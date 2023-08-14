Что лучше пить капучино или латте: как не запутаться и ощутить необычный вкус

Порой даже между опытными кофеманами возникают ожесточенные споры: "Что лучше пить капучино или латте?" Главред решил детально ответить на этот вопрос.

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Капучино, латте / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Капучино латте разница ‒ здесь ответ прост. В рецепте и приготовлении. Ниже расскажем об этом чуть детальнее.

В чем разница между капучино и латте

Капучино — пожалуй, самый известный кофейный напиток на основе эспрессо. В нем обычно выдерживается баланс ‒ чувствуется вкус эспрессо, но он не перебивает вкус молока. По идее капучино должно представлять собой золотую середину между латте и флэт-уайтом. Стандартный капучино готовят в чашку объемом 150–180 миллилитров и используют одну порцию эспрессо. Большой капучино — на основе двух порций эспрессо, его подают в чашке от 280 миллилитров.

К слову, с самого начала капучино состоял из трети эспрессо, трети теплого молока и трети молочной пены. Но в современных кофейнях обычно используют новую пропорцию ‒ теперь в чашке больше молока, а пены — меньше. А без рыхлой пены капучино получается гораздо более приятным по текстуре. Плюс для капучино, как и для остальных молочных напитков, готовят бархатистую и непористую пену толщиной приблизительно в один сантиметр.

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В свою очередь, латте — самый большой и самый молочный кофейный напиток на основе эспрессо. И обычно его рекомендуют тем, кто не любит употреблять яркий вкус кофе.

Его готовят в чашку объемом в 250–300 миллилитров и используют одну порцию эспрессо. Остальной объем напитка составляет молоко и немного молочной пены.

Где больше молока в латте или капучино

В латте больше молока. Это делает его популярным среди тех, кто не любит насыщенный кофейный вкус;

А вот в латте тоньше пена — примерно половина сантиметра.

Латте и капучино что крепче

Есть несколько условий, по которым можно будет сформулировать отличие кофе латте от капучино. В первую очередь ‒ крепость. На вопрос о том, что ответ очевиден – капучино за счет меньшего содержания молока является гораздо более крепким напитком. У латте, напротив, очень мягкий вкус ‒ идеальный для тех, кто не любит ощущать на вкус кофейную горечь.

При этом концентрация кофеина, проще говоря, в обоих напитках приблизительно одинаковая. Это обусловлено тем, что в качестве основы и там, и там используется одна порция эспрессо, которая и является источником кофеина. За счет вкуса латте может создаваться впечатление, что в нем меньше содержание кофеина, однако оно ошибочное.

Между латте и капучино разница в калорийности очень ощутима ‒ и ввиду большего содержания молока калории преобладают в первом напитке. А его калорийность составляет в среднем от 250 до 300 килокалорий на одну порцию (в то время, как у капучино она едва достигает 200 килокалорий). Если человек строго следить за питанием и хотите ограничить себя в употреблении калорий, то лучше всего выбирайте капучино.

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