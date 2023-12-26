Неописуемый восторг: зачем люди обрезают кулинарную кисточку

Мало кто знает, но сделать работу этого кухонного аксессуара можно еще более эффективной.

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Зачем обрезают кулинарную кисточку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кулинарная кисточка из силикона – незаменимый помощник на кухне, особенно для смазывания противней и выпечки. Многие хозяйки ценят ее за удобство и доступную цену, но мало кто знает, как сделать работу этого кухонного аксессуара еще более эффективной.

Кстати, ранее мы рассказывали об интересном лайфхаке: зачем разрезать губки пополам: хитрость, о которой молчат хозяйки.

Обычно кулинарные кисти поставляются с чересчур длинной "щетиной", что может создавать неудобства при использовании. Масло распределяется неравномерно, а иногда даже разбрызгивается.

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Как решить эту проблему?

Оказывается, существует простое и эффективное решение этой проблемы – обрезать "ворс" кисточки хотя бы наполовину. Избыточная длина может мешать равномерному распределению масла, в то время как укороченная кисть становится гораздо удобнее в использовании.

Вооружитесь ножницами и укоротите "ворс" своей кулинарной кисточки, чтобы сделать ее работу более эффективной. Это простое действие не только улучшит равномерность распределения масла, но и сделает вашу кулинарную подготовку еще более удобной и приятной.

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