Только люди с очень высоким IQ решат головоломку: нужно найти пять отличий

Двое из десяти человек не смогут найти все пять отличий в этой очень сложной головоломке.

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Головоломка сложна, и решить ее нужно за несколько секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки улучшают настроение и повышают мотивацию, развивают воображение и тренируют внимательность. Если у вас есть пару свободных минут, попробуйте разобраться с новой сложной оптической иллюзией.

К слову, если вы любите искать скрытые предметы, то попробуйте найти 5 ягод черники среди горы овощей.

Авторы этой головоломки говорят, то среднестатистический человек может найти различия за 26 секунд. При этом два человека из 10 не смогли найти все пять отличий. И лишь люди с высоким IQ смогли полностью выполнить задачу за очень короткий срок.

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На картинке изображена ванная комната с множеством предметов - все пять отличий очень сложно заметить.

Обратите особое внимание на цвета, формы и различные объекты, поскольку некоторые из них могли сдвинуться или изменить оттенок.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

В изображении используются похожие цвета, чтобы перегрузить мозг и затруднить обнаружение разницы. Следует уделить время каждому объекту на картинке, каким бы маленьким он ни был. Это поможет вам разгадать головоломку.

Если вам удастся найти различия менее чем за 26 секунд, значит у вас впечатляющий IQ.

Правильные ответы опубликованы ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал пройти тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях.

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