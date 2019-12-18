Сериал Відморожений стал первым в Украине, доступным незрячим людям

Відморожений доступен для незрячих людей / 1+1

Сериал Відморожений с Дзидзьо вышел 16 декабря на 1+1, и за пару дней стал очень популярным. Но Он особенный еще и тем, что создавался так, чтобы его могли оценить незрячие люди.

Сериал Відморожений имеет формат с звукоописанием - дополнительной звуковой дорожкой с описанием визуальной части фильма в мобильном приложении Earcatch, сообщает 1+1.

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Первыми зрителями сериала Відморожений стали воспитанники киевской Специальной школы-интерната №5 им. Я. Батюка, а также члены Украинского общества слепых (УТОС). Допремьерный показ сериала посетил украинский певец и актер Дзидзьо (Михаил Хома), исполнивший главную роль в сериале.

Дети заранее знали, что к ним придет Дзидьо, так что готовили для него вопросы которыми засыпали певца - вместе с ним они посмотрели премьеру сериала.

"Я дуже пишаюсь, що Відморожений став першим в Україні серіалом, доступним для показу людям з порушенням зору. Мені хочеться, щоб така опція була більш популярною в Україні , і я радий, що завдяки трансляції на каналі 1+1 вона доступна більш широкій аудиторії. Філософія моєї творчості - чисте серце. Є люди, які не можуть бачити, не можуть чути, але вони відчувають серцем. А особливо діти. У них серце надзвичайно щире і добре, у них відчуття інакші, набагато глибші. Нам треба вчитися від них", - признался Дзидьо после всего мероприятия.

Відморожений - показ в школе-интернате / 1+1

Дети получили позитивные эмоции, после показа они еще долго обнимались и фотографировались с Дзидзьо.

Звукоописание к фильму создало агентство Доступное Кино при поддержке Украинского культурного фонда, содействие канала 1+1 и команды DZIDZIOFILM.

Відморожений - допремьерный показ с Дзидзьо / 1+1

Для того, чтобы смотреть фильм с звукоописанием, необходимо загрузить на смартфон специальное бесплатное приложение Earcatch (доступное на Android и IOS). Во время показа сериала по телевидению, или онлайн, необходимо включить приложение, после чего оно синхронизируется со звуком на экране и начнет транслировать тифлокомментарий.

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Подробную инструкцию об использовании приложения Earcatch можно найти на сайте Доступное кино.

Новые серии Відмороженого выходят с 21:45 на 1+1. Также их можно посмотреть на сайте Главред.