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Как нарядить елку в Новый год 2022 для привлечения денежного успеха и удачи – цвета для знаков Зодиака

14 декабря 2021, 15:11

Какие цвета станут счастливыми для знаков Зодиака.

новый год 2022
Как украсить елку на Новый год 2022 / depositphotos.com/

С наступлением первых зимних дней многие уже задаются вопросом, как украсить елку в год Тигра, чтобы дом не обошли стороной удача и благополучие. Чтобы завоевать расположение хозяина 2022 года, необходимо подобрать правильную цветовую гамму.

О том, кто из знаков зодиака может добиться особого расположения Тигра, читайте в нашем материале: Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра.

Чтобы привлечь на свою сторону везение и заручиться поддержкой Черного Водяного Тигра каждому из знаков Зодиака стоит обратить внимание на счастливый цвет.

Овен

Для огненных страстных Овнов, которые не отличаются спокойным нравом лучшим цветом, который поможет привлечь благополучие и достаток будет красный. Добавьте этот цвет энергии и движения, украшая новогоднюю елку.

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Телец

Размеренным представителям знака стихии земли очень важно чувствовать себя комфортно. Зеленый цвет елочных украшений подарит вам гармонию и обеспечит удачу на весь год.

Близнецы

В новогоднем декоре Близнецам не обойтись без серебристого цвета, который как нельзя лучше подчеркнет "воздушную" натуру знака. К тому же этот оттенок принесет удачу в деньгах и торговле.

Рак

Чувствительные и сентиментальные Раки являются приверженцами семейных ценностей и постоянства. Белый цвет будет символизировать стабильность, которая не покинет представителей знака до конца года.

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Лев

Эксцентричным Львам, которые привыкли находиться в центре внимания, придется по душе желтый цвет. Золотистые оттенки как нельзя лучше подчеркнут властную натуру и помогут заручиться благосклонностью Черного Водяного Тигра.

Дева

Рассудительным представителям земного знака счастье в наступающем году принесет синий цвет. Стихия нового года – Вода и любые оттенки синего помогут задобрить Водяного Тигра.

Весы

Представители воздушной стихии в наступающем 2022 году будут стремиться к гармонии. Оттенки голубого цвета в елочных украшениях помогут улучшить взаимоотношения с родными и укрепить семейные узы.

Скорпион

Загадочные и чувственные Скорпионы умело могут скрывать свои истинные эмоции и чувства. Черный цвет отлично описывает представителей этого знака, поэтому отдавайте ему предпочтение в декоре, чтобы привлечь внимание Тигра.

Читайте такжеРедкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год Тигра

Стрелец

Активные и энергичные Стрельцы не умеют долго сидеть на одном месте. Такую динамичную натуру как нельзя лучше может описать фиолетовый цвет. Любой оттенок фиолетового в минималистичной гамме поможет привлечь в жизнь новые впечатления и незабываемые путешествия.

Козерог

Практичные до мозга костей Козероги ассоциируются с цветами темной гаммы. В новогоднем декоре представителям знака лучше всего обратить внимание на оттенки коричневого.

Водолей

Наилучший цвет для Водолеев, который принесет им удачу и счастье в наступающем году – темно-синий. Вашу новогоднюю елку можно будет назвать самой стильной красавицей, а гости не смогут отвести от нее глаз.

Рыбы

Чувствительные Рыбы, которые живут эмоциями, оценят бирюзовый цвет. Он раскрывает поэтическую нежную натуру знака и поможет пробудить творческий потенциал и скрытые таланты.

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог Новый год 2022
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