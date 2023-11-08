УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Только "одаренные" 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд

Юрий Берендий
8 ноября 2023, 18:25
Только люди с высоким IQ могут пройти этот тест оптической иллюзии. 5% людей могут заметить лампочку, спрятанную среди японских ламп на картинке, за 9 секунд.
Только 'одаренные' 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд
Сможете ли вы найти на этом фото лампочку за 9 секунд? / Коллаж Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Оптическая иллюзия - это увлекательное изображение предмета, рисунка или человека, изменяющего форму и бросающего вызов привычному способу восприятия вещей мозгом. Вы, наверное, видели много типов оптических иллюзий, таких как физические, физиологические и когнитивные иллюзии.

Исследования показывают, что оптические иллюзии также являются частью области психоанализа, который проливает свет на то, как вы воспринимаете вещи. Обычный мозг может смотреть на вещи или изображения по-разному, формируя разное восприятие под каждым углом. Одну из таких умных иллюстраций можно увидеть на изображении, где лампочка прячется среди японских ламп на рисунке.

Только 'одаренные' 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд
Сможете ли вы найти на этом фото лампочку за 9 секунд? / Фото: Bright Side

Вышеупомянутое изображение было распространено как фото-головоломка для детей и взрослых. В этой оптической иллюзии вы можете увидеть несколько японских ламп, висящих в воздухе. Однако, среди японских ламп на изображении скрывается лампочка. Иллюзия побуждает зрителей отыскать скрытый объект внутри картины, спрашивая: "здесь есть что-то, что светится, но это не японская лампа", пишет jagranjosh.

видео дня

Утверждается, что только 5% людей могут найти скрытую лампочку на этом изображении. Это изображение оптической иллюзии - еще один интересный способ проверить свой IQ.

Вы нашли скрытую лампочку за 9 секунд?

Если вам трудно найти скрытую лампочку, то мы здесь, чтобы помочь. Если вы внимательно посмотрите на верхнюю нижнюю правую сторону изображения, вы увидите лампочку, скрывающуюся между японскими лампами. Эта оптическая иллюзия может показать, насколько хорошо у вас зрение.

Для вашего удобства мы выделили скрытую лампочку внутри изображения:

Только 'одаренные' 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд
Правильный ответ / Фото: Bright Side

Итак, лампочка прячется в правом нижнем углу среди японских ламп. Это изображение заставило тысячи взрослых почесать затылок, пытаясь найти спрятанную на нем лампочку.

Исследования показывают, что чем больше вы тренируете свой мозг с помощью сложных головоломок, тем умнее вы становитесь. Оптические иллюзии всегда дают захватывающее представление о том, как работает наш мозг. Определенные комбинации цвета, света и узоров могут обмануть наш мозг, заставив его визуально воспринимать то, чего там нет.

Только люди с высоким IQ могут разрешить эту оптическую иллюзию. Только 3% людей могут заметить колокольчик, спрятанный среди ключей на картинке за 11 секунд.

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Попробуйте найти цифру "5", спрятанную среди группы букв английского алфавита" S " на рисунке. Только люди с высоким IQ могут найти цифру"5" за 11 секунд.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:22 Украина
"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

19:06 Украина
Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

18:33 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

19:06

"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:56

"Без лекарств": жена Виктора Павлика рассекретила способы лечения сына

18:33

Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

18:30

Будет ли препятствовать Венгрия вступлению Украины в ЕС: в ОП ответили

18:28

Осуждает Кремль и боится вернуться в РФ - где сейчас Валерий Леонтьев

Реклама
18:25

Только "одаренные" 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд

18:02

Как быстро спасти обветренные губы: лайфхак от опытного врача

17:52

Патронов не будет: правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

17:51

Уничтожены старшие офицеры РФ: мощный удар обезглавил штаб группировки врага

17:27

"Три прилета по центру": в ВМС сообщили детали удара по кораблю РФ

17:24

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи

17:23

Женщина показала, как с помощью теннисного мяча убрать старые пятна на полуВидео

17:10

Кот совершает одно важное действие, если вас любит

16:53

Гибель помощника Залужного: в ГБР выдвинули неожиданную версиюВидео

16:50

Польша резко выступила против вступления Украины в ЕС без решения одного вопроса

16:45

Это обрушит весь фронт: эксперты сообщили главную задачу ВСУ к Новому году

Реклама
16:13

ВСУ уничтожают оккупантов на юге: в Силах обороны рассказали о потерях

16:10

Что приготовить 9 ноября, чтобы все болезни отступили: приметы и запреты дня

16:00

Врач назвал 6 признаков, что вы становитесь алкоголиком

16:00

РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб: какие регионы под угрозой

15:58

Налог на дождь в Германии: что стоит знать о странных денежных сборах в Европе

15:56

Гости "дерутся" за эту закуску: вкусный рецепт, который обожают буквально все

15:50

"Фурион беснуется, господа". Пташка с Азовстали иронично отреагировала на скандал

15:35

5 причин, почему нельзя ставить горячее в холодильник: это убивает технику

15:28

В Польше отменили все концерты "Пошлой Молли"

15:11

Рекордный ценник и выступления в РФ: Пугачева возвращается на сцену - росСМИ

15:07

"Украинцы этого заслуживают": Зеленский эмоционально отреагировал на решение ЕК по Украине

15:03

2023 год может стать самым теплым за последние 125 тысяч лет

14:53

В США "сделали шаг" к одобрению передачи российских активов Украине

14:53

Потери около 12 тысяч: враг готовит новый штурм стратегического города - Барабаш

14:42

Ликвидировали 500 оккупантов вместе с техникой: ВСУ пошли в наступление на Мелитополь

14:33

Путинистка Успенская на пляже выставила на показ дряблое тело и рассказала, какое у нее дома бельеВидео

14:19

100% военного НДФЛ на армию: Верховная Рада приняла нашумевший закон

13:44

Ликвидация бывшего "министра внутренних дел ЛНР": в ГУР раскрыли детали

13:41

Популярный украинский телеведущий получил травму и появился на костылях: что произошло

13:40

"Выполнила 90% реформ": Еврокомиссия начнет процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС

Реклама
13:27

Парень с девушкой нашли и открыли послание в бутылке, но сильно пожалели об этомВидео

13:10

Мама Верки Сердючки стала тещей - фото со свадьбы дочери

13:09

Почему комнатные цветы желтеют: чем поливать и как их спасти

13:05

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

12:59

ВСУ могут продвинуться на трех направлениях левобережья Херсонщины: эксперт назвал важные участки

12:45

Сокровища со дна Каховского водохранилища и традиции военной Украины: удивительная премьера "Мира наизнанку. Украина"

12:43

Информация об использовании двойников Путина подтверждена: громкое заявление ГУР

12:36

Потенциальная девушка Никиты Добрынина удивила очень откровенным фото

12:33

Россия намерена отправить украинских военнопленных на фронт - ISW

12:26

Авдеевка в полуокружении с 3-х сторон, армия РФ ведет "игру на живца" – спикер 110 ОМБР

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять