, что в этот период всем нужно быть крайне осторожными. Осторожность, осторожность и ещё раз осторожность. Лучше в это время не рисковать.

С одной стороны, деловая активность будет на высоте, но с другой – слишком велики риски. Это связано с тем, что сначала Марс, планета деловой активности, будет идти по Скорпиону, а затем перейдёт в огненного Стрельца.

Перемены, которые начались в октябре, вероятнее всего, будут продолжаться и в ноябре. В это время может появиться необходимость пересмотреть что-то в своей работе, сменить стратегию, трансформировать доходы. Не исключено, что придётся закрывать предприятие, чтобы затем, как птица Феникс, возрождаться из пепла, начиная с нуля новое дело. Об этом особо красноречиво говорит напряжённый аспект Марса и Урана, который сулит резкие повороты и изменения, а также соединение Марса с Солнцем.

Марс сейчас невероятно разыгрался: он очень быстрый и очень огненный, да ещё и в огненно-опасном Скорпионе, а потом и в огненном Стрельце. Потому многие ситуации сейчас будут обостряться, в том числе и на украинском фронте. Будьте готовы к тому, что в какой-то момент придётся с кем-то попрощаться – с близким человеком или деловым партнёром. Придётся перестраиваться и принимать новую рутину. Иногда придётся всё же рисковать, но излишний риск может привести к краху, поэтому лучше в этом месяце застраховаться.

Благоприятно брать в ноябре кредиты и выстраивать взаимоотношения с банками. Также хорошо привести в порядок все дела с налогами. Не исключены внезапные проверки.

Сложный транзит Марса ожидается 12 ноября. Причём он может активизироваться за несколько дней до точной даты, поэтому 9-12 ноября нужно избегать любых рискованных действий в работе и бизнесе. Также это неблагоприятное время, чтобы отправляться в дорогу на самолёте. Кроме того, это не самые удачные дни для планирования сделок – есть риск, что они сорвутся, или произойдёт какой-то форс-мажор.

Ещё один напряжённый аспект Марса ожидается 23-25 ноября при переходе в Стрельца. На эти дни тоже не стоит планировать никаких важных и ответственных дел.

16-22 ноября будут более удачными днями для работы. В этот период энтузиазм и уровень энергии будут на высоте, а также будет больше возможностей решить важные задачи. Поэтому бизнесмены не должны упускать эти дни.

В первую неделю ноября нас ждёт стоянка Сатурна – планеты, которая отвечает за дисциплину, поэтому в эти дни будет сложно что-либо планировать и следовать этим планам, плюс может наблюдаться торможение в делах. Особенно это касается тех, кто связан со сферой строительства, работой в государственных учреждениях, любых структурных компаниях, где есть строгая иерархия. Это не самое лучшее время для закладывания фундамента долгосрочных проектов.

Деньги

Венера, планета финансов и любви, 8 ноября перейдёт в знак Весы. После этой даты необходимо проводить все важные переговоры, касающиеся финансовых дел.

До этого, 1-4 ноября, Венера успеет сделать напряжённый аспект с Нептуном, планетой иллюзий, обманов и предательства. В эти дни возможные серьёзные обманы, будет казаться, что вы просто притягиваете плохие события: потерю денег, воровство и мошенничество. В эти дни будет рискованно ходить за покупками или отовариваться в интернет-магазинах, так как есть риск обмануться в своих ожиданиях.

Но после 8 ноября Венера будет способствовать тому, чтобы определиться, с кем иметь дело в целях увеличения доходов, особенно в партнёрской работе и бизнесе. Новая партнёрская работа будет иметь весомый финансовый результат благодаря приложенным усилиям. Поэтому подумайте о том, с кем бы вы могли объединить свои силы для заработка.

Венера в этом месяце будет гармоничной, что позволяет предположить, что резких неприятностей в плане финансов не будет.

С 9 ноября, когда Венера перейдёт в Весы, можно вступать в брак.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Поездки и путешествия

Меркурий, планета, которая отвечает за поездки и транспорт, бо́льшую часть месяца будет идти по знаку Стрельца. А этот знак не особо комфортен для Меркурия. Если в такой период вы ставите серьёзные цели, строите грандиозные планы, даёте обещания, то в итоге мало что удастся реализовать. Поэтому при планировании поездок в ноябре 2023 года немного умерьте свои ожидания, иначе поездки могут сорваться, особенно вблизи новолуния 13 ноября.

Неудачные даты для начала путешествий: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27 ноября, когда Меркурий и Марс будут делать напряжённые аспекты. В это время возможны ДТП и несчастные случаи. В названные даты лучше вообще не выезжать на трассу или далеко за город.

Благоприятные даты для поездок:

на курорты, в санаторий – 2, 21, 22, 25, 30 ноября;

поездки с целью получения новой информации, обучения, участия в конференциях – 19, 27, 28 ноября;

деловые поездки и командировки – 7, 8, 16, 17 ноября;

в горы – 16, 17 ноября.

В любом случае этот месяц будет не особо благоприятен для рискованных и экстремальных путешествий, потому лучше воздержаться от поездок в горы, особенно 9-12 и 23-25 ноября. Это худшее время для альпинистов, серфингистов, парашютистов и всех, кто связан с экстримом.

9-11 и 19-20 ноября важно соблюдать технику безопасности во всём, чем бы вы ни занимались, и быть крайне осторожными.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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