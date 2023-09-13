УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

Сергей Кущ
13 сентября 2023, 09:57 обновлено 13 сентября, 09:57
37
Желание бежать в туалет после кофе можно объяснить.
Почему после кофе всегда хочется какать
Почему после кофе всегда хочется какать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кофе - это напиток, который многие из нас употребляют утром, чтобы проснуться и начать день с бодрости. Однако у многих кофе также вызывает желание посетить туалет.

Мы расскажем, почему после кофе возникает желание сходить в туалет и какие процессы происходят в организме.

Диуретическое действие кофеина

Кофеин, который содержится в кофе, является мощным диуретиком. Диуретики способствуют выведению лишней жидкости из организма через почки. Когда вы употребляете кофе, кофеин стимулирует работу почек, что может привести к увеличению частоты мочеиспускания.

видео дня

Почему кофе вызывает стул?

Кофе также оказывает воздействие на желудок и кишечник. Он может стимулировать перистальтику кишечника, что усиливает движение пищи в кишечнике. В результате этого многие чувствуют необходимость сходить в туалет.

Психологический эффект

Само ожидание посещения туалета после употребления кофе также может сыграть роль. Поскольку многие знают, что кофе имеет мочегонное действие, они могут подсознательно ожидать этого эффекта и чувствовать желание посетить туалет даже без физиологической необходимости.

Состав кофе

Сам кофе содержит воду, и это дополнительное употребление жидкости может способствовать усилению мочеиспускания.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кофе интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

09:58 Украина
Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

09:50 Украина
Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

09:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:10

Запутанная загадка для гениев: только самые внимательные заметят сову за 16 секунд

09:58

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

09:57

Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

09:50

Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

09:13

Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
09:01

Гороскоп на завтра 14 сентября 2023: Тельцам вернут долги, Дев поджимают сроки

09:00

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерикиВидео

08:25

Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

08:23

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

Реклама
08:12

Долгая война V.S. короткая войнамнение

07:54

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФВидео

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

Реклама
03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

22:44

Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

22:37

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

Реклама
19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

19:21

"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

19:14

"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФВидео

19:13

Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

19:10

Новая трагедия России и абьюз Европымнение

19:09

Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять