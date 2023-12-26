Газета - это цветочки: как советские хозяйки вымывали зеркала до блеска

Этот простой метод мытья зеркал был очень популярным в то время.

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Чем мыть зеркала, чтобы не было разводов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В эпоху СССР, когда чистящих средств не было в избытке, советские хозяйки проявляли невероятную смекалку, чтобы поддерживать свой дом в идеальной чистоте.

Одним из удивительных методов мытья зеркал было использование простого и дешевого продукта - картошки.

Как экономные хозяйки использовали картофель?

Забудьте о химических моющих средствах! Вместо этого, советские хозяйки доставали картошку. Разрезанные пополам клубни этого овоща служили замечательным средством для мытья зеркал. Крахмал, содержащийся в картошке, не только эффективно удалял налет, но и действовал как естественный полироль.

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Как мыть зеркала без разводов?

Чтобы достичь максимального эффекта, после мытья зеркал необходимо тщательно смыть картофельный сок. Простой влажной тряпкой обработать поверхность, а затем тщательно высушить.

Этот простой метод мытья зеркал стал частью советской хозяйственной мудрости, где на первый план выходила простота и доступность. Забытые рецепты и приемы, такие как использование картошки для чистки зеркал, могут стать уроками для современных хозяек.

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