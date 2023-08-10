УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Какая самая вкусная часть свинины: неожиданный ответ удивит заядлых гурманов

Алексей Тесля
10 августа 2023, 03:02
21
Какое мясо лучше купить - что нужно знать при выборе свинины.
Свинина
Как определить качество мяса свинины / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Lebensmittelfotos, Рixabay/Alexas_Fotos

При выборе свинины каждый делает выбор в зависимости от своих вкусовых предпочтений. Кому-то нравится мясо с салом, а кто-то предпочитает чистую вырезку.

Вопрос о том, как определить качество мяса свинины каждый решает по-своему. Однако существует целый ряд неписанных правил.

Наиболее популярным куском свиной туши является бедренная часть. Мясо оттуда идет на приготовление многих блюд. Некоторые считают, что именно тут самое нежное мясо свиной туши.

видео дня

Что готовят из свиного бедра:

  • шницели;
  • гуляш;
  • мясные рулеты;
  • буженина;
  • запекают целиком.

При этом костная часть свиного бедра также идет в дело, ведь из нее получается отличный холодец.

Какое место у свинины самое мягкое

Давно признано, что наиболее мясистой частью свиной туши является окорок. Именно эту часть используют при приготовлении всеми любимого шашлыка. Ведь шашлык из окорока получается не жирным и ароматным. При этом больше всего жил встречается в задней части свиной туши. Эту часть на шашлык лучше не брать. Ведь мало кому хочется разжевывать жесткое мясо.

Какой кусок свинины выбрать

При выборе свинины, кроме запаха, обращайте внимание на ее внешний вид. Кусок мяса должен быть нежного розового цвета. На нем не должны присутствовать радужные переливы. Также мясная поверхность должна быть сухой и от мяса не должен исходить резкий запах. При этом помните, что жир – это составная часть свиной туши и этого не стоит опасаться.

Какую часть свинины лучше брать на котлеты

Не стоит забывать о том, что при приготовлении свиное мясо получает сочность из жира, поэтому оно априори должно быть с сальцом. При выборе мяса на котлеты обычно отдают предпочтение шейной и лопаточной частям. Однако лучше всего для приготовления котлетного фарша подойдет мясо из брюшной части свиной туши.

Читайте еще:

свинина лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

23:30 Украина
Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

21:43 Украина
Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

20:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:02

Какая самая вкусная часть свинины: неожиданный ответ удивит заядлых гурманов

02:00

Ниже тех, кто работает: принцу Гарри указали на его место и отобрали титул

01:30

Пригожина может не быть среди живых: экс-разведчик КГБ раскрыл подробности

00:13

Названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

09 августа, среда
23:30

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийРоссия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний
23:00

Хотел беспредела и грязи: Панин опубликовал личную переписку с Киркоровым

22:34

Вкуснейший грузинский салат из 3 ингредиентов, который разлетается моментально: рецепт удивит всехВидео

22:33

"Вагнеровцы" строят крупную базу возле Украины: эксперт ответил, что задумала РФВидео

22:15

Мужественно боролся за свободу Украины: возле Старомайорского погиб 19-летний защитник

Реклама
21:43

Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

20:52

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненыеФотоВидео

20:42

Империю по соседству нельзя оставлять потомкаммнение

20:33

"Ігоре" или "Ігорю", "Олегу" или "Олеже": Авраменко рассказал о грубой ошибке

20:28

Завод разрабатывал оружие нового поколения: неожиданные детали взрыва под Москвой

20:25

Россияне прибегли к хитростям: раскрыта причина воздушных тревог вечером

20:07

Штормит уже третий день: в Украине затягивается очень сильная магнитная буря

19:35

Зальет дождями и ударит +12: в какие регионы Украины ворвется непогода

19:26

Германия передала Украине еще две установки Patriot: раскрыт пакет помощи

19:16

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:10

Путин всех переиграл?мнение

Реклама
19:05

Как узнать, что ты понравился девушке: шесть самых встречающихся признаков

18:29

Тарас Загородний. Украине нужно переносить войну на РоссиюВидеоблоги

18:23

"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

18:20

Взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов: прогноз эксперта

18:15

Что сделать 11 августа, чтобы здоровья стало крепким: приметы и запреты

18:14

Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

18:10

Почему в Голландии не закрывают окна: страшные исторические последствия

17:49

Оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на ДнепреВидео

17:29

Почему на ночь нужно закрывать окна шторами: неожиданный ответ удивит наповал

17:25

Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

17:05

Ваш IQ выше среднего, если вы сможете найти вора в больнице за 8 секунд

16:55

Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

16:47

Головоломка, которая сломает ваш мозг: надо найти собаку в парке за 7 секунд

16:41

От убийц до вымогателей: в Тюмени уже сто могил уничтоженных в Украине наемников

16:20

"Роскошные цветы, как из магазина": как вырастить розу из засохшего букета

15:52

Какие самые добрые знаки зодиака: три представителя круга порадуют любого

15:50

"Будем мочить Черноморский флот": эксперт раскрыл, как Украина разблокирует портыВидео

15:40

Какую рыбу лучше всего делать в кляре: как приготовить хрустящие кусочки

15:15

Детская математическая головоломка, которую решит не каждый взрослый

14:56

Не все верующие об этом знают: что делать, когда бьют колокола

Реклама
14:42

Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФВидео

14:29

Что приносит в дом цветок женское счастье: как поставить, чтобы жизнь улучшилась

14:24

Как нельзя заряжать свой телефон: ошибки при зарядке смартфона

14:24

"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

14:21

Общины обратились в Кабмин для компенсации за тарифы на тепло: под угрозой оказались 11,5 млн украинцев

14:09

Какие линии на руке что означают: простой способ узнать, что нас ждет

14:09

Кругом мерещатся враги: Шойгу испугался Запада и грозится усилением войны

14:04

Пари или любовь: 1+1 Украина покажет украинско-латвийский сериал "Стальные нервы"Видео

13:57

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

13:51

Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять