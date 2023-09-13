Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

Желание бежать в туалет после кофе можно объяснить.

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Почему после кофе всегда хочется какать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кофе - это напиток, который многие из нас употребляют утром, чтобы проснуться и начать день с бодрости. Однако у многих кофе также вызывает желание посетить туалет.

Мы расскажем, почему после кофе возникает желание сходить в туалет и какие процессы происходят в организме.

Диуретическое действие кофеина

Кофеин, который содержится в кофе, является мощным диуретиком. Диуретики способствуют выведению лишней жидкости из организма через почки. Когда вы употребляете кофе, кофеин стимулирует работу почек, что может привести к увеличению частоты мочеиспускания.

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Почему кофе вызывает стул?

Кофе также оказывает воздействие на желудок и кишечник. Он может стимулировать перистальтику кишечника, что усиливает движение пищи в кишечнике. В результате этого многие чувствуют необходимость сходить в туалет.

Психологический эффект

Само ожидание посещения туалета после употребления кофе также может сыграть роль. Поскольку многие знают, что кофе имеет мочегонное действие, они могут подсознательно ожидать этого эффекта и чувствовать желание посетить туалет даже без физиологической необходимости.

Состав кофе

Сам кофе содержит воду, и это дополнительное употребление жидкости может способствовать усилению мочеиспускания.

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