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1+1 представит новую часть исторического фильма "Україна. Повернення своєї історії" под названием "Таємничі манускрипти"

23 ноября 2021, 16:19
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Зрителям предстоит совершить сенсационные открытия и погрузиться в малоизвестные страницы украинской истории.

Аким Галимов исследует "темные века" украинской истории / Пресс-служба

Телеканал 1+1 готовит премьеру нового исторического детектива Акима Галимова "Таємничі манускрипти", который станет продолжением документального цикла "Україна. Повернення своєї історії".

В четвёртом фильме автор исторических проектов "Україна. Повернення своєї історії", "Таємниці великих українців", "Скарби Нації" Аким Галимов продолжит развенчивать мифы и раскрывать малоизвестные факты украинской истории, которые долгие века пытались стереть из памяти украинцев. Еще со школы знания истории Украины ограничиваются тремя эпохами: Киевская Русь, Козацька держава и борьба за независимость в конце 19 – начале 20 века. Из-за акцентов на этих эпохах из курса истории Украины выпадают целых 400 лет. Именно их историки называют "темным периодом украинской истории". Кажется, будто на украинских землях все это время ничего не происходило. Однако действительно ли это так?

"Для нас триггером для исследования этой эпохи стала история загадочного убийства украинского священнослужителя Георгия Ярошевского в Варшаве в 1923 году. Он работал над тайным проектом, связанным именно с "историей украинских темных веков", собирал информацию об этом периоде и ждал посланника из Киева, который должен был привезти ему тайные манускрипты из старинных архивов. Но из-за смерти он не успел ничего обнародовать. Нам стало интересно, что кроется за историей этих веков, если человек поплатился за это жизнью?" – отметил Аким Галимов.

В этой серии авторы проекта отыщут и исследуют важные таинственные манускрипты и документы, которые на протяжении веков были спрятаны от украинцев, чтобы мы никогда не узнали правду о своей истории. Команда проведет самое масштабное расследование за все серии цикла, отправившись в архивы семи стран на разных континентах: Литве, Польше, Румынии, Греции, Италии, Турции и Канаде. Многие ниточки и сенсационные факты в расследовании тянутся к архивам спецслужб иностранных стран и даже к архиву Британской разведки в Лондоне. Ответы на главные вопросы расследования также объясняют многие происходившие на наших глазах события новейшей украинской истории, и результатом которых стало восстановление духовной независимости Украины.

Кроме того, в расследовании примет участие ученый с мировым именем – палеограф Агамемнон Целикас, входящий в мировой ТОП-10 лучших специалистов по изучению старинных манускриптов.

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1+1 раскроют неизвестные стороны истории нашей страны / Пресс-служба

Команда проекта традиционно совершит сенсационные открытия и погрузит зрителей в малоизвестные страницы украинской истории благодаря современным технологиям. Так, расследуя историю уничтожения Успенского собора Киево-Печерской Лавры, создатели фильма впервые в истории проведут лазерное сканирование его подземелий, а также воспроизведут внешний вид собора, в котором был похоронен гетман Сагайдачный. Кроме того, зрителям покажут место захоронения Ивана Мазепы и раскроют, что произошло с его могилой.

Таємничі манускрипти используют историческую реконструкцию для создания более полной картины / Пресс-служба

Погрузиться в историческую атмосферу помогут художественные реконструкции, среди которых остросюжетная сцена с погонями и перестрелками.

Новый исторический детектив "Таємничі манускрипти" покажут в эфире телеканала 1+1 уже 24 декабря 2021 года. Продюсер и ведущий проекта – Аким Галимов, сценарист и соведущий – Руслан Шарипов, режиссер фильма – Татьяна Шовкун, оператор – Екатерина Гуцол, сценарист – Владимир Омельченко.

Аким Галимов в архивах / Пресс-служба

Напомним, впервые документальный исторический фильм "Україна. Повернення своєї історії" телеканала 1+1 вышел на экраны в 2016 году. Первые две серии исторического детектива получили награду Телетриумф в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей. В 2020 году при поддержке Министерства культуры Украины был снят цикл документальных фильмов "Таємниці великих українців".

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