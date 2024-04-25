3 простейших способа, как отпугнуть голубей: методы, которые сработают безотказно

Надоедливые птички не будут наведываться в ваш сад или на грядки, если воспользоваться такими гуманными способами отпугивания.

https://glavred.info/lifehack/3-prosteyshih-sposoba-kak-otpugnut-golubey-metody-kotorye-srabotayut-bezotkazno-10560257.html Ссылка скопирована

Как отпугнуть голубей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если голуби постоянно наведываются в ваш двор, в сад или на огород, и у вас не получается отвадить их от таких визитов, то можете воспользоваться несколькими простыми и гуманными методами, которые помогут справиться с этой проблемой без вреда для птиц.

Голуби в целом безвредны, однако их постоянные непрошеные визиты могут раздражать, а кроме этого помет таких птиц довольно едкий и может вызвать более быструю порчу садовой мебели или других вещей, на которые он попадет, пишет The Mirror. Кроме этого, голуби могут нападать на домашние растения, которые растут у вас на грядках или в саду. Поэтому нелишним будет знать, как напугать голубей.

Как избавиться от голубей, чтобы не навредить им. Fantastic Pest Control поделился четырьмя быстрыми и гуманными способами, как отпугнуть голубей от вашего дома, чтобы они не гнездились поблизости и не возвращались.

видео дня

1. Старые компакт-диски

Нужно развесить в саду или возле грядок старые компакт-диски, которые больше вам не нужны. Вместо них также можно использовать другие предметы с блестящими поверхностями, например, куски фольги. Такие вещи будут сверкать на солнце, что поможет дезориентировать и отпугнуть птиц - они будут бояться лететь в ваш сад.

2. Специи

Голуби боятся ряда очень пахучих специй. В частности, этих птиц можно отпугнуть с помощью корицы, черного перца или перца чили. Можно оставить тканевые мешочки с такими специями в саду, положив их где-то или развесив. Но специи нужно будет обновлять, ведь со временем они будут становиться не такими пахучими. Также нужно будет заменять мешочки после дождя.

3. Опрыскивание водой

Чтобы отпугнуть голубей, их можно опрыскать из садового шланга. Но это подействует только в том случае, если они еще не успеют создать гнезда. Когда они создадут гнезда, то такое опрыскивание не помешает им вернуться домой.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред