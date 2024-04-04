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Принесет несчастье и не только: почему нельзя сажать сосну рядом с домом

Анна Ярославская
4 апреля 2024, 11:18
Хвойные деревья безусловно украшают сад. Однако это вечнозеленое дерево на самом деле может быть не самым удачным выбором для приусадебного участка.
Сосна
Почему нельзя сажать хвойные деревья на участке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Многим известно суеверие, согласно которому во дворе рядом с домом нельзя сажать сосну. В народе говорят, что это приносит несчастье. Можно верить или не верить в приметы, однако это вечнозеленое дерево на самом деле может быть не самым удачным выбором для приусадебного участка.

Если вам интересно, какие еще деревья не стоит высаживать во дворе, читайте материал: Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников.

Можно ли сажать на участке сосны

Хвойные деревья безусловно украшают сад. Особенно удачно на их фоне смотрятся яркие цветы. Кроме того, эти деревья вечнозеленые, что порадует глаз зимой и создаст праздничное настроение под Новый год. Также сосны очищают воздух.

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Поэтому сажать сосну во дворе можно, если очень хочется, но необходимо учитывать ряд нюансов.

Почему нельзя сажать сосны на участке - приметы

Согласно поверьям, сосна способна поглощать все негативное из окружающей среды и притягивать его к себе.

Поэтому если сосна растет слишком близко к дому, это может привести к накоплению негативной энергии внутри жилища.

Почему нельзя сажать хвойные деревья на участке

Помимо примет, есть еще и абсолютно рациональные причины, почему нельзя сажать сосну рядом с домом.

Дело в том, что сосны обладают невероятно мощной корневой системой, которая способна разрушать асфальт, уличную плитку, инженерные коммуникации и даже фундамент.

Если сосна загорится, то очень быстро сгорит. Если дерево растет рядом с домом, то огонь очень быстро переброситься постройку.

Кроме того, сосна может навредить и огородным культурам. Как правило, возле сосен ничего не растет, так как хвоя высушивает почву и мешает ей стать плодородной. В радиусе 5-6 м возле хвойных нет смысла сажать другие растения.

На каком расстоянии от дома можно сажать сосну

Дерево лучше всего разместить на расстоянии минимум 10 м до ближайшего строения. Если вы решили посадить высокорослый сорт, то наиболее безопасно выращивать ели или сосны во дворе группами – по 2-3 и больше. Это поможет снизить риск удара молнии, которая чаще бьет в одиночное высокое дерево.

Ранее Главред писал, почему нельзя сажать папоротник возле дома и как он влияет на человека.

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