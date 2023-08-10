Как отмыть посуду с узким горлышком: способ, который упростит жизнь

Главред расскажет, как помыть посуду, если у нее узкое горлышко.

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Как отмыть посуду с узким горлышком / коллаж: Главред, фото: pexels

Идеально чистая посуда - знак опрятности хозяйки. Однако иногда её довольно трудно вымыть из-за того, что рука не проходит в горлышко. Это может быть и графин, и узкий стакан, и что-либо другое. Мы расскажем, как помыть узкий графин, если нет специальной щетки и приспособлений.

Как убрать налет со стакана - маленький диаметр не проблема

Для того, чтобы отмыть стакан узкого диаметра, можно использовать два способа. Один из них заключается в том, чтобы развести 1 столовую ложку нашатырного спирта на литр воды и замочить в этом растворе стаканы на полчаса. Спустя это время грязь должна отойти и можно промыть их под простой проточной водой.

Второй способ также довольно прост - в посудину необходимо налить теплую воду, насыпать рис и ложку пищевой соды, после чего хорошо потрясти и промыть обычным способом.

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Как отмыть посуду с узким горлышком

Также в таких случаях можно попробовать разбавить воду с мыльным средством и просто потрясти посудину, однако если не поможет - стоит налить в стакан или графин уксус и насыпать соли, желательно такой, у которой кристаллы довольно крупные. После того, как смесь будет в емкости - постарайтесь помешать ее прям в посудине и немного подождать. Крупицы соли должны помочь отмыть грязь и налет.

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