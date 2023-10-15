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Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя

Лидия Неплях
15 октября 2023, 00:09 обновлено 15 октября, 00:09
Змею на картинке заметить очень трудно, ведь она почти сливается среди лиан.
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / Коллаж Главред, фото Jagran Josh, flickr (Micah Rich)

Оптические иллюзии и головоломки - это многозадачные игры: они хорошо развивают внимание, являются забавным способом оттянуть время, улучшают навыки решения проблем, а также, как показывают некоторые исследования, сохраняют остроту ума с возрастом.

Следующая головоломка на первый взгляд кажется простой, но на самом деле сложнее, чем можно было бы предположить, и только 1% людей способен решить ее всего за семь секунд, пишет Mirror.

Если вы справитесь с этой задачей так быстро, значит, ваше внимание к деталям не имеет равных.

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Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя
Оптическая иллюзия с птицей и змеями / Фото: Jagran Josh

На картинке изображен тропический лес, а где-то внутри него спрятана змея, которая очень хорошо замаскирована лианами. В первую очередь вам бросятся в глаза разноцветные попугаи и тропические птицы, сидящие вокруг, поэтому не стоит слишком долго разглядывать их яркие перья и отвлекаться от выполнения задания.

Этот вид головоломок со скрытыми объектами работает за счет вставки множества мелких изображений и огромного количества деталей в общую картину. Хотя существует три наиболее распространенных типа оптических иллюзий, но этот уходит корнями скорее в искусство, чем в науку.

В данном случае лианы, по форме напоминающие змею, служат своеобразной приманкой или отвлекают от поиска существа. Использование таких похожих форм может заставить ваш мозг попытаться заполнить пробелы, чтобы как можно быстрее обработать информацию, содержащуюся в изображении. Не забывайте, что то, что мы видим, на самом деле отстает от реальности на сотни миллисекунд, поскольку наш мозг должен воспринимать, обрабатывать и реагировать на то, что видят глаза с огромной скоростью - иногда это может привести к тому, что он будет делать неверные предположения.

Итак, если вам удалось найти змею за семь секунд, вы можете похлопать себя по спине, а также поделиться этой информацией со всеми знакомыми, чтобы они знали, что у вас глаза как у ястреба. Если вы не нашли ее за семь секунд, но все же справились с задачей, то вы молодец - большинство не смогли бы сделать это за такой короткий промежуток времени.

Ответ на головоломку

Если вы все еще ищете змею, прокрутите страницу вверх и посмотрите на загадку еще раз, но вот вам подсказка: сосредоточьтесь на правой нижней четверти изображения. Если вы просто устали от попыток или хотите подтвердить свои подозрения, ответ находится ниже.

Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя
Оптическая иллюзия с птицей и змеями / Фото: Jagran Josh

Вы, наверное, заметили, что змея очень похожа по оттенку на виноградную лозу, свисающую слева над ней, но в целом это один из самых тусклых оттенков на картинке. А значит, среди почти одинаковых форм и ярких оттенков наш глаз, естественно, не заметит ее.

Кроме того, можете попробовать разгадать сумасшедшую головоломку для самых внимательных – надо найти собаку за 5 секунд. Черно-белое изображение путает воображение. Однако, если быть очень внимательным, суть иллюзии раскрывается быстро.

Также разгадайте хитрую головоломку для самых внимательных, в которой надо найти тыквы за 10 секунд. Среди гуляющих по осеннему дворику людей нужно отыскать целых шесть тыквы. Будьте внимательны, тыквы могут находиться где угодно.

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оптическая иллюзия головоломки
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