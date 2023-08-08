Как правильно есть чеснок: простой способ ошеломит любого

Всегда приходит определенный момент, в который человек задумывается "Как правильно надо есть чеснок?" Главред решил таким людям помочь своим материалом.

https://glavred.info/lifehack/kak-pravilno-est-chesnok-prostoy-sposob-oshelomit-lyubogo-10491769.html Ссылка скопирована

Чеснок / коллаж Главред, фото instagram.com/mango_frukti_07, prodline24, ua.depositphotos.com

Как говорят специалисты, для получения максимального лечебного и профилактического эффекта чеснок следует употреблять в очищенном виде ‒ тщательно разжевывая зубчики.

Как правильно есть чеснок

Также он полезен в сочетании с другими продуктами. Любители острых приправ могут смело употреблять чеснок, разжевывая его и запивая овощным соком. И это при том, что для многих людей такой подход неприемлем ‒ начиная от насыщенного вкуса и заканчивая неприятным запахом изо ротовой полости (разве что человек собирается вампиров отпугивать в замке графа Дракула).

В этом случае чесночные зубчики можно употреблять вместе с другими блюдами или делать из них специальные смеси для улучшения вкуса либо устранения запаха. Самыми популярными рецептами тут называют коктейли из кефира/молока и давленных зубчиков, а также смесь из меда и чесночной массы (порезанные либо раздавленные дольки). Пользы для организма от такой чесночной массы, конечно, будет заметно меньше, но для профилактики вполне подойдет.

видео дня

Когда можно есть чеснок

Правильно просчитанное время употребления лекарств ‒ едва ли не центральный фактор выздоровления. Правда, к природным средствам и медики, и пациенты, относятся не так требовательно. Но в деле с чесноком нужно соблюдать четкие сроки. Максимальную пользу тело от чеснока получит, если зубчики употреблять в течение суток, однако не позже, чем за час-два часа до сна. Для усвоения витаминов и полезных элементов лучше подходит есть чеснок перед едой или вместе с ней, но только не после.

Кому нельзя есть чеснок

Многие люди, особенно осенью и зимой, пытаются добавлять больше чеснока в еду ‒ для того, чтобы обезопасить себя от простуды.

Как говорят медики, чеснок ‒ не иммуномодулятор и не имеет иммуностимулирующего действия. Но за счет вещества аллицина, которого много в чесноке, он обладает заметными противовирусными свойствами.

Далее ‒ дело в том, что чеснок причисляют к продуктам, которые богаты на природные фитонциды — летучими биологически активными веществами, которые ликвидируют бактерии.

Соответственно, если человек съест больше трех зубчиков чеснока в день, то у него могут возникнуть тошнота, желудочные спазмы, повышенное газообразование, диарея, а также головная боль. Не стоит есть чеснок на голодный желудок (особенно, если у вас повышенная кислотность желудочного сок ‒ ведь она легко может спровоцировать обострение язвы желудка).

Кроме того, чеснок обычно в категорической форме исключают из рациона больных эпилепсией и людей с частыми пищевыми аллергиями. Также он противопоказан к употреблению людям, у которых диагностированы болезни печени и почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также заболеваниями кишечника либо геморрой.

Вас могут заинтересовать такие новости: