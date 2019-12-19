Відморожений 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала на 1+1

Відморожений 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет / Главред

1 сезон сериала Відморожений получил большой отклик в Украине и не только, так что после того, как закончились первые 16 серий 1 сезона, зрители ожидают, когда 1+1 и Dzodzio снимут 2 сезон Відмороженого, чтобы еще больше радовать их и их детей.

В сети уже обсуждают, когда дата выхода сериала Відморожений 2 сезон, и кого создатели таки вернут в продолжении сериала.

Читайте такжеСериал Відморожений: 13, 14, 15, 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019

Второй сезон сериала Відморожений может быть снят, так как за неделю показа, сериал побил немыслимые рекорды просмотров, и серии смотрели более 4 миллионов человек. Команда 1+1 и Dzidzio со своей студией изначально не планировали снимать 2 сезон Відмороженого, но зрители очень позитивно восприняли сериал, и решение может быть пересмотрено.

После того, как вышла последняя 16 серия Відмороженого, Люди начали искать, когда же выходит 2 сезон Відмороженого, и назначена ли уже жата выхода Відморожений 2 сезон.

Однако, решение будет приниматься коллективно, и по результатам не только занятости актеров, ведь Dzidzio - судья на Голосе Дети, но и рейтингу просмотров и ожидания 2 сезона Відмороженого.

Вполне вероятно, что во втором сезоне Відмороженого появятся Михаил Хома, Екатерина Вишнева, Всеволод Шекита, Владислава Глеба, Георгий Лещенко, Анна Кузина, Ярослав Шахторин, Татьяна Зиновенко, Борис Книженко, Олена Матюшенко, Надежда Кугай, Сергей Либа.

Читайте такжеВідморожений: актеры и роли нового сериала

Відморожений 2 сезон смотреть онлайн промо 1 сезона:

Напомним, все серии сериала Відморожений вышли с 16 по 19 декабря. Их можно посмотреть на сайте Главред, и базе видео 1+1.