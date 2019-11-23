Перші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовки

Перші Ластівки: объяснение финала сериала / Новий канал

В сериале Перші Ластівки главной интригой было кто же Друг. В 8 серии Перші Ластівки герои и полиция должны были узнать, кто такой Друг, и по сюжету обезвредить его.

Ольга Макарова и Лера Фаркаш догадались, кто стоял за всеми "самоубийстваи" и убийствами, и попытались его обезвредить.

Читайте такжеПерші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала

В 8 серии Перших Ластівок Лера Фаркаш очнулась от комы после ДТП. Все кроме Ника свято считают, что это она друг - ведь у нее нашли программу для выхода в даркнет.

Однако, Друг допускает ошибку, и пока Лера в больнице, совершает убийтсво. Макарова с помощью Леры и своего помощника вычисляет убийцу - им оказывается Антон - брат Кати.

Оказывается, что он не глухонемой, а только глухой. Так что он провернул все не привлекая к себе лишнего внимания.Читайте такжеПерші Ластівки: 7 серия и 8 серия смотреть онлайн

Ошибкой было оставить без присмотра Машу Ника - она полезла к аммиаку, и отравилась его реактивами. А потом Макс забрел в комнату Антона, и увидел схемы в его злодейской берлоге. После этого его пришлось усыпить и убить.

Когда Антон понял, что происходит, он притащил на крышу Ника, Катю и Федю, но не успел их убить, а упал сам.

Перші Ластівки: кто Друг / Новий Канал

На этом вроде все, но, оказывается, ему все это время самому помогал Друг. Именно он записал видео падения Антона. И после похорон - он же прислал смс героям сериала. Так что настоящий кукловод остался нераскрытым.

Кроме того, у Полины было еще одно письмо - для матери. Его никто не нашел, но мама решила почитать его после похорон Антона. Могла ли Полина также вычислить Антона и настоящего Друга, и написать об этом маме?

Перші Ластівки 8 серия смотреть онлайн промо:

Евгений Туник задумал замечательную интригу, которую хочется распутывать вместе с героями. К тому же минимум на 2 сезон сюжет уже есть.