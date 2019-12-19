  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Відморожений 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала на 1+1

19 декабря 2019, 22:30

Закончился 1 сезон сериала Відморожений на 1+1. Приключения Михаила Дзидюка подходят к концу, но сюжет еще намекает на продолжение. 2 сезон Відмороженого выйдет на 1+1 в ближайшие пару лет.

Відморожений 2 сезон
Відморожений 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет / Главред

1 сезон сериала Відморожений получил большой отклик в Украине и не только, так что после того, как закончились первые 16 серий 1 сезона, зрители ожидают, когда 1+1 и Dzodzio снимут 2 сезон Відмороженого, чтобы еще больше радовать их и их детей.

В сети уже обсуждают, когда дата выхода сериала Відморожений 2 сезон, и кого создатели таки вернут в продолжении сериала.

Читайте такжеСериал Відморожений: 13, 14, 15, 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019

Второй сезон сериала Відморожений может быть снят, так как за неделю показа, сериал побил немыслимые рекорды просмотров, и серии смотрели более 4 миллионов человек. Команда 1+1 и Dzidzio со своей студией изначально не планировали снимать 2 сезон Відмороженого, но зрители очень позитивно восприняли сериал, и решение может быть пересмотрено.

После того, как вышла последняя 16 серия Відмороженого, Люди начали искать, когда же выходит 2 сезон Відмороженого, и назначена ли уже жата выхода Відморожений 2 сезон.

Однако, решение будет приниматься коллективно, и по результатам не только занятости актеров, ведь Dzidzio - судья на Голосе Дети, но и рейтингу просмотров и ожидания 2 сезона Відмороженого.

Вполне вероятно, что во втором сезоне Відмороженого появятся Михаил Хома, Екатерина Вишнева, Всеволод Шекита, Владислава Глеба, Георгий Лещенко, Анна Кузина, Ярослав Шахторин, Татьяна Зиновенко, Борис Книженко, Олена Матюшенко, Надежда Кугай, Сергей Либа.

Читайте такжеВідморожений: актеры и роли нового сериала

Відморожений 2 сезон смотреть онлайн промо 1 сезона:

Напомним, все серии сериала Відморожений вышли с 16 по 19 декабря. Их можно посмотреть на сайте Главред, и базе видео 1+1.

сериал онлайн Dzidzio Михаил Хома новости шоу бизнеса Відморожений
Сейчас вы просматриваете новость «Відморожений 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала на 1+1». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:36
Обнародованы первые фото ликвидированного на Лубянке стрелка
23:23
Социологи выяснили, сколько украинцев считает Россию агрессором
23:11
Филарет обвинил Вселенский патриархат в захвате прихожан диаспоры в Украине
22:56
Украина и Россия договорились о транзите газа - Оржель
22:42
В Киеве переименовали несколько улиц в честь исторических личностей
22:30
Відморожений 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала на 1+1 Видео
22:22
"Это возмутительно": Украина направила России ноту протеста
22:05
Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности
22:01
У Зеленского рассказали, когда госсекретарь Помпео посетит Украину
21:48
Договор по газу могут подписать уже сегодня – СМИ
21:35
ГПУ обнаружила кражу 10 миллионов на строительстве моста в Станице Луганской
21:30
Сериал Відморожений: 13, 14, 15, 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019 Видео
21:25
Всплыли подробности вымогания взяток скандальными чиновницами ОП
21:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кто может перевернуть жизнь
21:10
Тихое место 2: дата выхода, актеры и трейлер Видео
21:03
В Минобороны отказались выдавать военным квартиры
20:52
В Кабмине назвали три главные задачи на 2020 год
20:42
"Неприкрытая угроза": У Порошенко потребовали от Зеленского осадить Путина
20:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
20:30
Порнозвезда развратно изогнулась на фото в откровенном белье Фото
20:29
СБУ решали судьбу въезда в Украину российской группы Воровайки
20:24
Сепаратисты ОРДЛО оказались от видеосвязи по обмену пленными: выяснилась причина
20:17
Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить
20:01
Рада создала реестр педофилов: кого запишут и кто сможет воспользоваться
19:53
"Меня впервые назвали фашистом": Зозуля уверен в своей правоте после инцидента в Испании
19:48
Тенет 2020: дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн Видео
19:42
Свято наближається: на главной елке страны зажгли огни
19:38
Эпоха вымирания: в Госстате рассказали, почему украинцы уходят из жизни
19:37
Как украсить елку в год Крысы – что нельзя вешать на дерево
19:19
"Кнопкодавству - нет": Рада приняла важный закон
19:17
Теракт на Лубянке: нападавшие убиты, сотрудники ФСБ ранены Видео
19:09
Проверка субсидий и льгот в Украине: как будет проходит и все особенности
18:44
Аргентинский боец победил за 9 секунд, не нанеся ни одного удара
18:41
Американские боги 3 сезон: актеры главных ролей покинули сериал Видео
18:38
Кабмин наскреб денег на зарплаты шахтерам: сколько выделили
18:27
Рада приняла закон о следственных комиссиях с правками Зеленского
18:24
Стрельба на Лубянке: убит последний нападавший
18:16
Чемпион мира стал жертвой хакерской атаки
17:57
Представитель Киева в Минске разъяснил ситуацию с обменом пленными
17:49
В ФСБ на Лубянке стрельба: что случилось, кто погиб Видео
17:47
Усик - Чисора: известна предварительная дата боя - все зависит от Джошуа
17:40
"Граф Потоцкий": Путин поразил странным заявлением об украинцах Видео
17:32
Тарифы на отопление в Киеве 2019 сменили под Новый год: сколько платить
17:18
Команда Зинченко осталась без тренера
17:03
Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной
16:56
Известный советский политик угодил в больницу с жутким диагнозом: подробности
16:50
Роналду отличился одним из самых лучших голов в карьере и произвел фурор Видео
16:42
"В трусиках, или без?": Седокова взбудоражила сеть интимным фото
16:36
Курить вредно: с 1 января вырастет цена на сигареты - как и почему
16:23
"Политическое решение": в ЕС пошли на радикальный шаг в отношении России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять