Не благодарите: профессионал показала, как правильно цеплять блок для унитаза

Эксперты по уборке утверждают, что мы неправильно используем освежители для туалетов. Обычно люди просто вешают блок на ободок унитаза, но ошибаются.
Оказывается, освежители для туалета не должны висеть над раковиной унитаза и не должны располагаться сбоку. Уборщицы из клининговый компании Little Clean Co показали, как правильно их использовать.
На задней стенке унитаза есть специальное место, предназначенное для расположения освежителя для унитаза.
"Они специально разработаны таким образом, чтобы входить в маленькие отверстия, из которых выходит вода при смыве", - поделилась эксперт.
Эти отверстия находятся за ободком в задней части унитаза.
"Таким образом, вы получаете полный эффект от использования освежителя", поделилась специалист по уборке.
Обычно люди просто вешают блок на ободок унитаза, но сначала вам нужно согнуть крепление, как показано на фото и завести его под ободок унитаза.
Смотрите видео о том, как правильно вешать блок для унитаза:
@little.clean.co ✨ Toilet Fresheners ✨ I have seen these hung over peoples toilets so so sooo many times, then not only do people say ‘oh they’re rubbish, don’t really works, well this is why. Because it’s not put on correctly. To get maximum usage it needs to be done this way! #cleaning#cleaningservices#housekeeping#housekeeper#cleaner#cleaninghacks#cleaningtips#cleaningmotivation#littlecleanco#clean#hinch#mrshinchhome#mrshinchmademedoit♬ original sound - Little Clean Co
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