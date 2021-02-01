Как варить овсянку – самый простой способ

Чтобы приготовить овсяную кашу нужно знать всего несколько секретов для ее приготовления, тогда ваш завтрак будет полезным и вкусным.
Овсяная каша - вкусная и полезная крупа. Часто ассоциируется со здоровым завтраком, который не требует особых затрат времени при готовке.
Хлопья очень удобны, когда необходимо приготовить быстро и без лишних хлопот.
Овсяная каша содержит витамины В1, В2, Е, Н и РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества, такие как: калий, кальций, магний, цинк, железо, фосфор и натрий.
Главред расскажет, как приготовить по-настоящему вкусную овсянку.
Как приготовить овсяную кашу
Овсянка великолепно подходит для завтрака, так как обладает высокой питательностью. Но низкое содержание крахмала и небольшая калорийность позволяют не переживать за сохранность фигуры.
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Варить овсянку необходимо из расчета один к двум: на каждый стакан крупы добавляется 2 стакана воды, если предпочтение отдается более жидкой консистенции, то количество воды увеличивается, исходя из предпочтений. Подбирая пропорции жидкости, следует помнить, что зерно увеличится в 3 раза, вбирая в себя влагу.
Сколько варить овсянку
Овсяную крупу варить не более 30 минут. Для сокращения времени, после промывания овсянку необходимо залить жидкостью и оставить на несколько часов или даже на всю ночь.
Овсяные хлопья варить нужно до 5-7 минут.
Овсяная каша на воде и молоке – рецепт
Вам понадобится:
- Овсяные хлопья, или крупа — 100 г;
- Вода — 200 мл;
- Молоко — 200 мл;
- Сливочное масло — 10 г;
- Соль — 2 г;
- Сахар — 5 г;
- Малина — 10 г;
- Клубника — 10 г;
- Мед или сироп — 5 г.
Как варить овсяную кашу
На две порции возьмите 100 граммов хлопьев и 200 миллилитров воды, или молока. Доведите воду до кипения, закиньте хлопья и помешивайте до приготовления, добавить соль или сахар, позже сливочное масло.
Остужайте в течение 7-10 минут.
Выложите кашу в тарелку и добавьте фрукты: малину, клубнику, банан, или мед, сироп.
Как варить овсянку - видеорецепт: