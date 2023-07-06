Восторгу нет границ: женщина придумала, как применить овощерезку не по назначению

Гениальный совет опытной женщины понравился пользователям Сети.

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Как идеально нарезать сыр / Коллаж Главред, фото: скриншот

Когда вы нарезаете сыр, то делаете это катастрофически неправильно (не имея специального ножа). В итоге почти всегда получаются неровные кусочки, которые немного стыдно подавать на стол.

Одна женщина показала, как невероятно легко получить идеальный ломтик сыра каждый раз, используя картофелечистку.

Зайдя на страницу "Extreme Budget DIY & Life Hacks" в Facebook, женщина написала: "Возможно, это мой самый глупый момент в жизни, однако он работает просто замечательно"

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"Используйте картофелечистку, чтобы нарезать ваш кусок сыра! Идеально тонкие ломтики сыра за долю времени, которое мне требуется для использования", - поделилась девушка.

Как идеально нарезать сыр / скриншот

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