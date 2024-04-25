УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

3 простейших способа, как отпугнуть голубей: методы, которые сработают безотказно

Алёна Воронина
25 апреля 2024, 02:30
Надоедливые птички не будут наведываться в ваш сад или на грядки, если воспользоваться такими гуманными способами отпугивания.
Голубы
Как отпугнуть голубей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если голуби постоянно наведываются в ваш двор, в сад или на огород, и у вас не получается отвадить их от таких визитов, то можете воспользоваться несколькими простыми и гуманными методами, которые помогут справиться с этой проблемой без вреда для птиц.

Голуби в целом безвредны, однако их постоянные непрошеные визиты могут раздражать, а кроме этого помет таких птиц довольно едкий и может вызвать более быструю порчу садовой мебели или других вещей, на которые он попадет, пишет The Mirror. Кроме этого, голуби могут нападать на домашние растения, которые растут у вас на грядках или в саду. Поэтому нелишним будет знать, как напугать голубей.

Как избавиться от голубей, чтобы не навредить им. Fantastic Pest Control поделился четырьмя быстрыми и гуманными способами, как отпугнуть голубей от вашего дома, чтобы они не гнездились поблизости и не возвращались.

видео дня

1. Старые компакт-диски

Нужно развесить в саду или возле грядок старые компакт-диски, которые больше вам не нужны. Вместо них также можно использовать другие предметы с блестящими поверхностями, например, куски фольги. Такие вещи будут сверкать на солнце, что поможет дезориентировать и отпугнуть птиц - они будут бояться лететь в ваш сад.

2. Специи

Голуби боятся ряда очень пахучих специй. В частности, этих птиц можно отпугнуть с помощью корицы, черного перца или перца чили. Можно оставить тканевые мешочки с такими специями в саду, положив их где-то или развесив. Но специи нужно будет обновлять, ведь со временем они будут становиться не такими пахучими. Также нужно будет заменять мешочки после дождя.

3. Опрыскивание водой

Чтобы отпугнуть голубей, их можно опрыскать из садового шланга. Но это подействует только в том случае, если они еще не успеют создать гнезда. Когда они создадут гнезда, то такое опрыскивание не помешает им вернуться домой.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

голуби интересные новости
Реклама

Главное за день

Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

01:00 Украина
"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

23:41 Мир
США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

22:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию 21681

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить внимание 6527

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить внимание

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт 4042

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт

Работает как волшебство : сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию 2271

"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

Последние новости

03:34

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

03:00

Предательница Регина Тодоренко испугала фанатов своим растрепанным видом

02:30

3 простейших способа, как отпугнуть голубей: методы, которые сработают безотказно

02:00

"Я там, где эффективен": солист группы "Скай" объяснил, почему не идет в ВСУ

01:37

Нужно найти метлу среди беспорядка за 15 секунд: умопомрачительная головоломка

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
01:00

Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

00:47

Популярная украинская актриса хочет пойти в ВСУ

00:04

Евровидение-2024: Украина удержалась в абсолютных лидерах рейтингов букмекеров

24 апреля, среда
23:41

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

Реклама
23:35

Бывшая Потапа рассказала о своей личной жизни и отношениях

23:02

В Николаеве взорвалось неизвестное устройство: пострадали 5 спасателейФото

22:57

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии

22:03

США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

21:59

Может сбивать гиперзвуковые ракеты: в ВС назвали мощное оружие, которое ждет Украина

21:58

В Киеве возле военкоматов большие очереди: почему мужчины не могут обновить данные

21:00

MamaRika показала, чем закончилась ее операция на бюсте

20:55

Мужчинам не будут выдавать паспорта за границей: Кабмин установил новые правила

20:07

"От ATACMS до ПВО": Зеленский сделал неожиданное заявление о помощи от США

20:06

Футболистки "Шахтера" и "Кривбасса" устроили жесткую драку после матчаВидео

20:05

"Переиграли Россию": США еще в марте тайно передали Украине ATACMS

Реклама
19:42

Россия планирует сорвать "саммит мира" летом: Зеленский выпустил заявление

19:20

Помощь от США прибудет за считанные дни: Хара назвал преграды в поставках

19:10

Что изменит и чего не изменит после помощи от США?мнение

19:05

Россияне готовят массированные удары по Киеву: Жданов предупредил об угрозах

18:19

Беглому одесскому экс-депутату Тарпану СБУ заочно вручила подозрение в госизмене

18:18

Отключили электроэнергию за неуплату: Злата Огневич рассказала о своих долгах

18:13

Байден подписал закон с миллиардной помощью Украине: какое оружие передадут

18:05

С жалобами и руганью: украинцы блокировали паспортный сервис в Варшаве из-за новых ограниченийВидео

17:57

В России силовики задержали заместителя Шойгу после спецоперации ГУР - источники

17:51

Новый церковный календарь на май 2024: будем ли отдыхать на Пасху

17:43

Путиниста Стаса Михайлова "поплавило" и он призвал американцев учить русский язык

17:39

Незамутненная красота: Ольга Сумская показала кэжуал-образ без макияжа

17:37

На 3 знака зодиака обрушится финансовое счастье к концу апреля: кому повезет

17:21

Россияне атакуют со всех сторон: в ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая

17:11

Обалденная закуска для ленивых из обычного лаваша: самый простой рецепт в миреВидео

17:01

Царапины на авто исчезнут моментально: автомеханик раскрыл гениальный метод

16:59

Россия готовит наступление на Украину во время саммита НАТО: аналитики дали прогноз

16:48

По российским офицерам в Мариуполе прилетели "толстые ракеты": все подробности

16:41

Как сделать так, чтобы матрас не скрипел: что за приемы избавят от жутких звуков

16:37

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" попал в больницу с сотрясением мозга

Реклама
16:34

США могут прекратить помощь Украине: эксперт назвал условие

16:16

В ЕС сделали важное заявление об ограничениях для украинских мужчин за рубежом

16:15

Андре Тан вызверился на украинцев за покупки у иностранных брендов

16:05

Армении придется балансировать между Россией и Западоммнение

16:00

Сунак и Шольц обсудили в Берлине помощь Украине: канцлер проговорился о Taurus

15:55

"Большой прорыв": Хара раскрыл, когда армия Украины получит F-16

15:47

Штраф до 20 тысяч евро: почему в Германии нельзя собирать грибы в лесуВидео

14:43

Какие обычаи у ромов: сватание при рождении, поклонение мифическому персонажу

14:31

Когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине: в ОП назвали четкую дату

14:24

Как быстро снять раздражение после бритья: простые трюки помогут справиться

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять