Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

Кофе - это напиток, который многие из нас употребляют утром, чтобы проснуться и начать день с бодрости. Однако у многих кофе также вызывает желание посетить туалет.
Мы расскажем, почему после кофе возникает желание сходить в туалет и какие процессы происходят в организме.
Диуретическое действие кофеина
Кофеин, который содержится в кофе, является мощным диуретиком. Диуретики способствуют выведению лишней жидкости из организма через почки. Когда вы употребляете кофе, кофеин стимулирует работу почек, что может привести к увеличению частоты мочеиспускания.
Почему кофе вызывает стул?
Кофе также оказывает воздействие на желудок и кишечник. Он может стимулировать перистальтику кишечника, что усиливает движение пищи в кишечнике. В результате этого многие чувствуют необходимость сходить в туалет.
Психологический эффект
Само ожидание посещения туалета после употребления кофе также может сыграть роль. Поскольку многие знают, что кофе имеет мочегонное действие, они могут подсознательно ожидать этого эффекта и чувствовать желание посетить туалет даже без физиологической необходимости.
Состав кофе
Сам кофе содержит воду, и это дополнительное употребление жидкости может способствовать усилению мочеиспускания.
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