Какая самая вкусная часть свинины: неожиданный ответ удивит заядлых гурманов

Какое мясо лучше купить - что нужно знать при выборе свинины.

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Как определить качество мяса свинины / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Lebensmittelfotos, Рixabay/Alexas_Fotos

При выборе свинины каждый делает выбор в зависимости от своих вкусовых предпочтений. Кому-то нравится мясо с салом, а кто-то предпочитает чистую вырезку.

Вопрос о том, как определить качество мяса свинины каждый решает по-своему. Однако существует целый ряд неписанных правил.

Наиболее популярным куском свиной туши является бедренная часть. Мясо оттуда идет на приготовление многих блюд. Некоторые считают, что именно тут самое нежное мясо свиной туши.

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Что готовят из свиного бедра:

шницели;

гуляш;

мясные рулеты;

буженина;

запекают целиком.

При этом костная часть свиного бедра также идет в дело, ведь из нее получается отличный холодец.

Какое место у свинины самое мягкое

Давно признано, что наиболее мясистой частью свиной туши является окорок. Именно эту часть используют при приготовлении всеми любимого шашлыка. Ведь шашлык из окорока получается не жирным и ароматным. При этом больше всего жил встречается в задней части свиной туши. Эту часть на шашлык лучше не брать. Ведь мало кому хочется разжевывать жесткое мясо.

Какой кусок свинины выбрать

При выборе свинины, кроме запаха, обращайте внимание на ее внешний вид. Кусок мяса должен быть нежного розового цвета. На нем не должны присутствовать радужные переливы. Также мясная поверхность должна быть сухой и от мяса не должен исходить резкий запах. При этом помните, что жир – это составная часть свиной туши и этого не стоит опасаться.

Какую часть свинины лучше брать на котлеты

Не стоит забывать о том, что при приготовлении свиное мясо получает сочность из жира, поэтому оно априори должно быть с сальцом. При выборе мяса на котлеты обычно отдают предпочтение шейной и лопаточной частям. Однако лучше всего для приготовления котлетного фарша подойдет мясо из брюшной части свиной туши.

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