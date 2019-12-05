"А советская власть – окаянная": рецензия на фильм Чорний ворон

Кадр из фильма "Чорний ворон" / 1+1 Media

"Эх, яблочко, Куда ж ты котишься?/В ГубЧК попадешь,/Не воротишься!"

Украина, 1922-й. УНР окончательно разгромлена, но в бесконечных лесах Холодного Яра активно действуют повставнцы. Бесчинствуют большевики. Иван Черноусов [Тарас Цимбалюк], опытный солдат и трижды георгиевский кавалер, со своей молодой женой возвращается домой, надеясь на мирную жизнь. Но тщетно – чекисты подло убивают его отца. Иван снова берется за оружие и решает – пора вернуть эту землю себе.

У фильма по бестселлеру Василия Шкляра довольно сложная история создания. Изначально планировалось, что режиссером станет легендарный поляк Ежи Гоффман [Огнем и мечом]. Но до съемок дело так и не дошло. Через несколько лет экранизацию должен был возглавить Олег Туранский [Сувенир из Одессы], причем с последующей адаптацией под мини-сериал. Однако и эта идея не получения воплощения в жизни и в конечном итоге полнометражный фильм снял Тарас Ткаченко [Гнездо горлицы].

Тарас Цимбалюк/ 1+1 Media

"Пароход идет / Мимо пристани,/Будем рыбу мы кормить / Коммунистами"

Собственно, основная и самая важная задача, стоявшая перед творцами ленты – уместить все сюжетные линии и персонажей довольно объемного первоисточника Шкляра. С ней они справились довольно лихо, нарубив сюжет приблизительно так же, как Иван "Черный ворон" Черноусов шашкой кромсал большевиков-чекистов. Те в картине изображены весьма жирными мазками и безо всякого, понятно, сочувствия, – в первую очередь тонкогубый и безжалостный эмиссар из Москвы Ефим Георгиевич (Андрей Мостренко) и его местный подручный, щеголяющий в красных революционных шароварах пьяница и бабник Птицын (Алексей Тритенко).

Наталья Сумская и Алексей Тритенко / 1+1 Media

Читайте такжеФильм Запрещенный о Василии Стусе: в проигранной войне сопротивляйся до концаНеплохие выходы имеются и у Натальи Сумской (в роли слепой монахини-целительницы) и у колоритного Владимира Ращука (в роли человека-горы - атамана Лариона Завгороднего).

Все события в фильме происходят на фоне кровавой борьбы повстанцев Холодного Яра с большевиками и обильно сдобрены интригами, предательством и терзаниями между чувствами "Черного ворона" к жене [Ксения Данилова] и чувством долга.

Финал у ленты открытый – поскольку последние годы жизни Ивана Черноусова покрыты, что называется, непроглядным мраком тайны. Кто знает – может, стоит ожидать и сиквел?

P.S. Подзаголовки - цитаты из старинной песни времен Гражданской войны "Эх. яблочко".