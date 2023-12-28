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Желтая полоса не появится никогда: что для этого нужно положить в бачок

Сергей Кущ
28 декабря 2023, 09:20
Нередко желтая полоса на стенках унитаза становится кошмаром для хозяек из-за грязи в бачке и качества воды.
Как убрать желтую полоску в унитазе
Как убрать желтую полоску в унитазе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чистота в ванной — это не только блеск кафеля, но и ухоженность унитаза. Если вы хотите, чтобы он всегда сиял чистотой, не требуя постоянных усилий по его очистке, у нас есть для вас уникальный хитрый трюк.

Кстати, ранее мы рассказывали, что профессионал показала, как правильно цеплять блок для унитаза, поскольку многие из нас делают это не так, как задумывал производитель.

Как убрать желтую полоску в унитазе?

Нередко желтая полоса на стенках унитаза становится кошмаром для хозяек из-за грязи в бачке и качества воды. Но что если существует легкое и эффективное решение, которое сделает ваши заботы о чистоте минимальными?

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Хитрость заключается в использовании обычной пищевой фольги. Просто сформируйте три небольших шарика и отправьте их в бачок унитаза. Алюминий, высвобождаясь, создаст защитный барьер, который предотвратит образование отложений и устранит возможность появления ржавчины.

Этот простой трюк не требует постоянного вмешательства. Просто создайте шарики из фольги и забудьте о проблемах с грязью в унитазе. Ваш унитаз всегда останется сверкающим и чистым, а вам не придется тратить время на его мытье.

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лайфхак уборка унитаз
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