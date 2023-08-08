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Как правильно есть чеснок: простой способ ошеломит любого

Дмитрий Видоменко
8 августа 2023, 16:21 обновлено 8 августа, 16:21
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Всегда приходит определенный момент, в который человек задумывается "Как правильно надо есть чеснок?" Главред решил таким людям помочь своим материалом.
Чеснок
Чеснок / коллаж Главред, фото instagram.com/mango_frukti_07, prodline24, ua.depositphotos.com

Как говорят специалисты, для получения максимального лечебного и профилактического эффекта чеснок следует употреблять в очищенном виде ‒ тщательно разжевывая зубчики.

Как правильно есть чеснок

Также он полезен в сочетании с другими продуктами. Любители острых приправ могут смело употреблять чеснок, разжевывая его и запивая овощным соком. И это при том, что для многих людей такой подход неприемлем ‒ начиная от насыщенного вкуса и заканчивая неприятным запахом изо ротовой полости (разве что человек собирается вампиров отпугивать в замке графа Дракула).

В этом случае чесночные зубчики можно употреблять вместе с другими блюдами или делать из них специальные смеси для улучшения вкуса либо устранения запаха. Самыми популярными рецептами тут называют коктейли из кефира/молока и давленных зубчиков, а также смесь из меда и чесночной массы (порезанные либо раздавленные дольки). Пользы для организма от такой чесночной массы, конечно, будет заметно меньше, но для профилактики вполне подойдет.

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Когда можно есть чеснок

Правильно просчитанное время употребления лекарств ‒ едва ли не центральный фактор выздоровления. Правда, к природным средствам и медики, и пациенты, относятся не так требовательно. Но в деле с чесноком нужно соблюдать четкие сроки. Максимальную пользу тело от чеснока получит, если зубчики употреблять в течение суток, однако не позже, чем за час-два часа до сна. Для усвоения витаминов и полезных элементов лучше подходит есть чеснок перед едой или вместе с ней, но только не после.

Чеснок

Кому нельзя есть чеснок

Многие люди, особенно осенью и зимой, пытаются добавлять больше чеснока в еду ‒ для того, чтобы обезопасить себя от простуды.

Как говорят медики, чеснок ‒ не иммуномодулятор и не имеет иммуностимулирующего действия. Но за счет вещества аллицина, которого много в чесноке, он обладает заметными противовирусными свойствами.

Далее ‒ дело в том, что чеснок причисляют к продуктам, которые богаты на природные фитонциды — летучими биологически активными веществами, которые ликвидируют бактерии.

Соответственно, если человек съест больше трех зубчиков чеснока в день, то у него могут возникнуть тошнота, желудочные спазмы, повышенное газообразование, диарея, а также головная боль. Не стоит есть чеснок на голодный желудок (особенно, если у вас повышенная кислотность желудочного сок ‒ ведь она легко может спровоцировать обострение язвы желудка).

Кроме того, чеснок обычно в категорической форме исключают из рациона больных эпилепсией и людей с частыми пищевыми аллергиями. Также он противопоказан к употреблению людям, у которых диагностированы болезни печени и почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также заболеваниями кишечника либо геморрой.

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