Только 'одаренные' 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд

Только люди с высоким IQ могут пройти этот тест оптической иллюзии. 5% людей могут заметить лампочку, спрятанную среди японских ламп на картинке, за 9 секунд.

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Сможете ли вы найти на этом фото лампочку за 9 секунд? / Коллаж Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Оптическая иллюзия - это увлекательное изображение предмета, рисунка или человека, изменяющего форму и бросающего вызов привычному способу восприятия вещей мозгом. Вы, наверное, видели много типов оптических иллюзий, таких как физические, физиологические и когнитивные иллюзии.

Исследования показывают, что оптические иллюзии также являются частью области психоанализа, который проливает свет на то, как вы воспринимаете вещи. Обычный мозг может смотреть на вещи или изображения по-разному, формируя разное восприятие под каждым углом. Одну из таких умных иллюстраций можно увидеть на изображении, где лампочка прячется среди японских ламп на рисунке.

Сможете ли вы найти на этом фото лампочку за 9 секунд? / Фото: Bright Side

Вышеупомянутое изображение было распространено как фото-головоломка для детей и взрослых. В этой оптической иллюзии вы можете увидеть несколько японских ламп, висящих в воздухе. Однако, среди японских ламп на изображении скрывается лампочка. Иллюзия побуждает зрителей отыскать скрытый объект внутри картины, спрашивая: "здесь есть что-то, что светится, но это не японская лампа", пишет jagranjosh.

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Утверждается, что только 5% людей могут найти скрытую лампочку на этом изображении. Это изображение оптической иллюзии - еще один интересный способ проверить свой IQ.

Вы нашли скрытую лампочку за 9 секунд?

Если вам трудно найти скрытую лампочку, то мы здесь, чтобы помочь. Если вы внимательно посмотрите на верхнюю нижнюю правую сторону изображения, вы увидите лампочку, скрывающуюся между японскими лампами. Эта оптическая иллюзия может показать, насколько хорошо у вас зрение.

Для вашего удобства мы выделили скрытую лампочку внутри изображения:

Правильный ответ / Фото: Bright Side

Итак, лампочка прячется в правом нижнем углу среди японских ламп. Это изображение заставило тысячи взрослых почесать затылок, пытаясь найти спрятанную на нем лампочку.

Исследования показывают, что чем больше вы тренируете свой мозг с помощью сложных головоломок, тем умнее вы становитесь. Оптические иллюзии всегда дают захватывающее представление о том, как работает наш мозг. Определенные комбинации цвета, света и узоров могут обмануть наш мозг, заставив его визуально воспринимать то, чего там нет.

Только люди с высоким IQ могут разрешить эту оптическую иллюзию. Только 3% людей могут заметить колокольчик, спрятанный среди ключей на картинке за 11 секунд.

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Попробуйте найти цифру "5", спрятанную среди группы букв английского алфавита" S " на рисунке. Только люди с высоким IQ могут найти цифру"5" за 11 секунд.

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