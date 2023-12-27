Хватит на дольше: что умные хозяйки подсыпают в бутылку с моющим средством

Этот простой и практичный лайфхак станет идеальным решением для тех, кто ценит не только чистоту, но и экономию.

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Как разбавить моющее средство для посуды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Время от времени каждая хозяйка сталкивается с дилеммой: как сэкономить на геле для посуды, не потеряв при этом его эффективность?

Умные и опытные хозяйки нашли простой и бюджетный способ, который позволяет растянуть одну бутылку средства на долгие месяцы, при этом не жертвуя качеством чистоты.

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Хитрость экономии - секретное зелье для идеальной чистоты

Средство для посуды может исчезнуть с вашего шоппинг-листа, если вы используете этот простой лайфхак. Просто добавьте 3-4 ложки пищевой соды и горячей воды к обычному моющему средству в соотношении объема 1:1. Полученное волшебное зелье станет вашим верным спутником в борьбе с жиром и грязью на посуде.

Благодаря этому трюку с пищевой содой и горячей водой, каждая бутылка геля для посуды превращается в инструмент экономии без потери качества. Ваши тарелки будут так же блестеть, как и после использования обычного геля, но при этом вы существенно сэкономите на покупке новых бутылок.

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