Чем отстирать даже самые страшные кухонные прихватки: это средство есть у каждого

Мы расскажем, как отстирать кухонные прихватки при помощи лишь одного средства.

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Чем отстирать кухонные прихватки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С каждым использованием кухонные прихватки подвергаются испытанию и могут становиться неприглядными из-за жира и пятен. Но не отчаивайтесь! У нас есть простой и эффективный способ вернуть вашим кухонным аксессуарам чистоту и свежесть.

Кстати, ранее мы рассказывали как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ.

Секрет чистоты стоит в вашем шкафу

Забудьте о сложных методах и химических моющих средствах! Вам потребуется всего лишь уксус. Идеальная концентрация - 6 или 9 процентов. Процесс прост: замочите прихватки в уксусе на 10 минут, затем постирайте их как обычно.

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Этот простой трюк с уксусом поможет избавиться от даже самых упорных пятен и неприятных запахов. Важно использовать перчатки во время процедуры, чтобы избежать воздействия на кожу рук.

Заметили, что ваши кухонные прихватки теряют свою первоначальную чистоту? Этот простой лайфхак с уксусом - ваш верный путь к идеальной чистоте без лишних заморочек. Попробуйте его и убедитесь сами, насколько эффективным может быть естественный и доступный способ уборки!

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